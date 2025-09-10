ネットで大荒れ！　「ゆっくり茶番劇」商標登録騒動　あの炎上の火種は封じられたのか

私が一般向け解説書『楽しく学べる「知財」入門』（講談社現代新書）を刊行してから、早くも8年。この間、知財を巡る環境は劇的に変化した。

たとえば、文章、画像、動画、音楽など、これまで人間しか作ることができないと考えられていたものを、簡単な指示を出すだけで生成AIが易々と作り出すようになった。実際に、インターネットはいつの間にかたくさんのAI生成物であふれている。これは従来の「知財」の保護の枠組みでは想定されなかったことだ。

また、SNSにおける知財をめぐる「炎上」のほか、インターネットを通じた国境やリアル・バーチャルの垣根を越えた知財トラブルも急増するなど、誰もが「知財」について意識せざるを得ない状況となっている。

それでも、「知財」の基本知識とリテラシーさえあれば、現場で直面する問題の多くは回避できる。本書は、豊富な事例を通じて読者の知財リテラシーをアップグレードすることを目指したものである。堅苦しく構える必要はない。興味深いエピソードを多数盛り込んだことで、楽しみながら「知財」の最前線を学べる内容となっている。エキサイティングな「知財の世界」をご堪能あれ！

史上最大の商標炎上

何かしらの商標が出願されたり登録されたりした際、そのことを快く思わない人たちからの批判が殺到するという、商標をめぐる「炎上」がこれまで数多く発生してきた。集英社による「黒と緑の市松模様」の出願については、『鬼滅の刃』の模倣品が市場に氾濫していたことから理解を示す声も多かったが、悪質な出願の場合は一切擁護されることもなく、大きく燃え上がることになる。史上最大の商標の「炎上」事例は、2022年5月に発生した「ゆっくり茶番劇」商標登録騒動であろう。

「ゆっくり茶番劇」とは、ゲームクリエイターの「ZUN」氏が個人で運営する同人サークル「上海アリス幻樂団」の制作する作品群『東方Project』に関する二次創作動画のカテゴリーのひとつである。「ゆっくり魔理沙」と「ゆっくり霊夢」と呼ばれる女の子の顔のみのイラストが、棒読み調の合成音声でしゃべる点が特徴となっている。主にYouTubeやニコニコ動画などの動画共有サイトで、「ゆっくり解説」「ゆっくり実況」などのカテゴリーを中心に「ゆっくり動画」と呼ばれる多くの動画が制作・公開・視聴されてきた。あまり動画共有サイトを見ない人でも、このイラストには見覚えがあるのではないだろうか？

2022年5月15日午前7時42分、ZUN氏と何らの関係も持たない動画投稿者である「柚葉／Yuzuha」（柚葉企画）が当時のTwitterで以下の告知をしたことで騒動が始まった。

この度、当社は「ゆっくり茶番劇」商標権を取得いたしました。今後、当該商標をご利用頂く場合はライセンス契約が必要となる場合が御座います。詳細は下記URL「商標使用に関する要綱（ガイドライン）」動画版をご確認下さい。

文字商標「ゆっくり茶番劇」（商標登録第6518338号）が登録されたのは2022年2月24日で、商標公報が発行されたのは3月4日であった。なぜそれから2ヵ月以上も経ってから告知が行われたのであろうか？ じつは商標公報発行から2ヵ月間はその商標登録に対して特許庁に対して異議を申し立てることのできる期間となっている。おそらく商標権者はそれが過ぎるのを見計らっていたのであろう。

ところで、「ゆっくり茶番劇」の出願に関する情報は、「商標速報bot」を通じて、すでに前年の2021年10月8日には発信されていた。午前3時26分という深夜の時間帯ではあったが、いわゆる「ゆっくり界隈」で気が付いた人はいなかったのであろうか。

本件については商標権者がライセンス料として年間10万円（税別）を設定したことから、「お金を支払わないと、ゆっくり茶番劇の動画が投稿できなくなるのでは」といった誤解も広がった。同日のTwitterにおける「ゆっくり茶番劇」を含む投稿を検索すると、午前10時4分の「あまりにもやばい」を皮切りに、今後の不安や商標権者に対する批判などに関する大量の投稿が確認できる。午前10時44分には、「ゆっくり茶番劇はゆっくり界隈でも人気度が高いコンテンツ…これは界隈全体が荒れるぞ」といった、その後の騒動の大きさを予言するような投稿が早くも出てきている。

正午過ぎに「商標登録」がTwitterのトレンドに入った。さらに午後0時44分、巨大掲示板「5ちゃんねる」において「【悲報】youtubeのゆっくり茶番劇、商標登録されて終わる」というスレッドが立った。続いて午後1時ごろには、世界最大のオンライン署名サイトであるChange.orgにおいて「ゆっくり茶番劇の商標登録を撤回させたいため署名お願いします！」という署名運動が始まった。

夕方となり、午後6時00分にZUN氏がTwitterでこの商標登録についてコメントすると、午後7時10分に、ソフトバンクグループ傘下のITmediaが運営する「ねとらぼ」がZUN氏のコメントを記事として配信した。この時点では、「ゆっくり界隈」での限定的な騒動にすぎなかった。

しかし、この記事が「Yahoo!ニュース」に転載されたことで、西村博之氏（ひろゆき）をはじめとするインフルエンサーも情報発信を開始した。そして翌日の16日午前4時に、千葉県佐倉市ユーカリが丘地区を走行する新交通システム「山万ユーカリが丘線」に対する爆破予告が発生したことで、騒動がネットから現実世界へと飛び火した。

爆破予告は問い合わせフォーム経由で同地区の開発を手掛ける不動産会社に送りつけられ、そのフォームの送信元アドレスの記入欄には、商標登録を代理したユーカリが丘地区に所在する特許事務所のメールアドレスが記載されていた。具体的な文面は次のようなものであったという。

私は柚葉です。山万ユーカリが丘線とスカイプラザ・モールに爆弾を複数仕掛けました。午後3時ごろに爆発します。覚悟してください。爆破に失敗した場合は焼身自殺で責任を取ります。

もちろん「なりすまし」だが、こういった愉快犯が現れるのみならず、ネット上での批判が加速したことで、同日午後7時44分に商標権者は「ライセンス料の支払いは不要」とのコメントを発表するまでに追い込まれた。

これを受けて、日本テレビ系の「news zero」が同日午後11時の放送で、テレビ番組として初めてこの騒動を取り上げた。放送時のTwitterの投稿を見ると、「なんとテレビのニュースにもなってる！！？」「テレビ見る層に需要あるのか？？」など、「ゆっくり界隈」でも驚きの声が上がっている。この事実は、動画共有サイトの視聴者層とテレビの視聴者層とが分断されてきていることを、「ゆっくり界隈」に属する人たち自身も認識していることを示唆している。

同月18日には、産経新聞から筆者に取材があった。2日後の20日の産経新聞（大阪版）夕刊には、「動画コンテンツ 第三者が商標登録 『使用料10万円』炎上、撤回」という記事が掲載され、商標登録が無効となる可能性などに触れる筆者のコメントも載った。千葉県内で爆破予告があった16日に「毎日新聞」と「千葉日報」のウェブ版がこの騒動を記事化しているが、比較的大きな取り扱いで紙面に載せたのは、この時点では産経新聞のみであった。

同月23日には、ニコニコ動画を運営するドワンゴが記者会見を開き、商標権の放棄交渉をはじめとする4つのアクションを実施すると発表した。「ニコニコ動画のサービスに限定しても80万本以上」の「ゆっくり動画」が公開されていることから、「多くのクリエイターの方が安心して創作を続けられる環境を作るため」に行動を起こしたという。

ドワンゴが動き始めたことも関係したのか、商標権者は翌日の24日になって、23日付で商標権を放棄する手続きを行ったことをTwitterで公表した。

商標「ゆっくり茶番劇」（登録第6518338号）について令和4年5月23日付で下記の通り抹消登録申請を行ったことを公表する。

事由：関係者等に対する誹謗中傷及び名誉棄損・虚偽・捏造された情報の流布により本来の目的を全うすることが困難となった為。

こうして、この騒動は、わずか9日で収束した。

ここまで騒ぐ必要があったのか？

ところで冷静に考えると、ここまでの騒ぎに発展するような権利ではない。

まず、登録商標と同じ「ゆっくり茶番劇」を使用しても、動画のカテゴリー名称にすぎないことから、「商標としての使用」には当たらず、そもそも何の問題もない。実際に「ゆっくり界隈」では、動画のカテゴリー名称として「ゆっくり茶番劇」が普通に使われてきたようであり、騒動が勃発する前日のTwitterには、「YouTubeでゆっくり茶番劇動画を中心に活動してます」「YouTubeでゆっくり茶番劇動画を投稿しています」などの投稿がある。

また、仮に「商標としての使用」であっても、指定商品・指定役務と類似しない商品・サービスについて使用するのであれば、商標権の効力は及ばない。さらに「ゆっくり魔理沙」「ゆっくり霊夢」といったキャラクターや棒読み調の合成音声の使用に至っては、今回の文字商標とは何の関係もない。正直、無視して構わないような権利だ。だが、商標権者がライセンス料徴収を宣言したことで感情的な憤りが先行し、「炎上」が拡大した。

騒動の長期化により世間の認知度も上がってきたためか、なぜかしら5月24日には政府も反応した。松野博一内閣官房長官（当時）が記者会見で「一般論として、二次創作はネットなどにおいて独自の文化として発展したものと認識しており、適切かつ正当に保護されることが重要」とコメントしたのだ。商標登録されたからといって二次創作ができなくなるわけでもなく、そもそも話が本質からずれているが、それはこれまでの炎上でもよくあったことである。

先ほど挙げた媒体は例外として、多くのテレビ局や新聞社の反応は一様に鈍く、NHKがテレビニュースで取り上げたのは5月31日、日本経済新聞が記事にしたのは6月7日、読売新聞に至っては、6月29日になぜか「読売KODOMO新聞」で記事化され、その後は8月2日に読売新聞（大阪版）夕刊で小さく取り上げられたのみである。おそらく「ゆっくり茶番劇」という言葉をこの騒動まで知らなかったからではないだろうか。

じつは筆者もまったく知らなかった。そのため、明治の「ゆっくり気分」（商標登録第2161874号）、東海国立大学機構の「ゆっくり自動運転」（商標登録第5925705号）、LINEヤフーの「ゆっくり払い」（商標登録第6442041号）が問題とはならず、なぜ「ゆっくり茶番劇」だけが問題となっているのか、その理由がよくわからなかった。当時、この商標の出願を代理した特許事務所もそのウェブサイトで「皆様に愛されている商標であることを存じておらず」と言及していたので、おそらく特許庁の審査官も知らなかったのであろう。

8月になってから、ドワンゴは「『ゆっくり茶番劇』は商標として登録されるべきでなかった」として「無効審判」を請求した。無効審判とは、本来であれば登録されるべきではない商標が登録されている場合に、その登録を無効にすることができる制度のことである。今回のケースでは商標権者はすでに権利を放棄していたが、登録されてから放棄までの期間については商標権が有効となっていることから、この権利を初めからなかったものとするという点において意味のある措置である。

そして翌年9月、特許庁から登録を無効とする審決が出た。「ゆっくり茶番劇」が、動画のジャンルやカテゴリーのひとつを表すものとして関係者によって使用・認識されていたと認められることから、識別力がないと判断されたのである。

さらに審決では、商標権者が年間使用料10万円を徴収しようとしていたことにも言及され、「不特定多数の投稿者に対して、無用な混乱を起こさせることは、被請求人にとって当然に予想できたことといえる。そして、……実際に、混乱を招いている。……これまで何らの制約もなく、『ゆっくり茶番劇』に関する動画を投稿していた者又は同動画をこれから投稿しようとする者に対して、無用な混乱を招くおそれがあり（現に混乱を招いた）」として、公序良俗に違反するとの判断も示された（公序良俗に違反する商標も登録できない）。

ドワンゴはさらに、「ゆっくり動画」関連の言葉が商標登録できないことを示すために、「ゆっくり実況」（商願2022-058346）、「ゆっくり解説」（商願2022-058347）、「ゆっくり劇場」（商願2022-058348）の3つの文字商標を出願した。特許庁の審査では、そのいずれも識別力がないなどの理由により拒絶査定となっている。これだけの騒ぎとなったことを考えれば、当然の結果であろう。

