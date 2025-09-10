士族反乱に暴動・・・「明治」という新しい時代の幕開けには、数々の内乱があった

長引くウクライナ情勢や防衛費増額を始め、我が国の安全保障に対する関心は以前よりも高まってきている。

しかし、私たちが何からどうやって守られているのか、意外と知らないのではないだろうか。

今回は、近現代150年の歴史を振り返りながら、〈国防〉とは何かを解説する。

（※本記事は『〈国防〉の日本近現代史』から抜粋・編集したものです。）

新政反対一揆

新政府は明治2（1869）年に公卿(くぎょう)・諸侯を華族、武士を士族、百姓・町人を平民の族籍に改め、旧来の身分制度を解体した。明治4年の賤民解放令で旧来の被差別身分のえた・非人を平民としたが、その後も差別は残った。明治5年に近代初の戸籍である壬申(じんしん)戸籍を作り、徴税や徴兵の基礎とした。明治3年に平民苗字許可令を出して平民に名字を名乗ることを許し（同8年の苗字必称義務令で義務化）したのも、徴兵制の導入を見越してのことだった。

新政府の〈国防〉上の課題は、農民や士族の反乱を鎮圧し、国内治安と自己の権力を維持することだった。そのため1872（明治5）年3月13日、東京鎮台条例を制定し、各地方を守る本営である鎮台を設置した。同条例には「内(うち)は草賊姦宄(そうぞくかんき)を生ぜざるに鎮圧し、外は外寇窺窬(がいこうきゆ)を兆(ちょう)さざるに防禦(ぼうぎょ)するを其(その)本務とす」と、「草賊」の反乱鎮圧が使命として明記された（松下芳男『暴動鎮圧史』）。鎮台条例には明治18年の最後の改定でも「草賊」「強盗奸民」の文字が残り、師団司令部条例への改定でようやく消えた。

1881（明治14）年3月11日に制定された憲兵条例にも「若(も)し草賊一揆等の萌芽するあらば〔中略〕速(すみやか)に報告すべし」（第7条）という露骨な文言があった。この文言は明治22年の条例改正で「非常若(もし)くは緊急の事件あるを知りたるときは」（第16、19条）に継承される。

明治ゼロ年代、全国で米価騰貴や徴兵令に反発した民衆が、新政反対一揆と呼ばれる騒擾をあいついで起こした。西日本では被差別身分の解放に反対する一揆が起こった。1873（明治6）年6月には、福岡県で旧制への復帰を求める大規模な暴動・筑前竹槍一揆(ちくぜんたけやりいっき)が起こった。九州を守備する熊本鎮台だけでは兵力が足りず、臨時に徴集した旧藩兵の力を借りて7月5日に鎮圧した（同）。処罰人数は約64000人にのぼった。

士族反乱

新政府は隣国朝鮮の開国、近代的な外交関係の構築をめざしたが、朝鮮側は拒絶した。1873（明治6）年、政府は朝鮮を武力で懲らしめるか否かをめぐる征韓論争で分裂し、征韓派の西郷隆盛(さいごうたかもり)たちは敗れて辞職した。西郷は故郷の鹿児島へ戻るが、政府の方針に不満を抱いた士族が各地で蜂起した。

佐賀の乱は、1874（明治7）年2月1日、江藤新平(えとうしんぺい)を首領とする旧佐賀藩士2500が佐賀で起こした反乱である。征韓論が否定されたことを怒ったもので、江藤は各地の不平士族の呼応を期待していた。政府は2月10日に参議兼内務卿の大久保利通を派遣して鎮圧した。松下芳男は、政府がかような大動員を起こしたのは、それをゆゆしき内乱の前兆と考えたからにほかならない（同）という。

1876年10月28日、前兵部大輔(ひょうぶだいふ)の前原一誠(まえばらいっせい)ら200余人が山口県庁の襲撃を計画、県令に察知され戦闘となった（萩の乱）。前原は11月5日島根県下で捕縛されたが、その決起は10月24日に熊本県で起こった神風連(しんぷう れん)の乱に呼応したものだった。同月27日には福岡県で秋月の乱が起こった。士族たちが決起にあたって記した檄文(げきぶん)などには、政府が進めた欧米追随の近代化政策への強い怒りがあった（猪飼隆明「近代化と士族」）。

西南戦争──最後の大規模内戦

1877（明治10）年2月15日、西郷隆盛率いる薩軍13000人が「今般政府へ尋問の筋これあり」と称して鹿児島を発ち、熊本鎮台の置かれた熊本城への進攻を開始した。その大義名分は明確ではなかったが、それまでの士族反乱と同様、新政府の外交や欧化政策に対する士族たちの不満が爆発したものである。しかし薩軍は熊本城攻略に失敗し、逆に政府軍によって鹿児島へ追い詰められた。9月24日に西郷らは自決して戦いは終わる（以下、本項は長野浩典『西南戦争 民衆の記』による）。

戦場となった南九州では、多数の住民が官軍により軍夫(ぐんぷ)（軍の輸送などにあたる労働者）として半強制的に動員された。官軍と薩軍双方による放火、略奪などが多発し、天然痘やコレラが流行したうえ、政府に不満を持っていた民衆が一揆を起こすなど、大混乱が生じた。その一方で東京では戦況を知らせる新聞や錦絵(にしきえ)が大いに売れ、近代的なメディア普及の一因となった。

この戦争の終結により、政府にとって士族たちはもはや軍事的脅威ではなくなった。彼らは武力行使を捨てて言論による政治への参加をめざし、自由民権運動の一翼を担っていく（松沢裕作『自由民権運動』）。

戦争中、白兵戦を重視する薩軍の士族兵に対し、徴兵の鎮台兵からなる政府軍は弾幕射撃で応戦したが、依然として前装銃のエンフィールド銃も用いるなど、銃種の統一が未完成だったため、八種類もの異なる弾薬の供給が必要となった。このため1880（明治13）年に国産の十三年式村田銃を開発し、1886年にいたって全軍配備が完了した（淺川道夫『明治維新と陸軍創設』）。〈国防〉の主兵器たる小銃がようやく統一されたのである。

竹橋事件

1878（明治11）年5月14日、士族反乱の鎮圧を主導した大久保利通は不平士族により暗殺される。犯人は斬奸(ざんかん)状で「公議を杜絶し民権を抑圧し以て政事を皆(みな)私(わたくし)す」と大久保を糾弾した。同8月23日、東京竹橋門の近衛砲兵第一大隊の近衛兵約260名が西南戦争の論功行賞や給料の減額に不満を抱き、反乱を起こした（竹橋事件）。彼らは上官の大隊長を殺害したのち、仮皇居に強訴(ごうそ)して参内(さんだい)する重臣たちを殺害しようとしたが、東京鎮台兵との銃撃戦のすえ鎮圧され、55名が死刑となった。

彼らの蜂起もまた、自由民権運動の一環だったとの評価がある。宮地正人(みやちまさと)は「兵士は自らの生命を捧(ささ)ぐるのに値する国家、自己の祖国を希求して民権運動に参加する。それは「兵士民権」なのであり、形態は武装蜂起となる」という（宮地正人「竹橋事件と兵士民権」）。

この事件ののち、陸軍は軍事警察たる憲兵を新設し、西南戦争に従事した警察官たちを採用した。憲兵は軍人のみならず一般人にも強制力を及ぼし、警察（消防を含む）と憲兵、軍隊の三者が国内の治安維持システムを構成する主要な要素になっていく（吉田律人『軍隊の対内的機能と関東大震災』）。

この事件に驚愕した陸軍卿の山縣有朋は1878年8月に「軍人訓誡」を出し「動(やや)もすれば時事に慷慨し民権などと唱え」る者が存在すると認めたうえで、「軍人の本分と相背馳(あいはいち)する」として建白や投書を含む政治活動を禁止し、軍人に忠実・勇敢・服従を強く求めた。

軍隊の精神的統一の基礎

あくまでも軍人と民権派の結束を阻止せんとする山縣の意思は、1882（明治15）年1月4日に明治天皇が陸海軍軍人に下した勅諭（軍人勅諭）にも貫かれた。天皇は兵士たちに「朕(ちん)は汝等(なんじら)軍人の大元帥なるぞ、されば朕は汝等を股肱(ここう)〔手足〕と頼み、汝等は朕を頭首と仰ぎてぞ其(その)親(したしみ)は特に深かるべき」「汝等皆其職を守り朕と一(ひとつこころ)心(ひとつこころ)になりて力を国家の保護(ほうご)に尽さば、我国の蒼生(そうせい)〔人民〕は永く太平の福を受け、我国の威烈は大に世界の光華ともなりぬべし」と親しく語りかけ、ついで「抑国(そもそも)家を保護し国権を維持するは兵力に在れば、兵力の消長は是(これ)国運の盛衰なることを弁(わきま)え、世論に惑(まど)わず政治に拘(かかわ)らず只々一途(ただただいちず)に己(おのれ)が本分の忠節を守り、義は山嶽(さんがく)よりも重く、死は鴻毛(こうもう)よりも軽(かろ)しと覚悟せよ」と述べ、命を賭けて「忠節」を尽くすよう諭した。

梅溪昇は、軍人訓誡、軍人勅諭の起草に関与した西周(にしあまね)の思想を「当面の課題であった軍隊の精神的統一のための思想的基礎」を「伝統として存在していた武士的イデオロギー」に「近代的粉飾」を加えたものと評している（梅渓昇『軍人勅諭成立史』）。軍人勅諭が軍人たちの忠誠のありかを天皇との個人的な紐帯に求めたことは、日本軍隊が「天皇の軍隊」と呼ばれる理由となった。当初、軍人の民権運動参加を阻止するという政治的な目的で出されたものに過ぎなかった勅諭は、やがて日本軍隊の精神的基盤として絶対化し、1945（昭和20）年の陸海軍崩壊に至るまで一切の批判は許されなかった。しかし勅諭のいう軍人の政治不関与は守られず、むしろ軍の政治介入が常態化する。

山縣が首相を務めていた1890（明治23）年、天皇は教育勅語を発布した。勅語は「皇祖皇宗」の建国以来「臣民」が心を一つにして忠孝を尽くしてきたことを「国体の精華」とたたえ、最終的な教育の目的を「義勇公に報じ」「天壌無窮(てんじょうむきゅう)の皇運を扶翼」すること、すなわち命がけで天皇に尽くす「臣民」の育成に求めた。軍人勅諭と教育勅語は、「軍人社会と市民社会との同質化および結合をもたらしたもの」であり、明治憲法とともに「近代の天皇制国家構造および天皇制国家観の確立をなし遂げた」（梅渓昇『教育勅語成立史』）。

天皇と将兵の精神的結合を強め、〈国防〉態勢を強固にするうえで、戦死者の慰霊と顕彰は重要だった。そこで政府は明治2（1869）年、東京九段の地に招魂社(しょうこ んしゃ)を創建し、西南戦争後の明治12（1879）年に靖国神社(やすくにじんじゃ)と改称した。この神社は天皇のために戦場で命を捧げたとされる者を神として祀(まつ)り、天皇みずから彼らに拝礼するのである。

【もっと読む】国防とは「何から、何を」守るのか 近現代150年の歴史をまとめた決定版が誕生！