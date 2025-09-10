「大臣の携帯は中国に筒抜けですよ」日本のエリートたちが陥る「インテリジェンスの貧困」その恐ろしいリスクと「国際社会の残酷な現実」

「なぜ、拉致問題は未解決のままなのか？」「なぜ、深圳で日本人児童が命を落とさなければならなかったのか？」「なぜ、日本人ビジネスマンが相次いで拘束されるのか？」「なぜ、日本製鉄のUSスチール買収は高くついてしまったのか？」

これらの「日本の大問題」のすべてに、日本人の「インテリジェンス（情報・諜報）の貧困」が関わっている……。国家・国民の安全保障と情報の最前線で活躍してきた三人の専門家が、これからの日本のインテリジェンスを語り尽くした書籍『官民軍インテリジェンス』。その刊行を記念して特別鼎談をお届けする。

外薗健一朗（ほかぞの・けんいちろう）1951年生まれ。統合幕僚学校長など国防の要職を歴任。

山上信吾（やまがみ・しんご）1961年生まれ。外務省国際情報統括官、経済局長などを歴任。

丸谷元人（まるたに・はじめ）1974年生まれ。海外での邦人警護、テロ対策などに長年従事。

日本が陥る「インテリジェンスの貧困」

山上 国際情勢の緊迫で、インテリジェンス、つまり安全保障にかかわる情報収集や「諜報」の重要性がますます高まっています。そこで今回、『官民軍インテリジェンス』という鼎談本を刊行しました。

機微に触れるテーマですが、私が外務省でインテリジェンスを司る国際情報統括官を務めていた頃に知り合った丸谷元人さん、そして丸谷さんの紹介で知り合った外薗健一朗元防衛省情報本部長が、鼎談を快諾してくれました。

丸谷 私は警備コンサルタント会社の経営者として、中東やアフリカなどでの邦人警備・インテリジェンスに従事してきました。また外薗さんは、田母神俊雄さんに続く第30代航空幕僚長を務められた重鎮です。

山上 一般の方には「インテリジェンスなんて、国家同士のスパイ合戦だろ?俺たちには関係がないよ」と思われがちですが、民間企業にとっても実は死活問題なのです。

格好の事例は、日本製鉄による米鉄鋼大手USスチール買収の一件でしょう。翌年に大統領選を控えた2023年12月というタイミングに、なぜ日鉄はあのような挙に出たのか。

USスチールの本社があるペンシルベニア州は大統領選の重要な激戦州。そこで「日本製鉄」という名前の日本企業が「USスチール」というアメリカ人の心の琴線に触れる名前の会社を買収しに行けば、反発を招くことは明らかです。計画の発表を聞いて、私は「なんというインテリジェンスの貧困さだ」と思いましたね。

丸谷 日本の経営者たちは、企業の経営判断に必要なリスク情報を得るにあたっても、一般の報道を頼りにしている人が多いのが現実です。

以前、発展途上国のインフラ整備の事業に携わっていたある大企業の社長と直接お話しする機会がありました。

私が、当時頻発していたテロ事件の背景を説明し、海外の政治・治安情報を知る上で日本のテレビや新聞はまったくあてにならないと話したところ、その社長は「そんな情報は、学校では習ったことがない。そもそも私はNHKと日経新聞で報じていることがこの世のすべてだと思っているんですよ」と返してきたのです。

「大臣の携帯は他国に筒抜けですよ」

山上 インテリジェンス音痴という話なら、政治家と官僚もひどい。彼らには、自分たちは他国からも注目される存在である、日常的に情報を抜かれるターゲットである、という緊張感や危機意識が嘆かわしいほどに欠如しています。

安倍政権の時でさえ、政権の途中までは、なんと各省庁の幹部が総理執務室に携帯、スマホを持ち込むことができました。こんなことはホワイトハウスでも、オーストラリアの首相の執務室でもありえない。普通はどの国でも執務室の入り口で預けます。これらはトランスミッター（送信機）として悪用され、会話が筒抜けになってしまうからです。

実際に、とある世襲政治家の外務大臣に苦言を呈したことがあります。ブリーフする役人の傍でしきりに携帯電話をかけて政務を行っているので、「大臣の携帯は他国に筒抜けですよ。北朝鮮、中国だけじゃなく、アメリカも聞いてますよ」とたしなめました。

もうひとつ指摘しておきたいのは、今の日本政府には「一次情報」に接している人物が、政治家にも官僚にも非常に少ないということです。日本は統合的な対外情報機関を持っていないこともあって、自前で集めた情報ではなく「アメリカがこう言っていた」「イギリス筋の話によると」という伝聞情報ばかりですよね。

外薗 その情報が正しいかどうか、本物かどうかを、自分で比較をして、検討する材料を持ってなきゃいけない。他からの情報を鵜呑みにするほど危ういことはありません。

山上 実際にその問題が生じたのは、ロシアが関与したとされるイギリスでの毒殺事件です。

イギリスでは元ロシア政府関係者や元スパイを標的にした毒殺事件が複数件発生しています。イギリスはロシア人外交官を追放するなどの制裁措置を実施し、日本にも協力を求めてきましたが、イギリスの「俺たちは被害者だ」という主張だけをもって、その肩を持つわけにはいきません。インテリジェンスの重要性はまさにそこなんですよね。

外薗 可能性としては、アメリカやイギリスがロシアを貶めるために毒殺事件を仕掛けたというケースもありえます。これは陰謀論でも何でもなく、当然に考えておかないといけないことです。

丸谷 今のタイミングでこの人物に死んでもらったほうが国益・国策上の重要なメリットがあると判断すれば、どの国でもその手の殺人を実行しますからね。

国際政治には、「信頼」という言葉はあっても、信頼そのものはありません。19世紀のイギリス首相ヘンリー・ジョン・テンプルは「英国には永遠の友も永遠の敵も存在しない。あるのは永遠の国益だけである」という言葉を残していますが、まさにその通りです。どれだけ仲が良い国でも、やはりインテリジェンスを活用して徹底的に相手の意図を読まなければいけません。

山上 その点で言えば、日本にとって喫緊の問題は中国や韓国との向き合い方でしょう。

最近は、中国で日本人が殺傷される事件が相次いでいます。特に衝撃的だったのは、2024年9月18日に深圳で起こった「日本人児童刺殺事件」、10歳の日本人の男の子が中国人男性によって惨殺された事件です。この事件自体は日本のメディアでも大きく取り上げられましたが、現場の状況や背景事情はほとんど報じられませんでした。

事件当日の9月18日は、日中戦争の発端となった柳条湖事件（1931年）が起こった日で、中国では「国恥記念日」とされ、反日感情が高まりやすい日として知られています。そんな日に、中国人の目に明らかに日本人と映る親子が、日本人学校の近くを歩くことがどれほど危険なことか。こうした情報はまさに「インテリジェンス」です。

メディアや政府がもっと注意喚起をして、インテリジェンスリテラシーは人命に直結するという理解が広がらないと、同様の悲しい事件は繰り返されていくと思います。

後編記事【日本人はなぜ「謀略」「工作」を毛嫌いするのか…諸外国では当たり前の「国益のための戦い」を始めるために、国民が脱却するべき「インテリジェンス不信」の正体】へ続く。

「週刊現代」2025年09月15日号より

