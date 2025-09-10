薄いです。軽いです。軽くなった……ああああッ!? で、具体的には？

と、iPhone Airの発表を見ながらやきもきしていたのは、きっと私だけではないはず。プレゼン中も「薄さ5.6mm」と強調しつつ、なぜか重さだけ具体的に言ってくれなかったんですよね。

発表会後のニュースルームからの案内を見ても記載なし。「信じられないほど薄くて軽いので、実際に手に取ってみて初めてそのすごさを信じられるでしょう」だそうです。いや何gなんですかってことですよ。

そうしたらオープンになった公式サイトで見つけました。「奇跡の薄さと軽さです。薄さ5.6mm。重さ165g﻿。」の表記を！

Image:Apple

奇跡というだけあって、重さ165gのスマホ﻿ってどれくらいのものだろう？と、少し調べてみました。

過去のiPhoneシリーズと比べると、iPhone 16が170gで、iPhone 3Gが133g、これまでに最も軽いiPhone 5が112g。

もちろん画面サイズやら何やらもあるので、純粋に重さだけで比べるのはナンセンスとは思いつつ…リーク情報だと145gと言われていたので、あの頃の軽量感にまで戻るかといえば甘くなかった。起きないから、奇跡って言うんですよ、とはいえ。

では、スマホ以外だと？ コンビニでちょうどいいもの見つけました。

Photo: 長谷川賢人

みんなだいすき、プッチンプリン。内容量160g！

Photo: 長谷川賢人

計ってみたら約171g。ということで「iPhone Air＝約1プッチンプリン」です。

他にもコンビニで探してみると…

鶏卵Mサイズが1つ約50〜55gなので、3個でだいたい165gくらい。

納豆1パックも約50gのものが多く、3個セットで150gほど。

他にも、単3電池1本が約23gなので、7本でだいたい165gくらいですね。8本パックから1本何かに使ってください。

あとは3個パックのお豆腐1つが約150gですね。あ、それに電池1本乗せればちょうどいいかも。

……と色々持って感じましたが、iPhoneのPlusシリーズに迫る6.5インチの大画面で165gなんですから、やっぱり奇跡と言いたくなる気持ちもわかるかぁ。

ただ！注意としては「サイズと重量は構成と製造工程によって異なりま﻿す」とも記載があるので、やっぱり実物持ってみるのが一番ですね。ご参考まで。徹夜で疲れたのでプリン食べてきます。

Source: Apple