「大学受験」は10代における最大のイベントです。残念な側面でもありますが、いい大学にいけば、なりたい職業になれる確率は上がり、将来の選択肢は増えるのが現在の日本です。それほどまでに大学受験の持つインパクトは大きくなっています。そんな難しい時代でも「自分らしい大学進学」をするために書籍：『17歳のときに知りたかった受験のこと、人生のこと。』が発売されました。本書は、きれいごとを抜きにして、「大学受験とはどういうものなのか」「人生とはどういうものなのか」を考えることができる受験の決定版です。本記事では発刊を記念して著者である、びーやま氏への特別インタビューをお届けします。

学歴は「努力の証」

――「学歴」は議論が尽きないビッグテーマですが、びーやまさんは学歴は必要なものだと思いますか？

びーやま氏（以下：びーやま）：必要だと思います。もちろん「学歴がなければダメ」なんてことはありませんが、あるかないかで言ったらあったほうがいいもの、それが学歴です。

――そう思う理由を教えてください。

びーやま：学歴はその人の努力や能力をあらわすものだと僕は思っているからです。

大学受験は本当に大変なものです。特に難関大学を目指すとなると、死に物狂いで努力を重ねる必要があります。そういった努力の成果として得られるのが「学歴」なわけですから、それは努力の証であり、その人が「頑張れる人」であるなによりもの証明だと言えるのではないでしょうか。

もちろん、それが人によってはスポーツでの実績であったり、文化活動での実績だったりするのでしょうが、学歴も同じなのかなと思います。

口では「自分は頑張れます」と言うのは簡単ですが、それを実績として見せるのは非常に大変なことです。でも学歴がある人は、その「頑張れる」というのをしっかりと表現できているわけで、それはすばらしいことなんじゃないかと思います。少なくとも「学歴なんか意味ない」とは言えないんじゃないかなと。

――「努力の証」なわけですね。

びーやま：そういうことです。しかも、なにかと「学歴はただのステータスだ！」みたいに言われがちですが、学生の本文はいつの時代も勉強なわけで、その勉強でしっかり頑張ったという事実は否定できないものだと個人的には思います。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）