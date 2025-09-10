柳田國男がこだわった〈計画〉とは何なのか？　いま明かされる歴史家としての柳田の姿

群像新人評論賞受賞の気鋭の著者が、新たな視点から柳田の思想をとらえなおし、その本質に迫る一冊『柳田國男 計画する先祖たちの神話』が刊行されました。柳田國男は「先祖」を通して何を問うたのか？ 「群像」2025年9月号より、石橋直樹さんによる書評「杉の木を植える仮面の計画者」を再編集しお届けします。

微視的な史学としての民俗学

だれがいつ植えたものか、もはやだれも知ることのない杉の大樹が一本、また一本と、あたかも一つの道筋にしたがうかのように、天を衝くまでに聳えている。この杉の木は人世の営みに眼もくれぬふうで、ただ無言のままにいや高く、浮草のごときわれらの忙しなき生を、嘲うとも諭すともなく見下ろしている。しかし、この木々の黙して語らぬ姿のうちに、火の威をいち早く発見せんとする〈計画〉、失われた御祖たちの確かな遺志と、かれらが天に託したまなざしとを、かすかに読み取ろうとするのである。

「近代のこの国にあらわれた思想家のなかで、柳田國男ほど「計画」ということにこだわった者は、他にいないのではないだろうか」（13頁）。本書における柳田國男（1875-1962）の民俗学とは、まさにそのような、秘された〈計画〉を残された事物たちから掬い上げようとする営みそのものとしてある。多かれ少なかれ、民俗学という学問が微視的な史学として語られ、名もなき「常民」の声を掬い上げるということに力点がおかれるとされることを鑑みたならば、ここで発見される柳田の姿は奇妙に映るかもしれない。そうした小さきものの学問から翻ってより巨大ななにものかをとらえようと模索する一人の歴史家の姿が、本書においては発見される。

神社合祀反対運動や鹽竈神社の神輿荒れ騒動、関東大震災と合衆国排日移民法、女性解放運動、真珠湾攻撃と終戦という大文字の歴史の折々に触れながら、微視的な事物をもって世相を記述するという柳田の歴史認識は極めて重要な梃子として存在している。「観察者がみずからの眼と耳で確かめた新たな世相」（139-140頁）を捉え、変容する社会を具体的諸相において摑もうとする微視的な歴史意識は、柳田の根底に存している。しかし、神は細部に潜む。その小さきものの中にこそ、最も大きなものは看取される。

小さきものから見いだされる大きな〈計画〉

小さきものを捉える民俗学者としての柳田は、やがて全てを統括してしまうような〈計画〉を仮構する歴史家へと変貌していく。本書が描くのはそうしたダイナミズムである。柳田の〈計画〉は大文字の歴史すら超克してしまうような、もはや文字記録にも到底残らない悠久の過去に淵源する歴史そのものである。そしてその悠久の過去は、今ここにある「家」に集約される過去からの重みとしてあるといえよう。ゆえに柳田の問題は、大文字の歴史を越え出てしまうような「家」を、近代化を超えてなおも「個人」の中に宿らせるということに賭けられるのである。

「新たなる家々の第一祖となろうという意気込み」という何気ない一節に、柳田による作為が認められる。この一節によって、親としての愛情と家の永続とを両立させる論理が可能となるのである。（中略）『世相篇』において柳田は、家の解体と家庭の成立を、長きにわたる親と家長の相克を解消する歴史的好機として捉え直す。そこに作為があると言ったのは、こうした家庭が過去の先祖とのつながりを喪失し、一代ごとに解体をくりかえす近代西欧型の家庭に変わっていく可能性も考えられるからである。（153-154頁）

自らの愛する息子や娘たちを犠牲にせねばならぬような決断を迫られる家長たち、彼らははるか以前から続きこれからも続いていくような「家」の存続のために、子どもたる「個人」を切り捨てなければならなかった。しかし、都市の興隆とともに自らの子どもたちを「個人」として認めつつも、「家」を守っていくことができるような一つの止揚、子どもたちを第一祖とするような一つの選択肢に賭けた。

そうして「個人」は先祖になる。それはある種の心掛けとして、自己という存在をはるかに乗り越えるような遠い未来の子孫たちを想って、人は静かに決断をする。死後、自らが第一祖たる「家」の未来を幸わい、そして翻って無限に遡及されうる過去の御祖たちの重みを引き受けて決断をする「個人」が描かれるのだ。

自己は自己の一生を通じて「先祖」になることをおのずから心掛ける主体として、伝統のうちで育まれた存在である。「先祖」になる心掛けとは、未来の子孫たちを守護するべく、みずからの死後を見越して「家」の永続を計画することである。その一方で、現在の自己によって生きられる「先祖」になる心掛けを基底として、人が「先祖」になる可能性の原型である過去の「先祖」たちへの敬慕の念が育まれる。（254頁）

本書が捉えるのは、大文字の歴史を越え出てしまうような「家」を「個人」のなかに宿らせようとする柳田という計画者の姿だといえよう。

だが「家」を決断する「個人」という問題は、あたかも〈仮面〉をはずすことのない春来る鬼のごとく、どうしようもなく卑小な人間に神を宿らせるような〈計画〉にほかならない。近代化を経験した無為の人間たちにとって、先祖へと姿を変える決断の果てにある「家」とは、あまりにも重すぎる〈仮面〉なのである。そのようにしてしか、われわれは先祖となることはできない。結局のところ、そのあまりにも重すぎる〈仮面〉はわれわれの顔の凹凸を悉く道連れにして、ずり落ちてしまったのである。

そのように考えたとき、柳田國男が松岡という姓を捨てて、柳田國男となったその小さな決断に思いを致さざるを得ない。元飯田藩士の柳田家に養嗣子に入った松岡國男の〈仮面〉、その悠久の過去に淵源する御祖の重みを感じながら、苗木を植える一人の計画者に、われわれはまた何を看取すべきだろうか。もはやだれもがその〈仮面〉の名を忘却した果てにのみ、計画者の植えた杉の木は役割を果たすのかもしれない。

