Image: Apple

そんなにビビることはなさそうです。

満を持して発表されたiPhone Air。これまでにない薄さのインパクトがすごかったのですが、発表会を見ているときに「？」と感じた部分も。そこで、発表会でわからなかった部分を調べてみました。

重さは165g

Image: Apple

まずは、本体重量。5.6mmという薄さは強調されていたものの、重量については発表会では言及されていませんでした。

で、AppleのiPhone Airのサイトを見てみたところ、書いてありました。165gです。

どれくらいと重さかというと、iPhone 16が170g。iPhone 16eが167g。ほぼ同じですね。板チョコでいったら2枚半くらい。卵ならだいたい3個分って感じです。極端に軽いっていうわけでもなさそう。

バッテリー持ちはiPhone 16 Plusと同じ

薄い本体はいいんですが、気になるのはバッテリーの持ち。バッテリーも薄くなって、バッテリーが1日持たないひ弱な感じだったら、ちょっと残念ですよね。

Image: Apple

で、調べてみたところ、iPhone 16 Plusと同じ「最大27時間のビデオ再生」とのこと。ちなみにiPhone 17は「最大30時間のビデオ再生」となっています。まあ、iPhone 16 Plusと同等のバッテリー持ちと考えたら、普段使いで困ることはないと推測できます。

チップは高性能になって、本体も薄形化されているのに、iPhone 16 Plusと同等のバッテリー性能というのは、Appleの技術力の底力が垣間見えます。

本体が薄くなったことで、性能的にちょっとあれだから発表会で言わなかったのかなと思っていたのですが、全然そんなことなかった。まあ、あえて言うほどすごいってわけじゃないから、言わなかったのかな。

iPhone Airの購入を検討している方、安心してください。そんなに弱い子じゃありませんでした。

Source: Apple