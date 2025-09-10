イングランドは５戦全勝、ノルウェーは11−１。いずれもグループ首位で盤石の体制を築きつつある【W杯欧州予選９月９日結果まとめ】
北中米ワールドカップのヨーロッパ予選、現地時間９月８日に開催された全９試合で、圧巻の攻撃力を見せつけたのがグループIの首位ノルウェーだ。モルドバとのホームゲーム、立ち上がりから攻め込むと次々とゴールを重ねて最終スコアは衝撃の11−１。注目のストライカー、ハーランドは５得点を決めている。これで２位のイタリアに勝点６差と盤石の体制を築きつつある。
グループKでは、イングランドが敵地でセルビアに５−０と快勝。ケイン、ラッシュフォードらのゴールで白星を掴み、今予選はここまで５戦全勝、13得点、０失点とほぼパーフェクトな結果で２位以下に大きな差をつけている。
グループDではフランスがアイスランドを相手に苦しみながらもエムバペとバルコラのゴールで２−１と退けた。またグループFではポルトガルがハンガリーに３−２と、強豪国は揃って勝点３を積み上げた。
グループHでは、ボスニア・ヘルツェゴビナとの一戦を２−１と制したオーストリアが４戦全勝。ラングニック監督の下、組織的なサッカーを展開している。
その他の結果を含め、９月９日に行なわれたグループの順位表と次節の対戦カードは以下の通りだ。
【グループD】
１位 フランス 勝点６／２勝０分０敗／４得点・１失点
２位 アイスランド 勝点３／１勝０分１敗／６得点・２失点
３位 ウクライナ 勝点１／０勝１分１敗／１得点・３失点
４位 アゼルバイジャン 勝点１／０勝１分１敗／１得点・６失点
９月５日（左側がホームチーム。以下同）
アイスランド ５−０ アゼルバイジャン
ウクライナ ０−２ フランス
９月９日
アゼルバイジャン １−１ ウクライナ
フランス ２−１ アイスランド
10月10日
アイスランド − ウクライナ
フランス − アゼルバイジャン
【グループF】
１位 ポルトガル 勝点６／２勝０分０敗／８得点・２失点
２位 アルメニア 勝点３／１勝０分１敗／２得点・６失点
３位 ハンガリー 勝点１／０勝１分１敗／４得点・５失点
４位 アイルランド 勝点１／０勝１分１敗／３得点・４失点
９月６日
アルメニア ０−５ ポルトガル
アイルランド ２−２ ハンガリー
９月９日
アルメニア ２−１ アイルランド
ハンガリー ２−３ ポルトガル
10月11日
ハンガリー − アルメニア
ポルトガル − アイルランド
【グループH】
１位 ボスニア・ヘルツェゴビナ 勝点12／４勝０分１敗／11得点・３失点
２位 オーストリア 勝点12／４勝０分０敗／９得点・２失点
３位 ルーマニア 勝点７／２勝１分２敗／10得点・６失点
４位 キプロス 勝点４／１勝１分３敗／５得点・７失点
５位 サンマリノ 勝点０／０勝０分５敗／１得点・18失点
９月６日
オーストリア １−０ キプロス
サンマリノ ０−６ ボスニア・ヘルツェゴビナ
９月９日
ボスニア・ヘルツェゴビナ １−２ オーストリア
キプロス ２−２ ルーマニア
10月９日
オーストリア − サンマリノ
キプロス − ボスニア・ヘルツェゴビナ
【グループI】
１位 ノルウェー 勝点15／５勝０分０敗／24得点・３失点
２位 イタリア 勝点９／３勝０分１敗／12得点・７失点
３位 イスラエル 勝点９／３勝０分２敗／15得点・11失点
４位 エストニア 勝点３／１勝０分４敗／５得点・13失点
５位 モルドバ 勝点０／０勝０分５敗／３得点・25失点
９月５日
モルドバ ０−４ イスラエル
イタリア ５−０ エストニア
９月８日
イスラエル ４−５ イタリア
９月９日
ノルウェー 11−１ モルドバ
10月11日
ノルウェー − イスラエル
エストニア − イタリア
【グループK】
１位 イングランド 勝点15／５勝０分０敗／13得点・０失点
２位 アルバニア 勝点８／２勝２分１敗／５得点・３失点
３位 セルビア 勝点７／２勝１分１敗／４得点・５失点
４位 ラトビア 勝点４／１勝１分３敗／２得点・６失点
５位 アンドラ 勝点０／０勝０分５敗／０得点・10失点
９月６日
アルバニア ０−１ ラトビア
イングランド ２−０ アンドラ
９月９日
アルバニア １−０ ラトビア
セルビア ０−５ イングランド
10月11日
ラトビア − アンドラ
セルビア − アルバニア
【勝ち上がり条件】
・ホーム&アウェー方式で戦う12グループの各１位が本大会出場。
・各組２位の12チームにUEFAネーションズリーグ成績上位4チームを加えた16か国がプレーオフに進出。そこから４グループに分かれ、トーナメント方式でそれぞれ勝ち上がった４か国が本大会出場。
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
