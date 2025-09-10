夫だけ呼ばれる“家族旅行”…義両親と夫・妹だけ？置いてけぼりにモヤモヤが止まらない【ママリ】

妻と子どもを旅行に誘わない義家族

義家族との家族旅行に旦那だけ誘われ、自分たち子供は含まれず、義家族の考え方に疑問を感じています。義母や義祖母も呼ばないのか、理解できない行動が多いです。

旦那が家族旅行にいきます。義母、義祖母、義妹、旦那の4人です。これって普通ですか？

結婚して子供も2人居ます。なのに家族旅行に誘われて呼ばれてるのは旦那だけです笑

家族旅行なのに私達子供と3人は含まれていません😂💢

義家族とは価値観が違いなかなか理解できない言動が多いです。

旦那に家族旅行行ってきていい？と聞かれ、普通家族旅行なら皆誘ってくれないの？と思いましたが反論されるのがもう面倒くさくて行ってらっしゃいといいました。

ちなみに私の家族はアットホームで結婚したんだから息子同然、誕生日もお祝いしてくれるしイベント事にも呼んでくれとてもよくしてもらっています。

義母の誕生日を祝った事がありますが、私の誕生日も初孫にあたる子供達にもおめでとうのLINE、電話ひとつもありません。忘れてるのか無関心なのかわかりませんが。



もし私ご家族旅行に行くことになっても

自分の家族だけで、旦那も誘わず子供も旦那に任せて置いていくなんて考えにならないし有り得ません笑呼ばないの？って疑問になると思います笑



義実家にはそんな考えがないのでしょうか。義母も母親なら普通子供も嫁も呼ぼうとならないのでしょうか。旦那が呼ばなくていいと言ったのかもしれませんが。 出典：

夫の義家族と考え方が合わないと思ったことはありませんか。アプリ「ママリ」には義家族の旅行に自分と子どもだけ誘われないという投稿がありました。夫だけは旅行に誘われることから、投稿者さんは義家族がどうしてこんなことをするのか理解ができないといいます。自分の両親は夫にこんなことはしないのに、自分や孫にあたる子どもを旅行に呼ばないなんて、義家族にとってはこれが普通なのかと疑問に思っているそう。

家族旅行へ行くという夫、しかしそこに妻と子どもは含まれていません。夫は義家族から旅行に誘われているのに、投稿者さんと子どもに声をかけてはくれないという不思議な状況。義実家の感覚もそうですが夫も何も思わないのでしょうか。



それぞれの家庭にそれぞれ考え方があるのは理解できます。しかし、妻と子どもを旅行に誘わない義家族の感覚は普通なのでしょうか。

夫だけ旅行に誘う義実家にさまざまな声が

この投稿にママリにはさまざまな声が寄せられました。



その中に「誘われなかったら感じ悪いと思う」というコメントがありました。

義家族と旅行なんて行きたくないですが、誘われなかったら感じ悪いなーと思っちゃいます😫

うちの家族も旅行行くってなったら絶対旦那も子供も誘うと思うし、それが当たり前だと思ってました… 出典：

義家族と旅行には行きたくないと思っていても、誘われないなんて感じが悪いという意見がありました。それぞれの家庭に当たり前があるように、義家族は家族旅行に妻と子どもは誘わないという感覚が当たり前になっているのでしょう。妻と子どもは家族じゃないと言われているみたいで、確かに感じが悪いと思ってしまいますね。



この他に「義両親との旅行は行きたくないからありがとうと思う」というコメントがありました。

私の感覚では普通ではないと思いますし、うちの親なら旦那さんも呼ぶと思います☺️

でも！私は義家族と旅行なんてぜーーーーーーーーったいに行きたくないので、誘ってくれなくてありがとうって思います🥰

そして、うちの主人なら自分だけだったら行かないと思います😊 出典：

義家族とは旅行に行きたくないから「誘ってくれなくてありがとう」と思うという意見がありました。それでもこの方も、投稿者さんの夫の義家族の感覚は普通ではないと思っているようです。投稿者さんの夫が妻や子のことを気にしていない感じも気になりますよね。

結婚して夫と同じ苗字になったのに、妻を旅行に呼ばない考え方には違和感を覚えるという声が複数あがっていました。



とはいえ、義家族に気をつかいながらの旅行をしなくていいいと思えば、誘われなくてよかったと思っていいのかも。モヤっとする気持ちはありつつも、割り切って留守番したほうが気持ちはすっきりしそうですね。

