アップル（Apple）は、「iPhone Air」を発表した。

「iPhone Air」は、「iPhone 17 Pro」シリーズと同じ「A19 Pro」チップを搭載し、「Apple Intelligence」に対応するほか、物理SIMスロットを廃してeSIM専用端末となるなど、本体を圧倒的に薄型化しながらも近年のiPhoneのトレンドを押さえているが、その仕様はスタンダードモデルの「iPhone 17」と比べて異なる点もある。

スピーカー・カメラ・バッテリーの違い

たとえば「iPhone Air」のスピーカーは本体上部にのみ搭載され、底面にはない。本体から音楽再生や動画再生をする場面で、物足りなさを感じるかどうか、実機で確認したいところだ。

また、カメラ周りでは、超広角レンズが搭載されないほか、写真も動画もマクロ撮影に非対応となる。

バッテリーの容量は明かされていないが、ビデオ再生時間は最大27時間で「iPhone 17」と比べて3時間短く、ストリーミングの再生時間は最大22時間で「iPhone 17」と比べて5時間短い。

なお、別売りの「iPhone Air MagSafeバッテリー」と組み合わせると、ビデオ再生は最大40時間、ストリーミングによる動画再生は最大35時間になる。MagSafeによるワイヤレス充電は最大20Wで、25Wに対応する「iPhone 17」および「iPhone 17 Pro」と比べて充電時間が長い。

チップセットはA19 Pro、コア数で違い

チップセットは「A19 Pro」を採用するが、GPUは5コアで「iPhone 17 Pro」シリーズの6コアと比べると少なくなっている。

また、USBの対応規格は「USB 2」で転送速度は最大480Mbpsにとどまり、Proシリーズと比べるとパソコンや周辺機器と接続してのデータのやりとりに時間がかかる。

日本国内向けに発売されるモデルで対応する周波数を比較すると、「iPhone 17」ではサポートしているn14（700 PS）とn71（600 MHz）が、「iPhone Air」ではサポートされない。ただし、これらの周波数帯は国内では使われていないため、国内での利用には影響がない。このほか、米国向けのモデルを含めて5Gのミリ波には対応しない。