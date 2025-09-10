¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¡¢¥Ð¥í¥ó¥É¡¼¥ë¼øÍ¿¼°¤ò2Ç¯Ï¢Â³ÉÔ»²²Ã¤«¡¡ÃË»Ò¸õÊä¤Ë¤Ï3¿Í¡¢½÷»Ò¸õÊä¤Ë¤Ï1¿Í¤¬¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤â
¥µ¥Ã¥«¡¼³¦ºÇ¹â¤Î¸Ä¿Í¾Þ¤Ç¤¢¤ë¥Ð¥í¥ó¥É¡¼¥ë¡£
ºòÇ¯¤Ï¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤ÎUEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ê¤É¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½MF¥í¥É¥ê¤¬½é¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î°ìÊý¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤Ï¡¢½êÂ°Áª¼ê¤Ç¤¢¤ë¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½FW¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë¤Î¼õ¾Þ¤¬³ð¤ï¤Ê¤¤¤ÈÃÎ¤ë¤È¡¢¥Ñ¥ê¤Ç¤Î¼ø¾Þ¼°¤ò¥Ü¥¤¥³¥Ã¥È¤·¤¿¡£
¤½¤ÎºÝ¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ï¡Ö¼õ¾Þ´ð½à¤¬¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤ò¼õ¾Þ¼Ô¤È¤·¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢Æ±¤¸´ð½à¤Ç¥À¥Ë¡¦¥«¥ë¥Ð¥Ï¥ë¤ò¼õ¾Þ¼Ô¤È¤¹¤Ù¤¤À¡£¤½¤¦¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿°Ê¾å¡¢¥Ð¥í¥ó¥É¡¼¥ë¤¬¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤ò¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¡£¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤Ï¡¢¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ë¤Ï¹Ô¤«¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Æ¥Ð¥í¥ó¥É¡¼¥ë¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ò¥Ü¥¤¥³¥Ã¥È¤¹¤ë¤Î¤ÏÁ´ÂÎÌ¤Ê¹¤Î½ÐÍè»ö¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ØMarca¡Ù¤Ê¤É¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥ì¥¢¥ë¤Ïº£Ç¯¤â¼°¤Ë»²²Ã¤·¤Ê¤¤¸«¹þ¤ß¤À¤½¤¦¡£
º£Ç¯¤Î¥Ð¥í¥ó¥É¡¼¥ë¼øÍ¿¼°¤Ï¡¢9·î22Æü¤Ë¥Ñ¥ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¥ì¥¢¥ë¤Î´Ø·¸¼Ô¤ÏÃ¯¤â½ÐÀÊ¤·¤Ê¤¤Í½Äê¤À¤È¤«¡£
ÃË»Ò¥Ð¥í¥ó¥É¡¼¥ë¸õÊä30¿Í¤Ë¤Ï¡¢¥ì¥¢¥ë¤Î¥¸¥å¡¼¥É¡¦¥Ù¥ê¥ó¥¬¥à¡¢¥¥ê¥¢¥ó¡¦¥¨¥à¥Ð¥Ú¡¢¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤¬¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢ºÇÍ¥½¨GK¾Þ¸õÊä¤Ë¤Ï¥Æ¥£¥Ü¡¼¡¦¥¯¥ë¥È¥ï¡¢½÷»Ò¥Ð¥í¥ó¥É¡¼¥ë¸õÊä¤Ë¤Ï¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É½÷»ÒÂåÉ½MF¥¥ã¥í¥é¥¤¥ó¡¦¥¦¥£¥¢¡¼¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£