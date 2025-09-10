¾¯ÎÓ»û¤Î½»¿¦¡Ö¾¯ÎÓCEO¡×ÂáÊá¤¬Êª¸ì¤ë¡¢Ãæ¹ñ¤ÎßõÎõ¤¹¤®¤ëÀ¯¸¢Æ®Áè
º£Ç¯¤Ç59ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¼á±Ê¿®¡Ê¼êÁ°¡Ë¡£Á´¹ñ¿ÍÌ±ÂåÉ½Âç²ñ¤ÎÂåÉ½¤òÌó20Ç¯´Ö¤âÌ³¤á¤ë¤Ê¤ÉÀ¯³¦¤ÎÂçÊª¤Ç¤â¤¢¤ë
µð³Û¤ÎÉÙ¤È¸¢ÎÏ¤òÃÛ¤¤¤¿Ãæ¹ñ¾¯ÎÓ»û¤Î½»¿¦¡¦¼á±Ê¿®¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÂ¯ÊªÅª¤Ê¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Ç¼ºµÓ¤·¤¿¡£°¦¿Í51¿Í¡¢±£¤·»Ò174¿Í¡¢»ñ»º1500²¯¥É¥ë¨¡¨¡¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¸ØÄ¥¤µ¤ì¤¿¿ô¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¼Â¤ÏÃæ¹ñ¤Ç¤ÏÃ¯¤â¤¬ÃÎ¤ë"¸øÁ³¤ÎÈëÌ©"¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
ÉÔ²Ä²ò¤Ê¤Î¤Ï»ý¤ÁÁ°¤Î¹äÏÓ¤ÈÀ¯¼£ÎÏ¤Ç¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿ÃË¤¬¡¢¤Ê¤¼º£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ"ÄÙ¤µ¤ì¤¿"¤Î¤«¡©¡¡ÇØ¸å¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï½ÍÀ¶¤ò½Å¤Í¤ë½¬¶áÊ¿À¯¸¢¤Î°ÅÆ®¤À¤Ã¤¿¡£Ãæ¹ñ¤Î¼Â¾ð¤Ë¾Ü¤·¤¤°ÂÅÄÊö½Ó»á¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¢£Ã±¤Ê¤ë¥Ê¥Þ¥°¥µ½»¿¦¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¾¯ÎÓ»û¤Î½»¿¦¡¢Åö¶É¤ËÁÜºº¤µ¤ì¤ÆÁÎÀÒÇíÃ¥¡½¡½¡£º£Ç¯7·îËö¡¢Ãæ¹ñÈ¯¤Î¤³¤ó¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬À¤³¦¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
º£²ó¡¢ÁÜººÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¼á±Ê¿®¡Ê¤·¤¨¤¤¤·¤ó¡Ë¤È¤¤¤¦ÁÎÎ·¡£Éð½Ñ¡Ö¾¯ÎÓ·ý¡×¤ÇÍÌ¾¤Ê¡¢Ãæ¹ñ²ÏÆî¾Ê¤Ë¤¢¤ë¿ó»³¡Ê¤¹¤¦¤¶¤ó¡Ë¾¯ÎÓ»û¤Î½»¿¦¤òÄ¹Ç¯Ì³¤á¤¿¿ÍÊª¤À¡Ê¤Á¤Ê¤ß¤ËÆüËÜ¤Î¡Ö¾¯ÎÓ»û·ýË¡¡×¤Ï¡¢¸½ÂåÃæ¹ñ¤Î¾¯ÎÓ·ý¤È¤ÏÊÌÁÈ¿¥¡Ë¡£
º£²ó¡¢¼á¤¬ÁÜºº¤ò¼õ¤±¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¤ËÎ®¤ì¤¿¿¿µ¶ÉÔÌÀ¤Î¾ðÊó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°¦¿Í51¿Í¡¢ÈóÃä½Ð»Ò¡Ê¤Ò¤Á¤ã¤¯¤·¤å¤Ä¤·¤å¤·¡Ë174¿Í¤ò»ý¤Á¡¢»ñ»ºÁí³Û¤Ï1500²¯¥É¥ë°Ê¾å¤ËµÚ¤ó¤À¤¿¤á......¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤ì¤é¤Î¿ô»ú¤Ï¡Ö¥Õ¥«¥·¤¹¤®¡×¡£¤À¤¬¡¢»û¤Î»ñ»º¤Î²£ÎÎ¤ä¡¢Ê©¶µ¤Î²üÎ§¤òÇË¤Ã¤ÆÂ¿¿ô¤Î½÷À¤ÈÀÅª¤Ê´Ø·¸¤ò»ý¤Á»äÀ¸»ù¤ò¤â¤¦¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¼«ÂÎ¤Ï»ö¼Â¤Î¤è¤¦¤À¡£
Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¡¢Åö¶É¤ÎÀµ¼°¤ÊÁÜººÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¡Ê¼Â¼ÁÅª¤Ë¡ËÍºá¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Ãæ¹ñÊ©¶µ²ñ¤ÏÁÜºº¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍâÆü¡¢Áá¤¯¤â¼á¤ÎÁÎÀÒËõ¾Ã¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤â¤Ã¤È¤â¡¢¤³¤Î»ö·ï¤Ï¤¿¤À¤Î¡Ö¥Ê¥Þ¥°¥µ½»¿¦¤Î¾Ð¤¨¤ë¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¼á¤ÏÃæ¹ñÊ©¶µ¶¨²ñ¤ÎÉû²ñÄ¹¤Ç½¡¶µ³¦¤Î½ÅÄÃ¤À¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢2018Ç¯¤Þ¤ÇÁ´¹ñ¿ÍÌ±ÂåÉ½Âç²ñ¤ÎÂåÉ½¡Ê¹ñ²ñµÄ°÷¤ËÁêÅö¡Ë¤òÌ³¤á¤¿À¯¼£²È¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¦ÌÌ¤â»ý¤Ä¡£Èà¤Î¼ºµÓ¤ÏÀ¯¼£Åª»ö·ï¤Ê¤Î¤À¡£
¼Â¤Î¤È¤³¤í¡¢¼á¤ÎÉÔµÁÉÔÀµ¤Ï¡¢¤È¤¦¤ÎÀÎ¤«¤é¼þÃÎ¤Î»ö¼Â¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£15Ç¯¤ËÈà¤ÎÄï»Ò¤é¤¬¹ðÈ¯¤ò¹Ô¤Ê¤¤¡¢Ãæ¹ñ¼Ò²ñ¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
Åö»þ¡¢¤³¤Î¹ðÈ¯¤ÏÀ¤´Ö¤òÁû¤¬¤»¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Åö¶ÉÂ¦¤¬»ö¼Â´Ø·¸¤òÈÝÄê¡£¤Ò¤È¤Þ¤ºº»ÂÁ¤ä¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤à¤·¤í¹ðÈ¯¤·¤¿Äï»Ò¤¬µÕ¤Ë¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤ò¿©¤é¤ï¤µ¤ì¤¿¤Û¤É¤À¡£¼á¤ÎÀ¯¼£ÎÏ¤Î¶¯¤µ¤ò¼¨¤¹ÏÃ¤Ç¤¢¤ë¡£
º£²ó¤Î¼ºµÓ·à¤ÎºÇÂç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢10Ç¯Á°¤ËÙæ¤ß¾Ã¤·¤¿ÏÃ¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸ÌäÂê¤¬¾ø¤·ÊÖ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¡£¤µ¤é¤Ë½èÊ¬¤Ë¤Þ¤Ç»ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Û¤¦¤Ë¤¢¤ë¡£
¢£¡Ö¾¯ÎÓ»û¡×¾å¾ì¤ò·×²è
¾¯ÎÓ»û¤È¼á±Ê¿®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤â¤¦¾¯¤·ÀâÌÀ¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¡£
¾¯ÎÓ»û¤Ï495Ç¯¤ËÁÏ·ú¤µ¤ì¤¿ÅÁÅý¤¢¤ëÂç»û±¡¤À¤¬¡¢¶áÂå°Ê¹ß¤ÎÀïÍð¤äÊ¸²½Âç³×Ì¿¤ÇÇË²õ¤µ¤ì¡¢1970Ç¯Âå¤Ë¤ÏÌµ»´¤Ë¿êÂà¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î±¿Ì¿¤òÊÑ¤¨¤¿¤Î¤¬¡¢82Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ø¾¯ÎÓ»û¡Ù¤À¡£Æ±ºî¤ÏÂç¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¡¢¹ñÆâ³°¤«¤é´Ñ¸÷µÒ¤¬»¦Åþ¡£¤½¤·¤Æ86Ç¯¤ËÁ°½»¿¦¤Î»àµî¸å¤ò·Ñ¤¤¤À¼á¤Ï¡¢»û¤ÎºÆ·ú¤Ëî²¿Ê¤¹¤ë¡£
Åö»þ¤Ï¤Á¤ç¤¦¤É¡¢Ãæ¹ñ¤¬»ñËÜ¼çµÁ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì»Ï¤á¤¿²þ³×³«ÊüÀ¯ºö½é´ü¡£¤½¤³¤Ç¾¯ÎÓ»ûÉðÁÎÃÄ¥·¥ç¡¼¤Î½ä¶È¤ò»Ï¤á¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤¬ÂçÅö¤¿¤ê¤·¤¿¡£
¼á¤ÏÃæ¹ñ¤ÎÁÎÎ·¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆMBA¡Ê·Ð±Ä³Ø½¤»Î¡Ë¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤È±½¤µ¤ì¡¢99Ç¯¤ËÀµ¼°¤Ë½»¿¦¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ëÁ°¸å¤«¤éÊ£¿ô¤Î¾¯ÎÓ»û´ØÏ¢´ë¶È¤òÁÏ¶È¡£¾¦É¸ÅÐÏ¿¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Ö¥é¥ó¥É³ÎÎ©¤ËÅØ¤á¤¿¡£
¤ä¤¬¤Æ¡¢¹á¹Á¤Ç¡Ö¾¯ÎÓ»û¤Î³ô¼°¾å¾ì¡×¤ò·×²è¤·¤¿¤ê¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç3²¯¥É¥ëµ¬ÌÏ¤Î¥´¥ë¥Õ¥ê¥¾¡¼¥È¤Î·úÀß¤ò¤â¤¯¤í¤ó¤À¤ê¤È¡Ê¤¤¤º¤ì¤âÅ±²ó¡Ë¡¢ÏÃÂê¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¼êÏÓ¤â¤¢¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤ÏÈéÆù¤â¹þ¤á¡Ö¾¯ÎÓCEO¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Ë»ê¤ë¡£
¼á¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤¬ºÆÉâ¾å¤¹¤ë2¥õ·îÁ°¡¢ÇòÇÏ»û¤òË¬¤ì¤¿½¬¶áÊ¿¡ÊÃæ±û¡Ë¡£¤³¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¼á¤Î¸å¤ò·Ñ¤¤¤À°õ³ÚË¡»Õ¤Î»Ñ¤â¡ÊÁ°Îóº¸¤«¤é3¿ÍÌÜ¡Ë
¼á¤Ï98Ç¯¤«¤éÁ´¿ÍÂå¤ÎÂåÉ½¤òÌ³¤á¡¢À¯³¦¤Ë¤â¿Ê½Ð¡£¹¾ÂôÌ±¡Ê¤³¤¦¤¿¤¯¤ß¤ó¡Ë¤é±ýÇ¯¤ÎÅÞ»ØÆ³Éô¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î¸òÍ§¤Ï¿¼¤«¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£Ãæ¹ñ¤Ç½¡¶µ¹©ºî¤ò¼ç´É¤¹¤ëÅÞÅý°ìÀïÀþ¹©ºîÉô¡Ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹ÁÈ¿¥¡Ë¤ä¡¢·³¤È¤âÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤¿¡£
°ìÊý¡¢¤³¤¦¤·¤¿¼á¤Î»ÑÀª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢15Ç¯¤Î¹ðÈ¯Á°¤«¤é¡¢ÈãÈ½Åª¤ÊÀ¤ÏÀ¤¬Â¸ºß¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¤Ç¤ÏÆüËÜ°Ê¾å¤Ë¡ÖÁÎÎ·¤Ï²üÎ§¤ò¼é¤êÀ¶ÉÏ¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤¬¶¯¤¤¤«¤é¤À¡£
¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÈà¤¬¤É¤³¿á¤¯É÷¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢À¯¼£Åª¤Ë¶¯ÎÏ¤Ê¸å¤í½â¤¬¤¤¤¿¤«¤é¤À¤È¤¹¤ë¸«Î©¤Æ¤¬ÍÎÏ¤Ç¤¢¤ë¡£
±ø¿¦¤äìÔÂô¤ò¸·¤·¤¯¼è¤êÄù¤Þ¤ë½¬¶áÊ¿À¯¸¢²¼¤Ç¡¢¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¹ðÈ¯¸å¤â¤Ê¤ª10Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¹¥¤ÊüÂê¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤è¤Û¤É¶¯¤¤Ã¯¤«¤Ë¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡£Ãæ¹ñ¼Ò²ñ¤Î¾ï¼±¤Ë¾È¤é¤¹¤È¡¢¤½¤¦²ò¼á¤¹¤ë¤Î¤¬ÂÅÅö¤À¡£
¢£¸«¤¨±£¤ì¤¹¤ëßõÎõ¤Ê°ÅÆ®
¹ñÆâ³°¤ÎÊóÆ»¤äÏÀÀâ¤Ç¤Ï¡¢¼á±Ê¿®¤Î¼ºµÓ¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Ê²¼¤Î3¤Ä¤Î²¾Àâ¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÅÞ¤Î½¡¶µÃÆ°µ¤Î¶¯²½¡¡
¢ºâÀ¯Æñ¤ÎÃÏÊýÀ¯ÉÜ¤Ë¤è¤ë¾¯ÎÓ»ûÍø¸¢¤ÎÀÜ¼ý¡¡
£ÅÞÆâ¤ÎÀ¯¼£Æ®Áè¤òÇØ·Ê¤È¤·¤¿¸å¤í½â¤Î¾ÃÌÇ¡¡
¤¿¤À¡¢¡¤ÏÀâÆÀÎÏ¤¬¼å¤¤¡£½¬¶áÊ¿À¯¸¢¤Ï³Î¤«¤Ë½¡¶µÅýÀ©¤ËÀÑ¶ËÅª¤À¤¬¡¢¼ç¤ÊÃÆ°µÂÐ¾Ý¤Ï¡Ö³°¹ñÀªÎÏ¡×¤È¤Î·ë¤Ó¤Ä¤¤¬µ¿¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ê¥¥ê¥¹¥È¶µ¤ä¥¤¥¹¥é¥à¶µ¤À¤«¤é¤À¡£
´ÁÌ±Â²¤ÎÊ©¶µ¤Ï¡¢¤³¤ÎÌÌ¤Ç¤Ï¡ÖÍ¥ÅùÀ¸¡×¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤ËÅÞ¤Î»ÙÇÛ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æµ×¤·¤¤¡£¤È¤Ã¤¯¤ËÂÎÀ©¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¹ñÊ©¶µ¤Ë¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶ÃÆ°µ¤ò»Å³Ý¤±¤ë°ÕÌ£¤ÏÇö¤¤¡£
°ìÊý¡¢¢¤Ï¤ä¤äÍÎÏ¤ÊÀâ¤À¡£Ãæ¹ñ¤ÎÃÏÊýÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢¿ôÇ¯Á°¤Î²á¾ê¤Ê¥³¥í¥Ê´¶À÷ËÉ»ßºö¤ËÈ¼¤¦·ÐºÑÉéÃ´¤¬²óÉü¤·¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ËÉÔÆ°»º¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¤¬Ä¾·â¡£¤É¤³¤â²û»ö¾ð¤¬¸·¤·¤¤¡£¼á¤ä¾¯ÎÓ»û¤ÎÍø¸¢¤òÀÜ¼ý¤¹¤ì¤Ð¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÅÐÉõ¡Ê¤È¤¦¤Û¤¦¡Ë»Ô¤ä²ÏÆî¾Ê¤¬½á¤¦¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¢¤ë¡£
¤¿¤À¤·¡¢¼á¤Ï15Ç¯¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¹ðÈ¯»ö·ï¤ò¾è¤êÀÚ¤ì¤ë¤Û¤É¡¢¶¯¤¤À¯¼£Åª±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤Ä¿ÍÊª¡£ÃÏÊýÀ¯ÉÜ¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î²Ô¤®¤À¤±¤òÌÜÅª¤ËÈà¤ò´Ù¤ì¤ë¤Ë¤Ï¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¤¡£
¤½¤³¤Ç£¤À¡£¤¿¤À¡¢¼á¤Î¸å¤í½â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢½¬¶áÊ¿¤Ë¶á¤¤¿ÍÊª¡Ê¤â¤·¤¯¤Ï½¬¼«¿È¡Ë¤È¤¹¤ëÀâ¤È¡¢½¬ÇÉ¤È¤ÏÊÌ¿ÍÊª¤È¤¹¤ëÀâ¤ÎÁÐÊý¤¬¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
²¾¤Ë¡Ö¸å¤í½â¡á½¬¶áÊ¿¡×Àâ¤ò¼è¤ë¾ì¹ç¡¢¼á¤Î¼ºµÓ¤Ï¡¢Èà¤ò¼é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿½¬¶áÊ¿¤Î¸¢ÎÏ¼ºÄÆ¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£¾¯ÎÓ»û¤Ï½¬¶áÊ¿¤È´Ø·¸¤¬ÎÉ¹¥¤Ê¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢½¬¶áÊ¿¤È¼á¤¬Í§¹¥´Ø·¸¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÁÛÁü¤âÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤À¤¬¡¢¹á¹Á»æ¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢½¬¶áÊ¿¤Ïº£²ó¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Ç¾¯ÎÓ»û¤Î¸åÇ¤½»¿¦¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿°õ³ÚË¡»Õ¤È¤¤¤¦ÁÎÎ·¤È¡¢»ö·ï¤ÎÌó2¥õ·îÁ°¤ËÌÌ²ñ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ÎÏÃ¤¬Àµ¤·¤¤¤Ê¤é¡¢¼á¤Î¼ºµÓ¤Ï¡Ö½¬¶áÊ¿¸øÇ§¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬ÂÅÅö¤À¡£
Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¹ñËÉÉôÄ¹¤ò´Þ¤à·³¹â´±¤¬¼¡¡¹¤È½ÍÀ¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢¤½¤ì¤¬½¬¶áÊ¿À¯¸¢¤ÎÈ×ÀÐ¤µ¤òÉ½¤¹¤Î¤«¡¢µÕ¤Ê¤Î¤«¤Ï°Õ¸«¤¬Ê¬¤«¤ì¤ë
¼á¤ÏÁ°¡¹À¯¸¢»þÂå¤«¤é¤ÎÅÞÆâ¿ÍÌ®¤Î±Æ¶Á¤¬¶¯¤¯¡¢ÁÇ¹Ô¤â°¤¤¡£ÀÞ¤ò¸«¤ÆÇÓ½ü¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿½¬¶áÊ¿¤¬Æ°¤¡¢¼«Ê¬¤¬Ç§¤á¤¿¿Í´Ö¤òÃæ¹ñÊ©¶µ³¦¤Î¹â°Ì¤ËÁ÷¤ê¹þ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¤³¤Î²¾Àâ¤Î¾ì¹ç¡¢¼á¤Î¼ºµÓ¤Ï½¬¶áÊ¿¤Î¸¢ÎÏ¤¬°ÍÁ³¶¯¸Ç¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÊª¸ì¤ë¡£
Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¶áÇ¯¡¢·³¤Î¹â´±¤¬±ø¿¦ÍÆµ¿¤ÇÁê¼¡¤¤¤Ç½èÊ¬¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¿¿ÁêÉÔÌÀ¤Î¼ºµÓ·à¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
½¬¶áÊ¿À¯¸¢¤¬·Ç¤²¤ëàÈ¿ÉåÇÔá¤ÎÌ¾¤Î²¼¤Ë¡¢ßõÎõ¤ÊÀ¯¸¢Æ®Áè¤¬¸«¤¨±£¤ì¤¹¤ëÃæ¹ñ¡£
¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ëºÆÇ³¤Ë¤è¤ë¾¯ÎÓ»û¤Î½»¿¦¼ºµÓ¤È¤¤¤¦»ö·ï¤â¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤é¤Î°ì´Ä¤Ë¿ô¤¨¤é¤ì¤ë¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤Ê½ÐÍè»ö¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿°ÂÅÄÊö½Ó¡¡¼Ì¿¿¡¿»þ»öÄÌ¿®¼Ò