¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¸µ¹ñ²ñµÄÄ¹»¦³²¤Ï¡Ö¥í¥·¥¢¤ÎÈÈ¹Ô¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿⁉
¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¤ÎÄäÀï¡¦ÏÂÊ¿¤òÏÀ¤¸¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÆâ¾ð¤ËÀºÄÌ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢²¤ÊÆ¤äÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥í¥·¥¢¡á°¡×¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡áÁ±¡×¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤«¤é¤ÎÊÐ¸þÊóÆ»¤¬Éý¤òÍø¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Ï²¿¤¬ËÜÍè¡¢ÄäÀï¡¦ÏÂÊ¿¤ÎÂ¤«¤»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÍý²ò¤Ç¤¤º¤Ë¤¤¤ë¡£
¤½¤³¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¹ñÆâ¤Ç¹¤¬¤ëÉü½²¤ÎÏ¢º¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤¿¤¤¡£ÆüËÜ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤ä¿·Ê¹¤¬Êó¤¸¤Ê¤¤¡Ø¤Û¤ó¤È¤¦¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡Ù¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
8·î30Æü¤Ëµ¯¤¤¿¾×·â»¦¿Í»ö·ï
Àè·î30Æü¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀ¾Éô¤Î¥ê¥ô¥£¥¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸½¿¦¹ñ²ñµÄ°÷¤Ç¸µºÇ¹â²ñµÄµÄÄ¹¤Î¥¢¥ó¥É¥ê¡¼¡¦¥Ñ¥ë¥Ó¡¼¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿¡Ê²¼¤Î¼Ì¿¿1¡Ë¡£8È¯¤Î½ÆÃÆ¤¬Èà¤ò½±¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Ñ¥ë¥Ó¡¼¡Ê²¼¤Î¼Ì¿¿2¡Ë¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÍÌ¾¿Í¤À¡£2014Ç¯¤Ë´©¹Ô¤·¤¿ÀÛÃø¡Ø¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡¦¥²¡¼¥È¡§¡Ö¥Í¥ª¥³¥ó¡×¤Î¾ðÊóÁàºî¤ÈÌîË¾¡Ù¤Ç¤â¡¢43ÊÇ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤Ä¤®¤Î¤è¤¦¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡Ö¥ä¥Ì¥³¥ô¥£¥Ã¥ÁÀ¯¸¢¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ëÀªÎÏ¤ÏÅö»þ¡¢¡Ö¥æ¡¼¥í¥Þ¥¤¥À¥ó¡Ê¹¾ì¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤Ë½¸·ë¤·¡¢È¿À¯ÉÜ³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢¡Ö¥Þ¥¤¥À¥ó¼«±Ò¡×¤È¤¤¤¦ÁÈ¿¥¤¬Àß¤±¤é¤ì¡¢¤½¤Î»ØÆ³¼Ô¡¢¡Ö¥æ¡¼¥í¥Þ¥¤¥À¥ó¤Î»ÊÎá´±¡×¤È¤·¤Æ·¯Î×¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¸å¤Ë»ÃÄêÀ¯ÉÜ¤Î¿õÍ×¤Ê¼£°Âµ¡¹½¡Ê¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¹ñËÉ²ñµÄ¡Ë¤Î¥È¥Ã¥×¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¥¢¥ó¥É¥ê¡¼¡¦¥Ñ¥ë¥Ó¡¼¤Ç¤¢¤ë¡×
»¦³²¸½¾ì¤Î¼Ì¿¿1¡¡§¶§à§ä§à: Mykola Tys / EPA
¼Ì¿¿2¡¡¥¢¥ó¥É¥ê¡¼¡¦¥Ñ¥ë¥Ó¡¼¡¡§¶§à§ä§à: §¡§ß§Õ§â§Ö§Û §±§Ñ§â§å§Ò§Ú§Û / §·
¥Ñ¥ë¥Ó¡¼»¦³²¤ÎÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢¥ê¥ô¥£¥¦ºß½»¤Î¥ß¥Ï¥¤¥ë¡¦¥¹¥Ä¥§¥ê¥Ë¥³¥Õ¡Ê52ºÐ¡Ë¤À¡Ê²¼¤Î¼Ì¿¿¡Ë¡£9·î1Æü¤Ë¤Ï¹´Â«¤µ¤ì¡¢ÁÜººÅö¶É¤«¤éÎ®¤µ¤ì¤¿¾ðÊó¤È¤·¤Æ¡¢Èà¤Ë¤ÏÊ¼»Î¤Ç¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿Â©»Ò¤¬¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¹ÔÊý¤òÁÜ¤¹²áÄø¤Ç¡¢¥í¥·¥¢¤Î¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ò´Æ»ë¤·¤Ï¤¸¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¸å¡¢Èà¤Ï¥í¥·¥¢¤ÎÂåÉ½¼Ô¡Ê¸½ºß¡¢ÁÜººÅö¶É¤Ë¤è¤ê¿È¸µÉÔÌÀ¡Ë¤ÈÏ¢Íí¤ò¼è¤ê»Ï¤á¡¢Èà¤é¤ÏÂ©»Ò¤¬»àË´¤·¤¿¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤òÈà¤ËÄó¶¡¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
ÍÆµ¿¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥í¥·¥¢¤ÎÂåÉ½¼Ô¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ËÂÐ¤¹¤ëÀïÁè¤Ë¤ª¤±¤ë¥í¥·¥¢¤Î¹ÔÆ°¤òÀµÅö²½¤·¡¢µÕ¤Ë¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÅö¶É¤¬ÀïÁè¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤¿¤ÈÈóÆñ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢¤³¤Î¥í¥·¥¢¤ÎÂåÉ½¼Ô¤ÈÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Éð´ï¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢¼«Å¾¼Ö¤ä¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤Ê¤É¤ÎÁõÈ÷¤ò¹ØÆþ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢µ¶Â¤½ñÎà¤Ç¼Ö¤ò¹ØÆþ¤·¡¢¥Ñ¥ë¥Ó¡¼¤òÈø¹Ô¤·¡¢»¦³²¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¤É¤¦¤ä¤é¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼À¯¸¢Â¦¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÊÝ°Â¶É¡ÊSBU¡Ë¤È·Ù»¡¤Ï¡¢¥Ñ¥ë¥Ó¡¼»¦³²¤Ë¥í¥·¥¢¤ÎÄµÊóµ¡´Ø¡¢Ï¢Ë®ÊÝ°Â¶É¡ÊFSB¡Ë¤¬´ØÍ¿¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢»¦¿Í¤Ï¥í¥·¥¢Â¦¤«¤éÍê¤Þ¤ì¤¿·ÀÌó»¦¿Í¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¹½¿Þ¤Ë¤·¤¿¤¤¤é¤·¤¤¡£
¥ß¥Ï¥¤¥ë¡¦¥¹¥Ä¥§¥ê¥Ë¥³¥Õ¤¬¥Ñ¥ë¥Ó¥¤»¦³²¤ò¹ðÇò
¥Ñ¥ë¥Ó¡¼¤Ø¤Î¡ÖÉü½²¡×¤À¤Ã¤¿
¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥Þ¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡¢¤³¤Î¸«Î©¤Æ¤òºÇÍ¥Àè¤ËÊóÆ»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ç¡¢Èæ³ÓÅªÃæÎ©Åª¤È»×¤ï¤ì¤ëBBC¤ÎÊóÆ»¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥¹¥Ä¥§¥ê¥Ë¥³¥Õ¤Î¾õ¶·¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
9·î2Æü¡¢¤Þ¤º¡¢Ë¡Äî³«»ÏÁ°¤Ëµ¼ÔÃÄ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥¹¥Ä¥§¥ê¥Ë¥³¥Õ¤Ï¡¢¤³¤¦½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Öº£¡¢»ä¤¬Ë¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢È½·è¤òÁá¤¯È¯É½¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£»ä¤¬Èà¡Ê¥Ñ¥ë¥Ó¡¼¡Ë¤ò»¦¤·¤¿¤³¤È¤ÏÇ§¤á¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ê¥í¥·¥¢¤Ë¡Ë¹Ô¤Ã¤ÆÂ©»Ò¤Î°äÂÎ¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÊáÎº¤È¤Î¸ò´¹¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢Ë¡Äî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Èà¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÅö¶É¤ËÂÐ¤¹¤ë¸Ä¿ÍÅª¤ÊÉü½²¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¡Ö¤Ê¤¼Èï³²¼Ô¤¬¥Ñ¥ë¥Ó¡¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¥Ñ¥ë¥Ó¡¼¤Ï¡Ö¶á¤¯¤Ë¤¤¤¿¡×¡¢¤È¥¹¥Ä¥§¥ê¥Ë¥³¥Õ¤ÏÅú¤¨¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤â¤·»ä¤¬¥ô¥£¡¼¥ó¥Ì¥£¥Ä¥ã¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤é¡¢¥Ú¡¼¥Á¥ã¤¬¤¤¤¿¤À¤í¤¦¡×¡¢¤ÈÈà¤ÏÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£¤³¤ì¤¬°ÕÌ£¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ú¥È¥í¡¦¥Ý¥í¥·¥§¥ó¥³¡Ê¥Ú¡¼¥Á¥ã¡ËÁ°ÂçÅýÎÎ¤ò»¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¡Ö§Ý§Ú§é§ß§Ñ§ñ §Þ§Ö§ã§ä§î¡×¤Î°ÕÌ£
ÍÆµ¿¼Ô¥¹¥Ä¥§¥ê¥Ë¥³¥Õ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡¢¥Ñ¥ë¥Ó¡¼¤ä¥Ý¥í¥·¥§¥ó¥³¤Ø¤Î¡Ö¸Ä¿ÍÅªÉü½²¡×¡Ê§Ý§Ú§é§ß§Ñ§ñ §Þ§Ö§ã§ä§î¡Ë¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤ÏÃíÌÜ¤ËÃÍ¤¹¤ë¡£¥¹¥Ä¥§¥ê¥Ë¥³¥Õ¤Ï¡¢²á¾ê¤Ê¤Û¤É¤Ë¥í¥·¥¢¤òÁþ¤ß¡¢¥í¥·¥¢¸ì¤òÇÓÀÍ¤·¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ä¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¸ì¤ò¿®Êô¤¹¤ë¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¥Ñ¥ë¥Ó¡¼¤ä¥Ý¥í¥·¥§¥ó¥³¤ËÁþ¤·¤ß¤ò¤¤¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤À¡£¤½¤¦¡¢Æ±¤¸¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿Í¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¸ì°ìÊÕÅÝ¤Î¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ê¥¹¥È¤ËÁþ°¤ò¤¤¤À¤¯¼Ô¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Ñ¥ë¥Ó¡¼¤Î¿Í¤È¤Ê¤ê¤ä¡¢¤½¤Î·ÐÎò¤ò¤ß¤Æ¤ß¤è¤¦¡£Èà¤Ï17ºÐ¤Î¤È¤¤«¤éÀ¯¼£¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Åö½é¤«¤éµÞ¿ÊÅª¤Ê¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ê¥º¥àÏ©Àþ¤ò·ø»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¡£1988Ç¯¡¢Èà¤Ï¥ê¥ô¥£¥¦¤Ç¡Ö¥¹¥Ñ¥É¥·¥Á¥Ê¡×¤È¤¤¤¦ÁÈ¿¥¤òÀßÎ©¤·¡¢ÆÈ¥½ÀïºÇÃæ¤Î1942Ç¯10·î¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¡¢ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï½ª·ë¸å¤Ï¥½Ï¢¤ÈÀï¤Ã¤¿¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊËªµ¯·³¡ÊUPA¡Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÊè¤Î½¤Éü¤ä¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀ¾Éô¤Ç¤ÎºÇ½é¤ÎÈ¿¥½½¸²ñ¤Î·ÙÈ÷¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢1991Ç¯¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¼Ò²ñÌ±Â²ÅÞ¡ÊSNPU¡Ë¤ò·ëÀ®¤·¡¢¸å¤Ë¥¹¥ô¥©¥Ü¥À¡Ê¼«Í³¡Ë¤È²þÌ¾¡£2004Ç¯¤ÎÂè°ì²ó¥Þ¥¤¥À¥ó¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥æ¥·¥Á¥§¥ó¥³¤Î¥Ê¡¼¥·¥ã¡¦¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÅÞ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¡£2010Ç¯½Õ¤Ë¤Ï¡¢¹õ³¤´ÏÂâ¤Î¥¯¥ê¥ß¥¢ÂÚºß±äÄ¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¥í¥·¥¢¤È¤Î¶¨Äê¤ÎÈã½ÚÅêÉ¼¤òË¸³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿ºá¤Ç·º»öÁÊÄÉ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¥Þ¥¤¥À¥ó³×Ì¿¤Î¾¡Íø¸å¡¢2014Ç¯5·î2Æü¤Ë¥ª¥Ç¡¼¥µ¤Çµ¯¤¤¿¡¢¸ø¼°È¯É½¤Ç42¿Í¤â¤Î¿Í¡¹¤¬Ï«ÁÈ²ñ´Û¤Ç»¦³²¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Î¼óËÅ¼Ô¤Î°ì¿Í¤È¥í¥·¥¢Â¦¤Ï¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£2019Ç¯¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼¤ÎÂçÅýÎÎÁª¾¡Íø¸å¡¢¹ñ²ÈÁÜºº¶É¡ÊGBI¡Ë¤Ï¡Ö2014Ç¯5·î2Æü¤Ë¥ª¥Ç¡¼¥µ»Ô¤ÎÎÎ°è¤ÇÂçµ¬ÌÏ¤ÊË½Æ°¤òµ¯¤³¤¹ÌÜÅª¤Ç¥Ñ¥ë¥Ó¡¼¤¬¸øÅªÉðÁõ¥°¥ë¡¼¥×¤òÁÏÀß¤·¡¢Ä´À°¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ç¡¢¥Ñ¥ë¥Ó¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ë·º»ö»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î»ö·ï¤ÏÀÑ¶ËÅª¤ËÄ´ºº¤µ¤ì¤º¡¢¥Ñ¥ë¥Ó¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ë·ùµ¿¤ÏÀë¸À¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
2014Ç¯¤Î¹ñ²ñµÄ°÷Áªµó¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥ë¥Ó¡¼¤Ï¡Ö¿ÍÌ±ÀïÀþ¡×¤Î¥ê¥¹¥È¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¡¢ÅöÁª¸å¡¢Âè°ìÉûµÄÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£¥¦¥©¥í¥Ç¥£¥ß¥ë¡¦¥Õ¥í¥¤¥¹¥Þ¥ó¡Ê¥°¥í¥¤¥¹¥Þ¥ó¡ËµÄÄ¹¤¬¼óÁê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸å¤Ï¡¢µÄÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£
2019Ç¯¤ÎÁªµó¤Ç¤Ï¡¢¥Ý¥í¥·¥§¥ó¥³¤ÎÀ¯ÅÞ¡Ö¥æ¡¼¥íÏ¢ÂÓ¡×¤Î¥ê¥¹¥È¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ÆÅöÁª¤¹¤ë¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ï¡¢È¿¥í¥·¥¢¡¢¿Æ²¤ÊÆ¤òÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ñ¥ë¥Ó¡¼¤â¥Ý¥í¥·¥§¥ó¥³¤â¡ÖÆ±¤¸·ê¤Îì»¡Ê¤à¤¸¤Ê¡Ë¡×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¸À¤¨¤Ð¡¢¥¹¥Ä¥§¥ê¥Ë¥³¥Õ¤«¤é¤ß¤ë¤È¡¢¥Ñ¥ë¥Ó¡¼¤â¥Ý¥í¥·¥§¥ó¥³¤â¥´¥ê¥´¥ê¤Î¡Ö±¦Íã¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
º¨¤Þ¤ì¤ë²á·ã¤Ê±¦Íã
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼¥¹¥Ä¥§¥ê¥Ë¥³¥Õ¤Ï¥Ñ¥ë¥Ó¡¼¤ä¥Ý¥í¥·¥§¥ó¥³¤Î¤è¤¦¤Ê±¦Íã¤ò»¦¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¤Û¤É¤ÎÉü½²¿´¤ò¤¤¤À¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤³¤³¤«¤é¤Ï»ä¤ÎÁÛÁü¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤¬¡¢¤ª¤½¤é¤¯Èà¤é¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤È¤¤¤¦¹ñ¤ò¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤Ë¤·¤¿¡¢¤È¥¹¥Ä¥§¥ê¥Ë¥³¥Õ¤Ï¹Í¤¨¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
2014Ç¯2·î¤Î¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Æ±Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¤ËÂçÅýÎÎÁª¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤À¡£Ç¤´ü¤è¤ê1Ç¯Áá¤¯ÂçÅýÎÎÁª¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¥ä¥Ì¥³¥ô¥£¥Ã¥ÁÂçÅýÎÎ¤¬Æ±°Õ¤·¡¢¤½¤Î¶¨Äê½ñ¤ÎÄù·ë¤ò¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤Î³°Áêµé¤Î¿ÍÊª¤¬¸«¼é¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥ä¥Ì¥³¥ô¥£¥Ã¥Á¤ÏÄÉ¤¤½Ð¤µ¤ì¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ï²á·ã¤Ê¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬¼çÆ³¤¹¤ë¹ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤½¤ì¤Þ¤ÇµÔ¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿À¾Éô¤Î¥ê¥ô¥£¥¦¼þÊÕ¤Ë¤¯¤¹¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬µÞ¤Ë°Î¤½¤¦¤Ë¤¹¤ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¸¢ÎÏ¤òëð²Î¤·¤ÆÌµÍýÆñÂê¤ò²¡¤·¤Ä¤±¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ò¾·Íè¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
2019Ç¯¤ÎÂçÅýÎÎÁª¤Ç¤Ï¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼¤Ï¥í¥·¥¢¸ì¤òÏÃ¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¥´¥ê¥´¥ê¤Î±¦Íã¤È¤Î´Ø·¸¤Ë°ìÀþ¤ò²è¤·¡¢ÉåÇÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ý¥í¥·¥§¥ó¥³¤òÇË¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¥ß¥ó¥¹¥¯¹ç°Õ¤ÎÍú¹Ô¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢¥É¥ó¥Ð¥¹ÌäÂê¤Î²ò·è¤È¤¤¤¦¸øÌó¤Ï²á·ã¤Ê¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÈ¿ÂÐ¤Ç¼Â¸½¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì°Ê¹ß¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼¤Ï±¦ÇÉÀªÎÏ¤È¤È¤â¤Ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤òÅý¼£¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿»ÑÀª¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¤ò°ú¤´ó¤»¤¿¤È¸À¤¨¤Ê¤¯¤â¤Ê¤¤¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥´¥ê¥´¥ê¤Î±¦Íã¤Î²£Ë½¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ò¥í¥·¥¢¤È¤ÎÀïÁè¤Ë¸þ¤«¤ï¤»¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦µ¿Ç°¤¬¤´¤¯ÉáÄÌ¤Î´¶³Ð¤ò¤â¤Ã¤¿¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿Í¤ËÀ¸¤¸¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¤ò¾·¤¤¤¿ËÜÅö¤Î°¿Í¤Ï¡¢¥Ñ¥ë¥Ó¡¼¤ä¥Ý¥í¥·¥§¥ó¥³¤Î¤è¤¦¤Ê¥´¥ê¥´¥ê¤Î±¦Íã¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤ß¤Ê¤¹¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ò¿ª¤àÂÐÎ©
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÆâ¾ð¤ËÁÂ¡Ê¤¦¤È¡Ë¤¤¼Ô¤Ï¤È¤«¤¯¡¢º£²ó¤Î¥Ñ¥ë¥Ó¡¼°Å»¦»ö·ï¤¬2014Ç¯2·î¤Î¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¤Î¼óËÅ¼Ô¤Î°ì¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ë¥í¥·¥¢Â¦¤Îº¨¤ß¤òÀ²¤é¤¹ÌÜÅª¤Ç¡¢¥í¥·¥¢Â¦¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸À¤¤¤¯¤ë¤á¤é¤ì¤¿¥Ñ¥ë¥Ó¡¼¤¬»¦³²¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤ß¤Ê¤¹¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢ËÜÅö¤Î»¦³²ÈÈ¤Ï¥í¥·¥¢Â¦¤ËÀø¤à¡Ö°¿Í¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¹¥Ä¥§¥ê¥Ë¥³¥Õ¤Ï¤¤¤ï¤Ð¥í¥·¥¢¤ËñÙ¤µ¤ì¤¿µ¾À·¼Ô¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¯¤â¤Ê¤¤¡£
»ö¼Â¡¢BBC¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÈà¡Ê¥Ñ¥ë¥Ó¡¼¡Ë¤Ï¥½¥ô¥£¥¨¥È¤È¥í¥·¥¢À¯¸¢¤òÂÇ¤ÁÉé¤«¤·¤¿¡£¤À¤«¤é»¦¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï¥Ñ¥ë¥Ó¡¼¤Ë¤â¤Ã¤È¤â¶á¤¤À¯¼£Ãç´Ö¤À¤Ã¤¿¥ä¥Ä¥§¥Ë¥å¡¼¥¯¸µ¼óÁê¤ÎÈ¯¸À¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼çÈÈ¤Ï¥¯¥ì¥à¥ê¥ó¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ñ¥ë¥Ó¡¼¤½¤Î¿Í¤¬°¿Í¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤»ö¼Â¤ò±£ÊÃ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤ß¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£¤³¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ñ¥ë¥Ó¡¼¤ä¥Ý¥í¥·¥§¥ó¥³¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥ä¥Ä¥§¥Ë¥å¡¼¥¯¤¬¡Ö¤ä¤ê¤¹¤®¤¿»ö¼Â¡×¤ò±£ÊÃ¤Ç¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊµÄ²ñ¤Ï9·î3Æü¡¢¥Ý¥í¥·¥§¥ó¥³¤¬¼çÆ³¤·¤Æ¡¢¥Ñ¥ë¥Ó¡¼»¦³²»ö·ï¤Ë´Ø¤·¤ÆµÄ²ñ¤¬½ô³°¹ñµÄ²ñ¤ª¤è¤ÓÀ¯ÉÜ¡¢¹ñºÝµ¡´Ø¤ËÁÊ¤¨¤ë·èµÄ°Æ¤òºÎÂò¤·¤¿¡£²áÈ¾¿ô¤òÄ¶¤¨¤ë296¿Í¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤¬¡Ö»¿À®¡×¤ËÅêÉ¼¤·¤¿¡£·èµÄ¤Ï¡¢¤³¤ÎÈÈºá¤¬¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁÈ¿¥¤µ¤ì¤¿À¯¼£Åª¥Æ¥í¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤ë¤È¶¯Ä´¤¹¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÈó¤ò°ìÀÚÇ§¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¡¢¥Ý¥í¥·¥§¥ó¥³¤ÏÊ¿Á³¤È¥Ñ¥ë¥Ó¡¼¤òÄ¤¤¦Áòµ·¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡Ê²¼¤Î¼Ì¿¿¡Ë¡£
¤À¤¬¡¢Èà¤é¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î²á·ã¤Ê¸ÀÆ°¤äÀ¯ºö¤¬ÀïÁè¤Î¼ï¤ò¼¬¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¿¤·¤«¤À¤í¤¦¡£¥¹¥Ä¥§¥ê¥Ë¥³¥Õ¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¤³¤ó¤Ê¥´¥ê¥´¥ê¤Î±¦Íã¤³¤½¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¤ò¾·¤´ó¤»¡¢Â©»Ò¤Î»àË´¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¸¶°ø¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤¬¡¢¥Ñ¥ë¥Ó¡¼»¦³²¤È¤¤¤¦Éü½²·à¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤ë¡£
À»¥¸¥ç¡¼¥¸ÂçÀ»Æ²¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Áòµ·¤Ë»²Îó¤·¤¿¥Ú¥È¥í¡¦¥Ý¥í¥·¥§¥ó¥³Á°ÂçÅýÎÎ¡ÊÃæ±ûº¸¡Ë¤È¸µ¹ñ²ñµÄÄ¹¤Ç¸µ¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¹ñËÉ²ñµÄµÄÄ¹¤Ç¤â¤¢¤ë¥ª¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥ë¡¦¥È¥¥¥ë¥Á¥Î¥Õ¡ÊÆ±±¦¡Ë¡£
Éü½²¤ÎÏ¢º¿¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë
ËÜÅö¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÉü½²¤ÎÏ¢º¿¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¼Â¤Ï¡¢ºòÇ¯7·î19Æü¤ÎÍ¼Êý¡¢Æ±¤¸¥ê¥ô¥£¥¦»Ô¤Ç¡¢¥¤¥ê¡¼¥Ê¡¦¥Õ¥©¥ê¥ó¡Ê²¼¤Î¼Ì¿¿¡Ë¤È¤¤¤¦¸À¸ì³Ø¤Î¶µ¼ø¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿¡£Èà½÷¤Ï¡¢¥Ñ¥ë¥Ó¡¼¤âÂ°¤·¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¥¹¥ô¥©¥Ü¥ÀÅÞ½êÂ°¤Ç2012Ç¯¤«¤é2014Ç¯¤Þ¤ÇµÄ°÷¤òÌ³¤á¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£2023Ç¯Ëö¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÊ¼¤¬¥í¥·¥¢¸ì¤òÏÃ¤¹¤Ê¤é¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿Í¤È¤Ï¸Æ¤Ù¤Ê¤¤¤ÈÈ¯¸À¤·¡¢·ã¤·¤¤ÅÜ¤ê¤ò¾·¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÀêÎÎ²¼¤Î¥¯¥ê¥ß¥¢¤Ë½»¤à¿Æ¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÇÉ¤Î³ØÀ¸¤«¤é¤Î»Ù±ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¸å¡¢¤½¤Î¥á¡¼¥ë¤ò¼«¿È¤Î¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¸ø³«¤·¡¢Èà¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤òË½Ïª¤·¤¿¤³¤È¤Ç·ã¤·¤¯ÈãÈ½¤µ¤ì¤¿¿ÍÊª¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
2022Ç¯4·î5Æü¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀ¾Éô¤ÎÅÔ»Ô¥ê¥ô¥£¥¦¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤ë¶µ¼ø¤Ç¸µµÄ°÷¤Î¥¤¥ê¡¼¥Ê¡¦¥Õ¥¡¥ê¥ª¥ó¡£¥Õ¥¡¥ê¥ª¥ó¤Ï2024Ç¯7·î19Æü¤Ë°Å»¦¤µ¤ì¤¿¡£¡¡¡ÊYuriy Dyachyshyn/AFP via Getty Images¡Ë
9·î3ÆüÉÕ¤Î¡Ö¥¡¼¥¦¡¦¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ú¥ó¥Ç¥ó¥È¡×¤ÎÄ¹Ê¸µ»ö¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ç¿·¤¿¤Ê¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ê¥¹¥ÈÀ¯¼£²È¤¬»¦³²¤µ¤ì¡¢¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë°Å»¦ºîÀï¤Î·üÇ°¤¬¹â¤Þ¤ë¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖÁÜººÅö¶É¤ÏÆó¤Ä¤Î²ÄÇ½À¤ò¸¡Æ¤Ãæ¤À¡×¤È¤¤¤¦¡£¥Õ¥¡¥ê¥ª¥ó¤Î»¦³²¤Ï¡¢Èà½÷¤ÎÀ¯¼£³èÆ°¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¸Ä¿ÍÅª¤ÊÂÐÎ©¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦Æó¤Ä¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ç¤¢¤ë¡£10Âå¤Î¼ã¼Ô¤¬¹´Â«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÁÜºº¤Ï·ÑÂ³Ãæ¤Ç¤¢¤ê¡¢»¦³²ÍýÍ³¤Ï¸½ÃÊ³¬¤Ç¤ÏÉÔÌÀ¤À¡£
¤¿¤À¤·¡¢Åö¶É¤Ï¥Ñ¥ë¥Ó¡¼»¦³²¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢¼ã¼Ô¤¬¥í¥·¥¢Â¦¤«¤é¤ÎÀöÇ¾¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈÈ¹Ô¤Ë¤ª¤è¤ó¤À¤È¤¤¤¦¥·¥Ê¥ê¥ª¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢ºòÇ¯7·î27ÆüÉÕ¤Î¡Ö¥¡¼¥¦¡¦¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ú¥ó¥Ç¥ó¥È¡×¤Ç¤Ï¡¢½¾·³Ãæ¤ÎÉã¿Æ¤¬¡ÖÂ©»Ò¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î°¦¹ñ¼Ô¤À¡×¤È¤Î¤Ù¤¿¤ÈÊó¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥Ä¥§¥ê¥Ë¥³¥Õ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢²á·ã¤Ê¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ø¤ÎÉü½²¤È¤·¤Æ»¦³²¤Ë»ê¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
º£Ç¯3·î¤Ë¤Ï¡¢ÊÌ¤Î¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢¥Ç¥ß¥ã¥ó¡¦¥Ï¥Ì¥ë¤¬¥ª¥Ç¡¼¥µÃæ¿´Éô¤Ç·ý½Æ¤Ë¤è¤Ã¤Æ»¦³²¤µ¤ì¤¿¡£Èà¤Ï¡¢2014Ç¯¤Î¡Ö¥æ¡¼¥í¥Þ¥¤¥À¥ó³×Ì¿¡×¡ÊËÜÅö¤Ï¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¡Ë¤Ë»²²Ã¤·¡¢Á°½Ò¤·¤¿5·î2Æü¤Ë¥ª¥Ç¡¼¥µ¤Çµ¯¤¤¿¿Æ¥í¥·¥¢ÀªÎÏ¤È¤Î¾×ÆÍ¤Ë¤â²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê»Ù»ý¤Î½¸²ñ¤ä·³Ââ»Ù±ç¤ÎÊç¶â³èÆ°¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¤«¤«¤ï¤ê¡¢¥í¥·¥¢¡¦¥½Ï¢¤ÎµÇ°ÈêÅ±µî±¿Æ°¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¿ÍÊª¤À¡£
ÍÆµ¿¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢46ºÐ¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿ÍÊ¼»Î¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Àè¤Î9·î3ÆüÉÕ¤ÎÄ¹Ê¸µ»ö¤Ç¤Ï¡¢·Ù»¡¤Ï¡¥í¥·¥¢¤Î´ØÍ¿¡¢¢¥Ï¥Ì¥ë¤ÎÀ¯¼£Åª¡¦¼Ò²ñÅª³èÆ°¡¢£¸Ä¿ÍÅª¤ÊÂÐÎ©¡½¡½¤È¤¤¤¦»°¤Ä¤Î²ÄÇ½À¤ÇÁÜºº¤¬·ÑÂ³Ãæ¤Ç¤¢¤ë¡¢¤ÈÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥¹¥Ä¥§¥ê¥Ë¥³¥Õ¤Î¥±¡¼¥¹¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢²á·ã¤Ê¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ø¤ÎÉü½²¤È¤·¤Æ»¦³²¤µ¤ì¤¿²ÄÇ½À¤ò¸½ÃÊ³¬¤ÇÇÓ½ü¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÆâ¾ð¤ò¤Ä¤Ö¤µ¤Ë´Ñ»¡¤¹¤ë¤È¡¢¥´¥ê¥´¥ê¤Î±¦Íã¤Ø¤ÎÉü½²¿´¤òÇ³¤¨¾å¤¬¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¹ñÌ±¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£¥´¥ê¥´¥ê¤Î±¦Íã¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¤ò·ÑÂ³¤·¡¢ÎÎÅÚÃ¥´Ô¤ä¥í¥·¥¢ÝÓÌÇ¡Ê¤»¤ó¤á¤Ä¡Ë¤òÌ´¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿±¦Íã¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤ë¤«¤¿¤Á¤Ç¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼¤âÀïÁè·ÑÂ³¤Ë·¹¤¤Ä¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤·ÄäÀï¡¦ÏÂÊ¿¤Ë±þ¤¸¤ì¤Ð¡¢¥´¥ê¥´¥ê¤Î±¦Íã¤«¤éÌ¿¤òÁÀ¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
Â¾Êý¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÀïÁè¤ò¤Ä¤Å¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ë¥´¥ê¥´¥ê¤Î±¦Íã¤Ø¤ÎÈ¿´¶¤âÃå¼Â¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬Éü½²¤ÎÏ¢º¿¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤³¤¦¤·¤¿¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÆâ¾ð¤òÃÎ¤ì¤ÐÃÎ¤ë¤Û¤É¡¢2013Ç¯¤³¤í¤«¤éÀ¾Éô¤Ç¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ê¥º¥à¤òÀúÆ°¤·¥ä¥Ì¥³¥ô¥£¥Ã¥ÁÀ¯¸¢¤ÎÅ¾Ê¤¡Ê¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¡Ë¤ò»Ù±ç¤·¤¿¡¢Åö»þ¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢¡¦¥Ì¡¼¥é¥ó¥É¹ñÌ³¾Ê¼¡´±Êä¤Îºá¿¼¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¡£Èà½÷¤ò»Ù¤¨¤¿¥¸¥ç¡¼¡¦¥Ð¥¤¥Ç¥óÉûÂçÅýÎÎ¤ä¥Ð¥é¥¯¡¦¥ª¥Ð¥ÞÂçÅýÎÎ¤ÎÀÕÇ¤¤â½Å¤¤¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤³¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÆâ¾ð¤òÊóÆ»¤·¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¡Ö¥í¥·¥¢¤¬°¤¤¡×¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÊóÆ»¤ò¤Ä¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¡¢ÆüËÜ¤ò´Þ¤àÀ¾Â¦¤Î¥ª¡¼¥ë¥É¥á¥Ç¥£¥¢¤â¤Þ¤¿¡¢½Åºá¤òÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤ë¡£¤É¤¦¤«¡¢¡Ö¤Û¤ó¤È¤¦¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡×¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
ÉåÇÔ¤Þ¤ß¤ì¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³»ö»º¶È¡§¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼¼þÊÕ¤Ï¡Ö¿¿¤Ã¹õ¡×