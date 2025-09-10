Î²²«Åç¤Ëµ¢¤ê¤¿¤¤¡Ä£¶³ä¤¬¡Öµ¢Åç´õË¾¡×¤ÎÄ´ºº¤¬Ìµ»ë¤µ¤ì¤¿¡Ö¶Ã¤¤Î·Ð°Þ¡×
¡Ö²¶¤¿¤Á¤Ï¤³¤³¤Ç¶ÌºÕ¤¹¤ë¤è¡Ä¡Ä¡×¡Ö¤É¤¦¤«Ëå¤¿¤Á¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ªÁ°¤Ë¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÅç¤Î¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÆüËÜ¤Ï¤³¤ó¤ÊÀïÁè¤ò»Ï¤á¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡×
1944Ç¯7·î¡¢Î²²«Åç¡£¤½¤ì¤Ï°ì»þÁÂ³«¤Î¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡½¡½¡£»¶¤ê»¶¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅçÌ±¤¿¤Á¤Ï¤Ê¤¼º£¤â¸Î¶¿¤Ëµ¢¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡¡ÏÃÂê¤Î¿·´©¡Ø»à¤Ê¤Ê¤¤¤È¡¢µ¢¤ì¤Ê¤¤Åç¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¡ØÎ²²«Åç¾åÎ¦¡ÙÃø¼Ô¤¬¤³¤Î¹ñ¤Î°ÅÉô¤Ë¼¹Ç°¤Î¼èºà¤ÇÇ÷¤ë¡£
¡ÊËÜµ»ö¤Ï¡¢¼ò°æÁïÊ¿¡Ø»à¤Ê¤Ê¤¤¤È¡¢µ¢¤ì¤Ê¤¤Åç¡Ù¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë
ÅçÌ±¤Îµ¢Åç´õË¾¤Ø¤Îµ¿µÁ
µìÅçÌ±ÉÔºß¤Î¾®°Ñ°÷²ñ¡£½é²ó¤«¤é¡¢µìÅçÌ±¤Ø¤ÎÉÔ¿®´¶¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤ä¤ê¤È¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
Âè1²ó²ñµÄ¤Ç»öÌ³¶É¤Îµì¹ñÅÚÄ£¤¬ÍÑ°Õ¤·¤¿Äó½Ð»ñÎÁ¤ÎÃæ¤Ë¡Òµ¢Åç´õË¾Ä´ºº¡Ó¤Î·ë²Ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ä´ºº¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Òµ¢ÅçÍ½Äê¤¢¤ê¡Ó¤È²óÅú¤·¤¿µìÅçÌ±¤ÎÀ¤ÂÓ¤ÏÂè1²óÄ´ºº¡Ê1972Ç¯5·î¡Ë¤¬54¡¦2%¤È²áÈ¾¿ô¤Ë¾å¤ê¡¢¡Òµ¢Åç¤·¤Ê¤¤¡Ó¤Ï23¡¦6%¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤¿¡£Ä´ºº¤Ï4Ç¯¸å¤Î1976Ç¯¤Ë¤â¹Ô¤ï¤ì¡Òµ¢ÅçÍ½Äê¤¢¤ê¡Ó¤È¤Î²óÅú¤Ï61¡¦9%¤ÈÁ°²ó¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¡Òµ¢ÅçÍ½Äê¤¢¤ê¡Ó¤È¤Ï¡¢µ¢Åç¤¹¤ë°Õ»×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¤³¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Ñ°÷¤Î°ì¿Í¤Ï¡Ò¡Êµ¢Åç´õË¾¼Ô¤¬76Ç¯¤Ë¡ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ï¡©¡Ó¤È¼ÁÌä¤·¡¢»öÌ³¶ÉÃ´Åö¼Ô¤È»×¤ï¤ì¤ë¡Ò´´»öÂåÍý¡Ó¤¬¤³¤¦Åú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ò²áµî¤ÎÄ´ºº¤ÇÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢µ¢¤ë°Õ»×¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¼«Ê¬¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤Ç´õË¾Åª²óÅú¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëµ¿µÁ¤¬¤¢¤ë¡Ó
¤Ä¤Þ¤ê¡¢µ¢Åç¤Î»×¤¤¤¬Çö¤¤¤Î¤Ë¡Òµ¢ÅçÍ½Äê¤¢¤ê¡Ó¤È¤¤¤¦²óÅú¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤¬Â¿¤¯¤¤¤ëµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Î¼Â»Ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÒÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ó¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£ÆÍ¤µÍ¤á¤ì¤Ð¡¢Ä´ºº·ë²Ì¤Ï»²¹Í¤ËÃÍ¤·¤Ê¤¤¡¢¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÅù¤·¤¤¡£²¾¤Ë°Ñ°÷¤ÎÃæ¤Ë¡¢µ¢Åç¤ò´õË¾¤¹¤ëÎ©¾ì¤ÎµìÅçÌ±¤¬¤¤¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤Ï½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
µÄÏÀ¤Ï¤È¤³¤È¤ó¥¹¥í¡¼¤Ë
Â³¤¯Âè2²ó²ñµÄ¤ÏÈ¾Ç¯¸å¤Î1979Ç¯11·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Âè2²ó¤Ï¡ÒÎ²²«Åç¤Î²Ð»³³èÆ°¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ó¤ÈÂê¤·¤ÆÀìÌç²È¤¬¹Ö±é¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤ß¤Ç¡¢°Ñ°÷¤é¤ÎÈ¯¸ÀÍ×»Ý¤Ï»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Âè3²ó¤ÏÍâ1980Ç¯4·î7Æü¡£°Ê¸å¡¢²ñµÄ¤ÏÇ¯2²óÄøÅÙ¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
Åö»þ¤Ï´û¤Ëµ¢Åç´õË¾¼Ô¤ÎÃæ¿´¤À¤Ã¤¿ÅçÌ±1À¤¤¿¤Á¤¬´û¤Ë¹âÎð²½¤·¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤À¡£ÁÂ³«»þ40ºÐ¤À¤Ã¤¿¿Í¤Ï70ÂåÈ¾¤Ð¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢µÄÏÀ¤òµÞ¤°¤Ù¤¤À¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬¼«Á³¤Î¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤½¤ó¤Êµ¤ÇÛ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ²ó¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤à¤·¤í¡¢µ¢Åç´õË¾¼Ô¤ÎÂ¾³¦¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¿äÂ¬¤µ¤ì¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¤Ê¤¼¤³¤ó¤Ê¤Ë¥¹¥í¡¼¤ËµÄÏÀ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢²ò¤»¤Ê¤¤»×¤¤¤ò»ä¤Ï¶¯¤á¤¿¡£
ËÜµ»ö¤Î°úÍÑ¸µ¡Ø»à¤Ê¤Ê¤¤¤È¡¢µ¢¤ì¤Ê¤¤Åç¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Î²²«Åç¤ÎÂ¼¤¬¾Ã¤¨¤¿Æü¤Î½ÐÍè»ö¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢Á´¹ñ¤ËÎ¥»¶¤·¤¿ÅçÌ±¤È»ÒÂ¹¤Ï¤¤¤Þ¤À¤Ëµ¢Åç¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ö¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡×¤ËÄ©¤ß¡¢¼¡¡¹¤ÈÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÎò»Ë¤ä»ö¼Â¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ò°æÁïÊ¿¡Ê¤µ¤«¤¤¡¦¤½¤¦¤Ø¤¤¡Ë
ËÌ³¤Æ»¿·Ê¹µ¼Ô¡£ÅÚÍË¡¦ÆüÍË¤Ï¡¢ÀïÁè¤Ê¤É¤ÎÎò»Ë¤ò¼èºà¡¦È¯¿®¤¹¤ë¼«¾Î¡ÖµìÊ¹µ¼Ô¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¡£1976Ç¯¡¢ËÌ³¤Æ»À¸¤Þ¤ì¡£2023Ç¯2·î¤Þ¤Ç5Ç¯´Ö¡¢Åìµþ»Ù¼ÒÊÔ½¸¶ÉÊóÆ»¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë½êÂ°¤·¡¢ÀïË×¼Ô°ä¹ü¼ý½¸»ö¶È¤ò½ê´É¤¹¤ë¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤äÅìµþ¸ÞÎØ¡¢¹Ä¼¼ÊóÆ»¤Ê¤É¤òÃ´Åö¤·¤¿¡£Î²²«Åç¤Ë¤Ï·×4²óÅÏ¤ê¡¢¤³¤Î¤¦¤Á3²ó¤ÏÀ¯ÉÜÇÉ¸¯¤ÎÎ²²«Åç°ä¹ü¼ý½¸ÃÄ¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤È¤·¤ÆÅÏÅç¤·¤¿¡£¼èºàÀ®²Ì¤ÏTwitter(@Iwojima2020)¤Ê¤É¤Ç¤âÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÌ³¤Æ»¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó½¸ÃÄ²ñ°÷¡£¸½ºß¡¢ËÌ³¤Æ»Æü¹â·´¿·¤Ò¤À¤«Ä®ºß½»¡£Ãø¼Ô¤Ë¡ØÎ²²«Åç¾åÎ¦ Í§·³¥ÏÃÏ²¼Æóºß¥ê¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡¢Âè11²ó»³ËÜÈþ¹áµÇ°¹ñºÝ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¾Þ¼õ¾Þ¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£ºÇ¿·´©¤Ï¡Ø»à¤Ê¤Ê¤¤¤È¡¢µ¢¤ì¤Ê¤¤Åç¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¡£
¡Ú¤Ä¤Å¤¤òÆÉ¤à¡Û¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÆüËÜ¤Ï¤³¤ó¤ÊÀïÁè¤ò»Ï¤á¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡×¡ÄÆüËÜ¿Í¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡¢Î²²«Åç¤Î¡ÖÂ¼¤¬¾Ã¤¨¤¿Æü¡×
