女優の吉行和子（よしゆき・かずこ）さんが死去した。90歳。9日までに所属事務所「テアトル・ド・ポッシュ」が発表した。訃報を受け、お笑いタレントの平野ノラ（46）が9日、自身のインスタグラムを更新。吉行さんを追悼した。

平野は、来年に公開予定の映画「あなたの息子ひき出します！」で吉行さんと共演。「吉行和子さん 映画『あなたの息子ひき出します！』ではじめてご一緒させていただきました」と記し、吉行さん、女優の宮澤美保とのオフショットを投稿した。

撮影を振り返り「大女優の存在感とオーラに圧倒されながら、緊張する私に吉行さんから声をかけていただき、現場の空気が一気に柔らかくなりました」と感謝。「カットがかかると、とても柔らかくチャーミングな笑顔を見せてくださった吉行さんのお姿がとても印象に残っております」としのんだ。

また「間もなく映画が完成するというタイミングでした。叶う事なら映画を一緒に拝見させていただき、私の華麗なる大根役者ぶりにダメ出しをしていただきたかったです」とつづった。

「最後の最後まで吉行さんが大女優としての生涯をまっとうされた姿、一挙手一投足を拝見できた体験が宝物です」とし、「ありがとうございました。ご冥福をお祈りいたします。平野ノラ」と悼んだ。