¿·¿Í´ÆÆÄ£ÖÆ£Àîºå¿À¤Î¥¦¥éÂ¦¡¡¼ººö¸º¤ÈÅðÎÝÁý¤ÎÍ×°ø¡¡Âç¤¤«¤Ã¤¿ÉÔÆ°¥Á¥«¥Ê¥«¤È¥³¡¼¥Á¿Ø¤ÎÏ¢·È
¡¡ºå¿À¤¬£²Ç¯¤Ö¤ê£·ÅÙÌÜ¤Î¥»¡¦¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£½¢Ç¤£±Ç¯ÌÜ¤ÎÆ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¡Ê£´£µ¡Ë¤¬À®¤·¿ë¤²¤¿µåÃÄ»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¿·¿Í´ÆÆÄ£Ö¡££Î£Ð£Â»Ë¾åºÇÂ®¤Ç´¿´î¤Î¥´¡¼¥ë¤ò·Þ¤¨¤¿Æ£ÀîÌîµå¤òÏ¢ºÜ¡Öµå»ù¸×¡¡²Ð¤Î¶Ì£Ö¡¡ËÞ»öÅ°Äì¤ÎÎ¢Â¦¡×¤Ç¤Ò¤â¤È¤¯¡£Âè£²²ó¤Ï·ã¸º¤·¤¿¥Á¡¼¥à¼ººö¿ô¤ÈÇÜÁý°Ê¾å¤À¤Ã¤¿ÅðÎÝ¿ô¤ÎÍ×°ø¤ËÇ÷¤ë¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤ò¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤³¤Ê¤¹¡£¼éÈ÷ÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¤½¤Î°Õ¼±¤Ï¹â¤«¤Ã¤¿¡£Æ£Àî´ÆÆÄ¤ÏÎý½¬Ãæ¤«¤é¸·¤·¤¤ÌÜ¤ò¸÷¤é¤»¤Æ¡¢¥Î¥Ã¥¯¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥Ö¥ë¤·¤¿Áª¼ê¡¢Á÷µå¤¬´Å¤«¤Ã¤¿Áª¼ê¤ò¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤¡£¤¤¤«¤Ê¤ë¤È¤¤â¼ê¹Ë¤ò´Ë¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¥Á¡¼¥à¼ººö¿ô¤Ï¥ê¡¼¥°¥ï¡¼¥¹¥È£²°Ì¤À¤Ã¤¿ºòµ¨¤Î¡Ö£¸£µ¡×¤«¤é¡¢¥ê¡¼¥°ºÇ¾¯¤È¶Ïº¹¤Î¡Ö£µ£³¡×¡Êº£µ¨¿ô»ú¤Ï¤¤¤º¤ì¤â£¹Æü»î¹çÁ°»þÅÀ¡Ë¤Ø¤È·ã¸º¤·¤¿¡£
¡¡£±ÈÖ¤«¤é£µÈÖ¤Þ¤Ç¤¬¤Û¤Ü¸ÇÄê¤Ç¡¢¸Þ¤Ä¤Î¼éÈ÷°ÌÃÖ¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¡¢Í··â¤Èº¸Íã¤ÏÆüÂØ¤ï¤ê¾õÂÖ¡£ÆÃ¤Ëº¸Íã¤Ï¡¢ÃæÀî¡¢¹â»û¡¢·§Ã«¤é¡¢ËÜ¿¦°Ê³°¤¬Ç¤¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Î¼éÈ÷ÎÏ¤¬Íî¤Á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ãæ·ø¡¦¶áËÜ¤¬²Ì¤¿¤·¤¿Ìò³ä¤âÂç¤¤¤¡£Åû°æ³°Ìî¼éÈ÷·óÁöÎÝ¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¡Ö¶áËÜ¤òÃæ¿´¤Ë¥Ù¥ó¥Á¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¶áËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢·§Ã«¤Î»þ¡¢¹â»û¤Î»þ¡¢ÃæÀî¤Î»þ¡¢Á°Àî¤Î»þ¤È¡¢¤È¤¤¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡×¡£·Ð¸³ËÉÙ¤ÊÃæ·ø¼ê¤¬¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢³°Ìî¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤Ï¥¹¥à¡¼¥º¤Ë±¿¤ó¤À¡£
¡¡ÆâÌî¿Ø¤Ï¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ÇÂÐÀïÁê¼ê¤ÎÂÇµåÊý¸þ¤ò¶¦Í¤·¤¿¾å¤Ç¡¢ÅÄÃæÆâÌî¼éÈ÷¥³¡¼¥Á¤¬¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤òÅª³Î¤Ë»Ø¼¨¡£ºòµ¨¤Þ¤ÇÉÔ°Â»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿º´Æ£µ±¤Î¼éÈ÷¤Ï¡¢¼ººö¿ô¤¬·ã¸º¤·°ÂÄê´¶¤¬Áý¤·¤¿¡£ÃæÌî¤Î·ø¼é¤Ï²¿ÅÙ¤â¥Á¡¼¥à¤òµß¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Æ£ËÜÁí¹ç¥³¡¼¥Á¤Ï¡ÖÏ¢·È¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÆâÌî¤ÏÃæÌî¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤í¤¤¤íÆ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤·¡£¥·¥ç¡¼¥È¤Ï²¿¿Í¤«Âå¤ï¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡×¤È¡ÈÉÔÆ°¤ÎÆóÎÝ¡É¤ÎÂ¸ºß´¶¤ÎÂç¤¤µ¤ò¼¨¤¹¡£
¡¡¹â¤¤¼éÈ÷ÎÏ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Âµ»¤âÆ£ÀîÌîµå¤Ë¤ª¤±¤ëÆÃÉ®»ö¹à¤À¡£¥Á¡¼¥àÅðÎÝ¿ô¤Ïºòµ¨¤Î¡Ö£´£±¡×¤«¤éÇÜÁý°Ê¾å¤Ç¡¢¥ê¡¼¥°ÃÇ¥È¥Ä¤Î¡Ö£¹£³¡×¡£Åû°æ¥³¡¼¥Á¤¬ÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¡Ö£±£°£°ÅðÎÝ¡×¤Ë¤â¡¢£³Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÅþÃ£¤¬»ëÌî¤ËÆþ¤ë¡£¥¯¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¤âÈ´¤±ÌÜ¤Ê¤¯Áö¤Ã¤Æ¡¢ºòµ¨ÅðÎÝ¥¼¥í¤À¤Ã¤¿º´Æ£µ±¤Ï¡¢¶áËÜ¡¢ÃæÌî¤Ë¼¡¤°¥Á¡¼¥à£³°Ì¤Î£±£°ÅðÎÝ¡£¿¹²¼¤ÈÂç»³¤Ï¤½¤í¤Ã¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤ÎÅðÎÝ¿ô¤ò¸Ø¤ë¡£ÅðÎÝ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿Áª¼ê¤â¡¢ºòµ¨¤Î£±£°¿Í¤«¤éº£µ¨¤Ï£±£µ¿Í¤ÈÂçÉýÁý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Åû°æ¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤ÈÉð´ï¤È¤·¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£µîÇ¯¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢ÌÜÎ©¤Ä¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£µîÇ¯¤Ï¥Á¡¼¥à¾õÂÖ¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¥µ¥¤¥ó¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«½Ð¤·¤Å¤é¤«¤Ã¤¿´Ä¶¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£ÂÇ¤Ã¤Æ¡¢Áö¤Ã¤Æ¡¢¼é¤Ã¤Æ¡Ý¡£¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê»°Çï»Ò¤¬¡¢ÆÈÁö£Ö¤Ø¤ÈÄ¾·ë¤·¤¿¡£¡Ê¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Äºå¿À¼èºàÈÉ¡Ë