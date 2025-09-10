この女性がいなければメジロマックイーンは存在しなかった…「女が寝藁を跨ぐとけがれる」と言われた時代に「日本初の女性オーナーブリーダー」となった沖崎エイの物語

「メジロ軍団」総帥との関係

沖崎エイという女性がいた。

1940(昭和15)年に栃木の鍋掛牧場を創設した、日本初の女性オーナーブリーダーである。

彼女は「初」の女性オーナーブリーダーとなったことのほかにも、日本の競馬史においてきわめて大きな「初」を演出した。

かの「メジロ軍団」の総帥、北野豊吉を初めて競馬場に連れて行ったのが、エイだったのだ。場所は横浜の根岸競馬場。1933(昭和8)年のことだった。北野は口取り撮影をする馬主を見て、「自分もいつかああなりたい」と思い、馬を持つようになったのである。

北野は、建築業を営むエイの夫のもとで鳶頭として働いていた。それで5歳上のエイとも親しくなり、独立後も付き合いはつづいた。

NHK連続テレビ小説のようにドラマチックな人生

つまり、エイがいなければ「メジロ軍団」は誕生しておらず、メジロライアンもメジロマックイーンもこの世に存在していなかったのだ。

今、私は、月刊誌『優駿』に、エイを主人公としたノンフィクションノベル「一代の女傑 日本初の女性オーナーブリーダー・沖崎エイ物語」を連載している。

本来、メイキングとかライナーノーツというのは作品が完成してから披露すべきものかもしれないが、アメリカの『ディス・イズ・アス 36歳、これから』というドラマの途中で、俳優と製作スタッフが作品のテーマや登場人物の心境などについて語り合う映像が流され、それがとても興味深かった。座談会自体も面白かったし、作品のつづきを見る楽しみも増やしてもらったように感じた。

なので、私も「一代の女傑」に関して、ここで同じことをしてみたい。沖崎エイという希有なホースマンの取材を通じて知ったもろもろの新事実などは、本作を読んでいる人はもちろん、読んでいない人にも楽しんでもらえると思う。

まずは執筆に至る経緯から。

かつては関東でも馬産が盛んに行われており、比較的近い過去では、茨城産のウィナーズサークルが1989(平成元)年の日本ダービーを勝っている。

エイが栃木県那須塩原市に創設した鍋掛牧場の代表的な生産馬には、1971(昭和46)年の天皇賞(春)を勝ったメジロムサシ、1982(昭和57)年の菊花賞馬ホリスキーなどがいる。それだけでも一流の牧場であることがおわかりいただけるだろう。

『優駿』の福田喜久男・元編集長は自費出版した著書にこう記している。

「箸より重いものを持ったこともなかった人生から、大地と格闘する新しい人生に挑んだ令夫人沖崎エイ。どうしてNHKの朝の連続テレビ小説は、沖崎エイの物語をドラマ化しないんでしょうかね」

それを読んだ『優駿』編集部の山上昌志さんが、今から10年ほど前、私に言った。

「沖崎エイさんに興味をお持ちであれば、何か形にできませんかね」

大和撫子タイプではなく…

当時、私はエイについて詳しく知らなかったこともあり、「できるといいですね」くらいに答えていた。

話はそれで立ち消えになっていたのだが、一昨年の暮れに日本初の民営洋式牧場である廣澤牧場を舞台とした長編を上梓した私は、次も何かの「初」に関するものを書きたいと思っていた。「初」の引きの強さは言わずもがなだろう。初めてのことをやるときは、反対されたり、変人扱いされたり、何度も失敗したり、予期せぬ偶然が作用したりと、必ずドラマが生まれる。

そんなときに山上さんとのやり取りを思い出し、エイについて調べはじめると、面白いネタがいくつもあった。

鍋掛牧場(創設時は「鍋掛農場」)を開場したばかりのころは、雇用を生み出したことなどを地元民から感謝された。が、エイたちが鍋掛牧場に疎開してきたため、終戦後の農地改革で土地をもらうことができなかった周辺の小作たちから恨まれるようになる。そして泥棒に二度も入られた、などなど。それに、エイはすごく綺麗な人だったらしい。

これは十分イケると思い、小桧山悟元調教師に橋渡しをしてもらい、エイの孫で、鍋掛牧場の3代目牧場主である沖崎誠一郎さんに取材するようになった。

ところが、初めて誠一郎さんに話を聞いたとき、「どうしよう」と頭を抱えた。私はてっきり、エイは、何をされても辛抱強く耐える、物静かな大和撫子タイプだろうと思っていたのだが、まったく違ったのだ。怒ると、馬主が持ってきた札束の入った風呂敷包みを杖でバーンと払ったり、灰皿を手裏剣のように投げたりする、怖い女性だったという。

私は、これまでの40年近い物書きのキャリアで、そういう女性を描いたことは一度もなかったので、戸惑ってしまった。エイは、社台ファームを創設した吉田善哉、シンボリ牧場の総帥、和田共弘といった大物にも臆せず「あんた」と呼びかけていたという。

それでも、怖いだけの女性ではなかったはずだし、激しさを表に出したのは、「女が寝藁を跨ぐとけがれる」と言う厩舎関係者もいた時代だからこその、彼女なりの処世術だったのかもしれない。

絶世の美女だった母

エイは1899(明治32)年、香川で生まれた。父は、造船業と建設業で成功して馬主となる熊谷茂八。

「いわゆる『成り上がり』だった茂八は家に箔をつけるため、没落した華族か士族の娘で、絶世の美女だけど、精神的に不安定な女性を妻にしたと聞いています」と誠一郎さん。

その娘がエイだった。エイは、容姿も性格も、母に似たようだ。

しかし、母はエイが2歳のときに家を出てしまう。さらに、3歳のとき、父の茂八が再婚して後妻と連れ子(といっても茂八の子だが)が家に来るのに合わせ、養女に出された。

明治時代は、家を存続させるための婿養子に限らず、子供を養子・養女に出すことが珍しくなかった。夏目漱石、室生犀星、与謝野鉄幹なども子供のころ養子に出ている。

茂八の後妻は再婚の2年後に死亡した。おそらくエイは、その後ほどなく、実家に戻っている。

茂八は経営する「熊谷組」の拠点と住まいを大阪に移した。そして、40頭ほどの競走馬を所有する馬主となった。大正から昭和の初めにかけては各競馬場で春秋の開催がそれぞれ3、4日しかなかったので、ほとんど毎日所有馬がどこかで走っている状態だったはずだ。

茂八はエイを日本中の競馬場に連れて行った。自然とエイは馬と競馬が好きになった。

エイは、茂八のもとで働いていた沖崎藤七の妻となる。そして、東京の虎ノ門で暮らすようになった。

4人の子供を産んでからも、エイは、子守をお手伝いに任せ、父と一緒に競馬場や牧場巡りをつづけた。

エイは、母の顔を知らずに育った。そのぶん、父に溺愛された。そして、間違いなく、養父にも可愛がられた。

エイの幼少期に養父となった宮脇勘次郎は、茂八の恩人だったようだ。茂八は大阪に越すと、自宅に宮脇を住まわせた。そして、茂八の死後は、エイの夫の藤七が茅ヶ崎の別荘に宮脇を引き取っている。つまり藤七は、妻の養父も身内として扱ったのだ。藤七が情に厚く、男気のある紳士だったことがわかる。

中編記事『ダービーで「髪の毛一本差」の2着馬「メジロオー」を生産した“女傑”と「メジロ軍団」との「強い絆」』へ続く。

【つづきを読む】ダービーで「髪の毛一本差」の2着馬「メジロオー」を生産した”女傑”と「メジロ軍団」との「強い絆」