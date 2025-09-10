「慌てて、君、中学生？って聞いたんです」伝説の音楽事務所「ビーイング」創設者が最初に手がけた「女性タレント」の名前

日本の音楽業界が最も輝いていた'90年代、ヒット曲を連発し社会現象を巻き起こした音楽事務所がある。その名は「ビーイング」、B'zのデビューやB.B.クィーンズ『おどるポンポコリン』のヒットを足がかりに、ZARDやWANDS、T-BOLANなど次々とビッグアーティストを世に送り出してきた。ビーイング創設者の名は長戸大幸、音楽史に名を刻むプロデューサー、そして「芸能界のドン」のひとりである。話題沸騰のノンフィクション・田崎健太著『ザ・芸能界 首領たちの告白』より、長戸への貴重なロングインタビューの内容をお届けしよう。

「ビーイング」設立

この年(1978年）、長戸はビーイングを設立している。

「この頃、オフィス・トゥー・ワンが関連会社を沢山作っているんです。長戸もやれって言われたから、はい、はいと作ることになった」

長戸、オフィス・トゥー・ワンの社長の海老名(俊則)、そして阿久悠がそれぞれ資本金として100万を出した。副社長には月光(恵亮)が就いている。

しかし、会社は赤字続きだった。結局、長戸は二人に出資金を返して、自らの会社とした。

ビーイング設立直後、経営が安定しなかったのは、オフィス・トゥー・ワンの方針で、楽曲制作費を負担して「原盤権」を取得していたからだ。

「売れれば原盤権は宝になるけれど、売れなければ負債になる。だから逆に原盤権はいらないって考えたんです」

原盤権は著作隣接権の一つで「録音音源」の権利である。

三原じゅん子のデビュー秘話

当時、アルバム一枚の制作費はおおよそ800万円から1000万円。原盤権は制作費を払うレコード会社が持ち、ビーイングは制作を請け負う。800万円のアルバムを年間30枚制作すれば、年商2億4000万円となる。制作費を切り詰めれば、確実に利益が出る。

「要はレコード業界のゼネコンになろうとしたんです。ビルを建てるにはもの凄くお金が掛かる。でもゼネコンは資金を負担しない。ビルを建てるだけ。それと同じです。そのためには、このタレントでこういう曲をやりたいという企画を持ち込む必要がある」

真剣に会社をやり始めたのは、出資金を全て自分が出すようになってからなんです、最初は三原順子(現・三原じゅん子)でした、と長戸は言う。

「あるときカメラマンのパーティに可愛い子がいたんです。今度、お茶でも飲もうよって軽い気持ちで声を掛けた。翌々日かな、喫茶店で待ち合わせたら、コーラを飲みながら教科書を広げていた。教科書に“中2”って書いている。慌てて、君、中学生? って聞いたんです。それぐらい大人びていた。では仕事をしようということになってレコードを出すことになった。それから彼女は(テレビドラマの)『3年B組金八先生』に出ることになった」

1980年9月発売、三原順子のデビュー曲「セクシー・ナイト」は長戸の作曲である。

