「帝王学がまったく足りない」石破首相が最後まで《総理の器》となれなかった虚しすぎる理由

9月7日、日曜日の午後、「石破退陣」の一報が入った。石破首相は、夕方6時から総理官邸で記者会見を行い、正式に自民党総裁の職を辞することを表明した。8日に総裁選前倒し要求の意思確認が行われる前に、石破は辞任を明言し、党内分裂を回避する道を選んだようである。

続投断念の背景

私は、この『現代ビジネス』でも、他の媒体でも、参議院選挙後、一貫して石破が辞めるべきだと主張し続けてきた。

それは、昨年の衆議院選、今年の都議選と参議院選と、3連敗したからであり、最高指導者が責任をとって辞めるのは常識だからである。しかし、石破は続投の意欲を示すのみで、結局50日の政治空白を生むことになった。

その間、「石破辞めるな」をスローガンにしたデモが組織されるなど、何とも理解しがたい現象まで起こった。このデモに参加している人たちの実態が不明だからである。

自民党が選挙に負けたのは、石破が悪いからではなく、安倍派を中心とした裏金議員の行為が批判されたからだという同情論で、石破の支持率が向上することにもなった。しかし、不支持率のほうが支持率よりも一貫して高かった。

8月22〜24日に行われた調査では、支持率・不支持率は、共同通信が35.4（＋12.5）％・49.8（−16.0）％ 、読売新聞が39（＋17）％・50（−17）％、 毎日新聞が33（＋4）％・53（−6）%、 朝日新聞が36（+7）％・50（−6）％である。

9月6〜7日に行われた共同通信の調査では、32.7（−2.7）％・51.6（＋1.8）％であった。因みに、9月2日に、自民党は参院選敗北の総括報告をとりまとめたが、敗因として、「政治とカネ」、物価高対策などを指摘したが、石破の個人的責任には触れなかった。

世論調査では、この総括によって「信頼回復できる」という人は、14.6％にとどまった。また、総裁選前倒しについては、「必要だ」が52.6％、「必要ない」が42.8％で、前者が増えているのが、これまでとは少し異なる回答であった。

さらに、9月5〜7日に実施されたNHKの世論調査では、39（＋1）％・42（−3）％であり、やはり不支持率のほうが高い。

9月2日は、参院選総括報告がとりまとめられたのを機に、森山幹事長、鈴木総務会長、小野寺政調会長、木原選対委員長の党4役が辞任した。しかし、石破は後任人事に取りかかる素振りも見せなかった。

さらに、自動車などへの関税を15％に引き下げる大統領令に、9月6日にトランプ大統領が署名、日米関税交渉がまとまったことも花道論につながった。

そして、石破降ろしの声は、閣内の閣僚、副大臣、政務官からも上がり、「自民党を分裂させてはならない」という菅元総理や小泉農水相の説得に石破も応じざるをえなかったのである。

石破、帝王学を学ばず

石破とは、私の古い友人である。共に自民党国会議員として、安全保障、憲法など様々な分野で切磋琢磨してきた。また、福田内閣（2007年9月26日〜2008年8月2日）で石破が防衛大臣、私が厚生労働大臣であった。麻生内閣（2008年9月24日〜2009年9月16日）では、石破が農林水産大臣、私が厚労大臣であった。

閣僚として石破と私が担当した分野では、様々な問題が起こり、予算委員会では、野党による集中砲火を受けた。石破が質疑応答に負われている間は、私は休息でき、逆に私が攻撃されているときには、石破は一息入れることができた。そこで、委員会が終わると、二人で労をねぎらいあったものである。

石破はよく勉強するし、答弁にもそつが無かった。閣僚としては、優れた人材であった。

石破は、2008年、福田首相退陣に伴う自民党総裁選に出馬し、その後も2012年9月、2018年9月、2020年9月と総裁選に出馬し、2024年9月に高市早苗を下して、遂に総裁の座を勝ち得たのである。

問題は、その間、総理総裁としての帝王学を学んでこなかったことである。一大臣と内閣総理大臣とは全く異なる。

一国の大統領や首相は、カリスマ性を備えていることが好ましい。しかし、皆がそうではないし、要職に就いてからカリスマ性を帯びてくることもある。

ただ、カリスマとまでは行かなくても、指導者にふさわしい立ち振る舞い、言動、マナー、気品を備えておく必要がある。これは訓練によって身につけることができる。

ところが、何度も総裁選に立候補しながら、石破がその訓練を実行した形跡がない。外交の場に出すのは恥ずかしいくらいに、マナーができていないし、気品も教養も感じられない。座ったままの握手、食物の口への運び方、よれよれのスーツ（最近は改善されたが）など、枚挙に暇がない。

つまり、日本のトップリーダーとなるための帝王学を学習していないのである。また、その帝王学を習得すべきことを説得する側近にも欠いていた。

人は城、人は石垣、人は堀

戦国武将の武田信玄は、「人は城、人は石垣、人は堀、情けは味方、仇は敵なり」と言ったという。人間関係を良好に保ち、人を活かし、人の和で信頼関係を築くことの重要性を述べた言葉である。これは現代にも通じる名言である。政治のみならず、経営でも、指導者に求められる資質である。

ところが、石破の場合、仲間の国会議員たちが次々と石破の側を離れていき、自らの派閥すら維持することができなかった。子分に対する面倒見の悪さは、周知の事実である。会食すら断る付き合いの悪さ、食事代を自ら支払おうとしない吝嗇ぶりなど、枚挙に暇がない。

信玄の言葉とは逆のことをしてきたのである。

学者と政治家は違う。私は両方の仕事を実行してきた。今は、執筆活動など学者の仕事をしている。

学者は論理整合性を追求する。政治は「妥協の技術」であり、論理的整合性よりも政策の実現を目指す。民主主義社会では、過半数の賛成を得ることが不可欠なので、そのためには妥協も必要となってくる。

石破の問題点は、政治家でありながら、学者的要素を持ちすぎていることである。自分の論理に執着するあまり、他者との間で妥協する技術に欠ける。それが、仲間を失うことにもつながる。

石破内閣時代に大きな仕事を成し遂げたかというと、否定的にならざるをえない。米価をはじめ物価の抑制にも失敗した。一人2万円の現金給付案も宙に浮いたままである。トランプの関税攻勢にも十分な対抗策を打ち出せなかった。

その他の外交でも、目立った成果はない。

総理大臣の器ではなかったと言わざるをえない。

次の総裁は誰になるのか。小泉進次郎、高市早苗、茂木敏充、林芳正、小林鷹之らの名前があがっている。しかし、与党が少数派なので、自民党総裁が首相になるとは限らない。少なくとも、野党の協力が無ければ、政治は前に進まない。この点も、自民党総裁選びのポイントになる。自民党終焉の弔鐘が鳴りそうである。

