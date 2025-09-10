登園時間をずらしたのに「いつも見てる」とママ友。その告白に、ゾッとした【ママリ】

登園時間まで合わせてくるママ友…その言葉がストーカーに聞こえたワケ

この漫画は、著者・あべかわ(@abekawa.zunda)さんによる、ママ友トラブルと解決までの道のりを描いた作品です。主人公のナナちゃんママが幼稚園で出会ったママ友との関係に悩みながらも、最終的に自分との価値観の違いを伝え、距離を置くまでを描いています。「1人の方が楽」と思っていても、一緒にいてとても楽しい関係を築ける人との出会いはあるかもしれませんよね。しかし、相手のペースを考えずぐいぐいと距離を詰められると、それはやはり負担にしかならないように思えます…。

主人公のナナちゃんママは、あまり集団行動が得意でなく、幼稚園への送迎も1人で行く方が気楽なタイプです。特定の保護者と仲良くなることもなく、淡々と過ごしていたある日、ジロウくんママがナナちゃんママをロックオンします。





ジロウくんママはナナちゃんママに「家に行きたい」「これから遊ぼう」「わが家に来て欲しい」としつこく声をかけます。ナナちゃんママは何度かジロウくんママの圧に負けて一緒に過ごしましたが、そのたびに「この人とは合わない」と感じていました。最近ではなぜかジロウくんママがナナちゃん親子の登園時間に現れることが増えたため、ナナちゃんママは登園時間を少し早めにずらしてみることにしました。

最近はジロウくんママと一緒に登園することが増えていたナナちゃんママは、子どもとのんびり登園したい…とわざわざ時間をズラしました。しかし、その時間さえ見計らってジロウくんママはナナちゃんママの前に現れます。



なぜ自分たちの登園時間が分かったのか？と聞いたナナちゃんママの質問に対するジロウくんママの答えはある意味ホラーな要素も漂っていました。



お互いにいつも一緒にいたいくらい楽しく、心が明るくなる関係なら同じ時間をシェアし合うのも良いですよね。ただナナちゃんママのように、1人でいることがむしろ好きな人にとっては、距離感の近い関係は心の負担の方が大きくなるように感じますね。

