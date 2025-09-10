美熟女優ナンバーワンの呼び声…松本若菜がブレイクした「大人の事情」とは

「遅咲きの名女優」として大活躍

豪華キャストが続々と出演することで知られる10月期ドラマと言えば、TBS系日曜劇場『ロイヤルファミリー』だ。主演は妻夫木聡（44歳）で、女優の松本若菜（41歳）も出演する。

JRA賞馬事文化賞を受賞した早見和真氏の小説が原作で、競馬の世界を舞台にひたすら「夢」を追い続けた熱き大人たちと、競走馬の20年にわたる壮大な物語を描く作品だ。日曜劇場初出演となる松本が演じるのは、妻夫木演じる主人公の税理士・栗須栄治の元恋人の野崎加奈子役。父とともに北海道日高地方の競走馬の生産牧場・ノザキファームを経営者という役どころだ。

「すでにSnow Manの目黒蓮さん、小泉孝太郎さん、沢村一樹さん、黒木瞳さん、佐藤浩市さんらの出演が発表済み。大人の視聴者をターゲットにした上質のエンタメ作品になりそうですが、JRA全面協力で競馬場のシーンなどを撮影するというだけに、全面的にPR活動もバックアップしてくれるでしょう。これまで日曜劇場枠を見たことがない競馬ファンも取り込めそうです」（スポーツ紙記者）

‘07年に女優デビューを果たした松本だが、ドラマ初主演を務めたのが’22年のテレビ東京系深夜ドラマ『復讐の未亡人』。そして、デビューから17年の昨年、TBS系『西園寺さんは家事をしない』でゴールデン・プライム帯（GP帯、午後7〜11時）初主演の座をゲットした。

「'17年公開の映画『愚行録』で徐々に注目を浴び始め、'22年に土屋太鳳演じる主人公をイビる義理の姉役を演じた『やんごとなき一族』（フジテレビ系）でブレイクを果たしました。そこからはトントン拍子に『スピード出世』を重ねています」（テレビ局関係者）

ブレイクした「知られざる理由」

『西園寺さん』以降、いずれもフジテレビ系のドラマ『わたしの宝物』『Dr.アシュラ』で主演を務め、昨年公開のヒット映画『はたらく細胞』、今年公開の時代劇映画『室町無頼』など話題作に続々と出演。遅咲きにもかかわらず、怒濤の勢いでの活躍ぶりだ。その背景には、いくつかの要因が重なったことがあったという。

「所属事務所のタレント数が10人以下と小規模だったことが幸いしたのでしょう。松本さんのほかには、人気Vシネマシリーズ『日本統一』で主演・プロデューサーを務め、原田龍二さんの弟・本宮泰風さんがいるぐらいです。もし、松本さんが中堅以上の規模の事務所に所属していた場合、年齢とキャリアを重ねるうちに、下の世代の女優陣が続々と台頭。自社の女優と競合になりチャンスが回ってこなかったかもしれません」（芸能記者）

そして、キャスティングにおいてチャンスが回って来たのも幸運だった。

「『わたしの宝物』は托卵というかなりデリケートなテーマを扱っていました。そんなこともあってか、当初、キャスティングしていた俳優が役を降りたといいます。そこで、松本さんにチャンスが回って見事に演じ切りました。

そして、今年、フジが元タレントの中居正広氏の一連の問題により、CMスポンサー企業が続々と出稿を見合わせ、フジへの出演を見合わせる事務所も多かったのです。そんな中、松本さんにコミックが原作で医師役の『Dr.アシュラ』のオファーが。こちらも見事に演じ切り、フジの窮地を救いました」（同前）

2年後のデビュー20周年は俳優としての絶頂期で迎えられそうだ。

【こちらも読む】【独自】なかやまきんに君が1億6000万円の「集団訴訟」を起こされていた…ヤバすぎる「筋肉芸人のウラの顔」

