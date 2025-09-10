「オワハラ」はなんの略？就活生は知っていて当然！？【略語クイズ】

学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！

「オワハラ」はなんの略語？ 「オワハラ」はなんの略か知っていますか？ ヒントは、就職活動に関するハラスメントです。 あなたは正解がわかりましたか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は「就活終われハラスメント」を略した言葉でした！ オワハラとは、「企業が内々定を出した学生に、以降の就職活動を終えるよう働きかける行為」「内定を出す条件として長期的に学生を拘束する行為」のことを指します。 具体的には、就職活動中の学生に「他社を断ったら内定を決める」「もう他社の面接は受けるな」などと発言する事や、示唆するような言動を企業側が行い、就活生に圧力をかける行為です。 2015年に「ユーキャン新語・流行語大賞」にもノミネートされた言葉で、現在では社会問題として政府側も防止の徹底を求めていますよ。

・『マネーフォワードクラウド』

