レクサス「“新型”IS」世界初公開に反響殺到！ 「スポーツセダン継続に拍手！」の声も！ 全長4.7m“ちょうどいいセダン”に「斬新グリル」×“竹”内装採用！ 大幅マイチェンで26年登場へ

「IS」12年目の進化に反響

レクサスは2025年9月9日、大幅マイナーチェンジを行った4ドアコンパクトスポーツセダンの新型「IS」を世界初公開しました。2026年初頭以降から販売を開始する予定です。

SNSなどには早速さまざまなコメントが寄せられています。

大幅マイナーチェンジを実施した新型「IS」

【画像】超カッコイイ！ これが“世界初公開”のレクサス新型「IS」です！（30枚以上）

ISは1999年に登場しました。初代はトヨタが販売していたコンパクトスポーツセダン「アルテッツァ」のレクサス版として、北米や欧州で販売。

2005年に登場した2代目以降はレクサス専用車としての歩みを進め、日本でも同年のブランド導入とほぼ同タイミングで販売を開始しました。

レクサスのラインナップにおいてはコンパクトセダンの立ち位置を担っており、取り回しやすいサイズのボディにレクサスならではの高級感と、ハンドリングに優れたFRレイアウトを採用。

高出力エンジンとあわせ、欧州のCセグメントセダンをターゲットに爽快な走りを実現したことなどが評価され、約40の国と地域で累計130万台以上の販売を記録しています。

現行型は通算3代目で2013年に登場。スポーティさに磨きをかけるとともに新デザイン「スピンドルグリル」を採用したほか、先進機能の強化や走行性能のアップデートを果たしています。

2020年11月にはデザインの大幅変更や先進運転支援パッケージ「Lexus Safety System ＋」の採用、ボディ剛性の向上、さらにパワートレインの変更といった、フルモデルチェンジに近い大幅マイナーチェンジを実施しています。

現在のラインナップは、2リッター直列4気筒ターボエンジンの「IS300」、2.5リッターガソリンハイブリッドの「IS300h」、481馬力を発揮するハイパフォーマンス仕様の5リッターV型8気筒自然吸気エンジンを搭載するトップモデル「IS500」の3タイプです。

そして今回、登場から12年、前回の大幅マイナーチェンジから5年を経て、2度目の大幅マイナーチェンジが実施されました。

「熟成」を開発キーワードとし、デザインの刷新に加え、走りの強化、先進運転支援システムの刷新などが図られています。

ボディサイズは、全長4720mm×全幅1840mm×全高1435mm-1440mm、ホイールベースは2800mmです。

エクステリアは新デザインのスピンドルグリルを採用。精悍でアグレッシブな表情としました。「F SPORT」グレードには新形状のリアスポイラーを装備して空力性能を向上させています。

ボディカラーは「ニュートリノグレー」を新たに加えた計8色を設定しました。

インテリアは12.3インチの大型センターディスプレイを装備したほか、メーターも全車フル液晶の12.3インチに拡大。視認性と操作性を高めています。

さらに、コンソールやスタートスイッチベゼルには新規開発の竹素材「Forged bamboo」を市販車で初採用。サスティナブルでありながら、竹繊維の陰影が力強さと躍動感を演出しています。

インテリアカラーは、新開発の「PROMINENCE（プロミネンス）」を設定し、太陽の紅炎を思わせる深みのある色調でスポーティかつアグレッシブな空間を演出しています。

そのほか、オーディオやマルチメディアの刷新、USB端子やワイヤレス充電の配置も見直し、利便性を向上させています。

走行性能では、電動パワーステアリング（EPS）を設計変更。従来のラック同軸式からラック平行式とすることで、リニアでスムーズな操舵フィールを実現。ハンドリングの自然さと安定性を高めました。

サスペンションには、リニアソレノイド式アクチュエーターを採用。減衰力応答性を向上させ、快適かつスポーティな走行を可能にしています。

先進運転支援パッケージ「Lexus Safety System＋」は、歩行者、自転車運転者、駐車車両への支援範囲を拡大。さらに、交差点での対向車注意喚起やフロントクロストラフィックアラート、ドライバーモニターとの連携など新機能を搭載しました。

高度運転支援技術「アドバンストドライブ」では高速道路・自動車専用道路でのハンズオフ支援機能を追加し、渋滞時の運転負荷を軽減します。またOTAによるソフトウェアアップデートにも対応しました。

パワートレインは2タイプで、ハイブリッドの「IS300h」とガソリンエンジンの「IS350」を用意。駆動方式はFRを基本に、IS350にはAWDが設定されています。

グレードラインナップは標準モデルのほか、ラグジュアリーな「Version L」と、スポーティな「F SPORT」の3モデルです。日本市場ではIS300hのみを展開する予定です。

価格や具体的な発売時期などは、追ってアナウンスされるものとみられます。

※ ※ ※

そんな新型ISですが、SNSなどには早速多くのコメントが投稿され、関心を集めています。

「IS延命！」「むしろ今スポーツセダンを継続してくれた心意気に拍手！」など、セダンが不人気のなか、走りに特化したモデルとしてラインナップが継続したことを評価する人が多いようです。

また、「弱点だった内装が刷新されて弱点がなくなったのでは」など、現行型の内装の古さが気になっていた人からは、大幅な変更でかなり現代風に刷新されたことを評価するコメントも。

エクステリアについては、「プリウスみたいなクラウンのようなレクサス」「クラウンセダンみたいでカッコいい！」と、最新のトレンドを取り入れたことで、トヨタ「クラウン」などと共通性を感じるという意見が多いようです。

いっぽう、「国内販売でV6 3.5Lが無くなるのは残念だな」「これでIS500出してくれ！！頼む！！」と、現行モデルに設定されている多気筒・大排気量のモデルの消滅を悲しむ声もみられました。