千葉選抜、連覇ならず 決勝で惜敗…ボーイズリーグ・東日本報知オールスター戦
◆ＵＩ銀行カップ 令和７年度 日本少年野球 東日本報知オールスター戦 ▽準決勝 千葉選抜９―３群馬選抜 ▽決勝 東北中央選抜３―２千葉選抜（８月３１日・高崎市城南野球場）
東日本ブロック１５支部から１６チームが参加した支部選抜の対抗戦・ＵＩ銀行カップ東日本報知オールスター戦が８月３０、３１日に群馬で行われ、熱戦が繰り広げられた。昨年、２５年ぶりに優勝した千葉選抜は決勝に進出も東北中央選抜に惜敗し、準優勝となった。
連覇の夢にはあと一歩届かなかった。千葉選抜は２点を勝ち越された６回に左越え二塁打した遠山が敵失で一気に生還。食い下がったが及ばなかった。
４番を務めた常田主将は「悔しいですね。相手の守備力が高かった。ヒット性の打球を捕られて…」と話した。決勝は無安打に終わったが準決勝では先制打を含む２安打２打点。３番・西川とのコンビで強打の千葉選抜を印象づけた。
先制打の西川は「もうちょっと打ちたかった思いはあるけど、この大会は楽しかったです。いろんな選手とコミュニケーションを取って野球のスタイルの違いを学べました」と言う。夏の選手権大会で準優勝の松戸中央。東北選抜大会を制した京葉、関東大会準Ｖの白井中央など、ブロック内屈指の激戦区でしのぎを削った精鋭メンバーでの戦いは充実していた。
先発の吉崎は４回２／３を３安打１失点と好投し敢闘賞に。「（捕手の）成くんがうまくコミュニケーションを取ってくれた。みんなが盛り上げてくれたおかげです」と感謝した。
来年は千葉開催。地元でのＶ奪回を後輩に託す。佐々木祐監督（３３＝白井中央）は「しぶとく頑張ってくれた。これからの舞台でこの経験を生かしてほしい」とナインにエールを送った。
【表彰選手】
最優秀選手賞 関本善太朗（東北中央）
敢 闘 賞 吉崎 将十（千葉）
【千葉選抜・登録メンバー】★は主将、全員３年生
★常田幸泰（松戸中央）
安斎海成（松戸中央）
成眞佑（松戸中央）
吉崎将十（南総京葉）
小川唯士（九十九里）
稲葉海心（成田）
藤岡拓磨（白井中央）
齋藤成（白井中央）
石井塁（流山）
佐々木舷（京葉下総）
高須一（東葛飾）
西川翔真（京葉）
遠山勇芯（京葉）
柳下恵大（京葉）
田島颯馬（東葛飾）
廣田蓮（東葛飾）
水嶌千尋（柏）
寄特琉聖（白井中央）
村田明紀（白井中央）
濱野誓良（流山）
福本貫太（東葛飾）
清水溜維起（東葛飾中央）
菅清志郎（流山）