◆ＵＩ銀行カップ 令和７年度 日本少年野球 東日本報知オールスター戦 ▽準決勝 千葉選抜９―３群馬選抜 ▽決勝 東北中央選抜３―２千葉選抜（８月３１日・高崎市城南野球場）

東日本ブロック１５支部から１６チームが参加した支部選抜の対抗戦・ＵＩ銀行カップ東日本報知オールスター戦が８月３０、３１日に群馬で行われ、熱戦が繰り広げられた。昨年、２５年ぶりに優勝した千葉選抜は決勝に進出も東北中央選抜に惜敗し、準優勝となった。

※ ※ ※

連覇の夢にはあと一歩届かなかった。千葉選抜は２点を勝ち越された６回に左越え二塁打した遠山が敵失で一気に生還。食い下がったが及ばなかった。

４番を務めた常田主将は「悔しいですね。相手の守備力が高かった。ヒット性の打球を捕られて…」と話した。決勝は無安打に終わったが準決勝では先制打を含む２安打２打点。３番・西川とのコンビで強打の千葉選抜を印象づけた。

先制打の西川は「もうちょっと打ちたかった思いはあるけど、この大会は楽しかったです。いろんな選手とコミュニケーションを取って野球のスタイルの違いを学べました」と言う。夏の選手権大会で準優勝の松戸中央。東北選抜大会を制した京葉、関東大会準Ｖの白井中央など、ブロック内屈指の激戦区でしのぎを削った精鋭メンバーでの戦いは充実していた。

先発の吉崎は４回２／３を３安打１失点と好投し敢闘賞に。「（捕手の）成くんがうまくコミュニケーションを取ってくれた。みんなが盛り上げてくれたおかげです」と感謝した。

来年は千葉開催。地元でのＶ奪回を後輩に託す。佐々木祐監督（３３＝白井中央）は「しぶとく頑張ってくれた。これからの舞台でこの経験を生かしてほしい」とナインにエールを送った。

【表彰選手】

最優秀選手賞 関本善太朗（東北中央）

敢 闘 賞 吉崎 将十（千葉）

【千葉選抜・登録メンバー】★は主将、全員３年生

★常田幸泰（松戸中央）

安斎海成（松戸中央）

成眞佑（松戸中央）

吉崎将十（南総京葉）

小川唯士（九十九里）

稲葉海心（成田）

藤岡拓磨（白井中央）

齋藤成（白井中央）

石井塁（流山）

佐々木舷（京葉下総）

高須一（東葛飾）

西川翔真（京葉）

遠山勇芯（京葉）

柳下恵大（京葉）

田島颯馬（東葛飾）

廣田蓮（東葛飾）

水嶌千尋（柏）

寄特琉聖（白井中央）

村田明紀（白井中央）

濱野誓良（流山）

福本貫太（東葛飾）

清水溜維起（東葛飾中央）

菅清志郎（流山）