【親子に見える！】コーギーと飼い主の“そっくり後ろ姿”に1万いいね「ほっこり」「仲良しがあふれてる」【ママリ】

娘が撮影、コーギーと飼い主の後ろ姿に1万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に、愛犬にまつわるエピソードを集めました。元気がないときも思わず笑顔になれるような癒やしのエピソードをどうぞごらんください。

ぺち(@xzDjISkHbH5Sy4e)さんの投稿です。ペットと暮らす生活に憧れを持つ人は、たくさんいるでしょう。言葉を交わさずとも、意思の疎通ができる信頼関係を見ると、幸せな気持ちになりますね。





投稿者・ぺちさんは、愛犬のコーギーと暮らしています。ある日、何気ない生活の一部を、ぺちさんの娘が撮影したそう。幸せと愛おしさがあふれる後ろ姿をごらんください。

©xzDjISkHbH5Sy4e

娘に撮られてた(￣▽￣)

ぺちさんがキッチンで準備をしていると、隣で様子を見ている愛犬。きっと、何気ない普段の様子なのかもしれませんが、仲の良さが伝わってきますね。ぺちさんの作っているものに興味があるのか、一生懸命のぞく姿がかわいらしいです。日常の何気ない瞬間にこそ、愛犬との幸せな時間があふれていますね。



この投稿に、「ほっこり」「仲の良しが溢れている」などのリプライが寄せられました。愛犬との信頼関係を感じる素敵な写真の投稿ですね。

小さな子犬がかもし出す「大物感」今いる場所に1万いいね

ポメラニアンのとろろ(@Pome_tororo)さんの投稿です。動物病院の診察台にいる、まだまだ生まれたての赤ちゃん犬。



まるで天使のような愛しい写真をごらんください。

©Pome_tororo

診察台で眠る大物

診察台の上ですやすや眠るなんて、なんとも大物感。病院がどういうところなのかわからない様子も、幼いうちならではかもしれません。コロンとしたフォルムも、気持ちよさそうな表情もたまりませんね。



この投稿に「すやすやと聞こえてきそう」「寝る子は育つ」などのリプライが寄せられました。かわいい子犬・すももちゃんには、すくすくと元気な大物に育ってほしいですね。

オジサンから犬種を質問されたけど…聞き方に8万いいね

サモエド心和✿13歳✿愛されるのがお仕事(@bobobon_wacchan)さんの投稿です。犬の種類は豊富にあるので、覚えきれないですよね。白くて毛がふわふわの大型犬というと、皆さんはどんな犬種が思い浮かびますか？



投稿者・サモエド心和✿13歳✿愛されるのがお仕事さんは、愛犬の散歩中にオジサンから犬種を聞かれたのですが…

©bobobon_wacchan

遊んでたら通りすがりのオジサンから

｢なにエド？｣って聞かれたサモエドです。

オジサンの質問に、思わず「おしい！」と言ってしまいそう。「〇〇エド」まで出たものの、あと一歩が思い浮かばない状態だったのかもしれません。それにしても最後の2文字がでてくるという点も、じわじわおもしろさがこみ上げますよね。



この投稿に「惜しい！」「サモエド以外のエドがいる？」とツッコミのリプライが集まりました。犬種が知りたいオジサンの発言に、ほっこりする投稿でした。

