歌手の倖田來未が７日付で自身のＳＮＳを更新。超大物歌手とのツーショットを公開した。

倖田は、同日にＮＨＫホールで開催された「Ｈｉｒｏｍｉ Ｇｏ Ｃｏｎｃｅｒｔ Ｔｏｕｒ ２０２５ “７０ ＹＥＡＲＳ ａ ＧＯ！”」を見に行ったことを報告。続けて、「な、な、な、７０歳？！助けて 時が止まっておりました。途中１１１曲目のシングルってお話があり、目が飛び出ました」とつづり、１０月に７０歳の誕生日を迎える郷ひろみに、肩を抱かれる様子を投稿。「演出もそうですが、今までのアーティスト生活を堪能できる、今のひろみさんも昔のひろみさんも、本当に感じられるライブでした！あーーん何やってもかっこよでした」と、すっかり満喫したことを明かしたほか、「こひろみ かわゆ わたしも こくみ 作ろうかな」と記し、郷のぬいぐるみを手に自撮りをおこなう様子も披露した。

この投稿にファンからは「２人とも若いっ！！」「素敵なツーショット」「來未ちゃんが楽しそうで嬉しい」といったコメントのほか、「こくみ作ってほしぃーっ」「こくみ是非お願いします」「需要ありすぎます！！」とグッズを熱望する声もあがった。