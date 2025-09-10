¡Ø¤¢¤µ¥¤¥Á¡Ù¤Ë¥ß¥»¥¹¡¦Âç¿¹¸µµ®¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡£¡Ö³Ú¶Ê¤ò½ñ¤¯¤Î¤Ï¼«Ê¬¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ëºî¶È¡£¡ãÃ¯¤«¤Ë¤Ê¤ë¡ä¤ª¼Çµï¤Ï»É·ãÅª¡£¤¤¤»¤¿¤¯¤ä¤È¤·¤Æ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Î»õ¼Ö¤Ë¡×
【写真】いせたくやの初登場は、学生服姿だった
2025Ç¯9·î10ÆüÊüÁ÷¡¢NHK¡Ø¤¢¤µ¥¤¥Á¡Ù¤ËÂç¿¹¸µµ®¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎÄ«¥É¥é¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Î¤¤¤»¤¿¤¯¤äÌò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Âç¿¹¤µ¤ó¤¬¸ì¤Ã¤¿8·î14Æü¤Îµ»ö¤òºÆÇÛ¿®¤·¤Þ¤¹¡£¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡öº£ÅÄÈþºù¤µ¤ó¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ëÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¿Ëè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«¡Ë¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¿Íµ¤¼Ô¡¦¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó¤È¡¢ºÊ¡¦Äª¤µ¤ó¤ÎÉ×ÉØ¤ò¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤¿Êª¸ì¤Ç¤¹¡£¡ãÄ«ÅÄ¤Î¤Ö¡ä¤òº£ÅÄ¤µ¤ó¡¢¡ãÌø°æ¿ó¡ä¤òËÌÂ¼¾¢³¤¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ê¤»¤µ¤ó¤È¿ôÂ¿¤¯¤Î³Ú¶Ê¤òºî¤Ã¤¿¤¤¤º¤ß¤¿¤¯¤ò¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤¿ºî¶Ê²È¡¦¤¤¤»¤¿¤¯¤ä¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤¬¡¢¿Íµ¤3¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥É¡ÖMrs. GREEN APPLE¡Ê¥ß¥»¥¹¥°¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦¥®¥¿¡¼¡¢Âç¿¹¸µµ®¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£ºòÇ¯¤Ï£µ¤«·îÏ¢Â³¥ê¥ê¡¼¥¹¡¢º£Ç¯¤Ï±Ç²è½é¼ç±é¤È³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤ëÂç¿¹¤µ¤ó¤Ë¤ªÏÃ¤ò¤ª»Ç¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡§ÉØ¿Í¸øÏÀ.jpÊÔ½¸Éô¡Ë
¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤Æ
¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡ÙÀ©ºîÅý³ç¤ÎÁÒºê·û¤µ¤ó¤¬ºòÇ¯¡¢¥ß¥»¥¹¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò´Ñ¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤ªÀ¼¤¬¤±¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£±é·à¤ò¸ò¤¨¤¿¤è¤¦¤Ê¥é¥¤¥Ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²¿¤«¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Ç®¤¤¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡Ö½Ð¤¿¤¤¡×¤ÈÁÇÄ¾¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖÄ«¥É¥é¤ËÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¼«Ê¬¤ËÌ³¤Þ¤ë¤À¤í¤¦¤«¡×¡ÖÇã¤¤¤«¤Ö¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡×¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤Ï¤·¤¿¤·¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤ªÏÃ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤°¤Ë¡Ö½Ð±é¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤ªÊÖ»ö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤»¤¿¤¯¤ä¤Ï¡¢¥Ô¥å¥¢¤Ç¤Þ¤Ã¤¹¤°¡¢²¿¤Î¤è¤É¤ß¤â¤Ê¤¯²»³Ú¤È¼Çµï¤ËÀ¿¼Â¤ÊÀÄÇ¯¤Ç¤¹¡£¤¿¤Þ¤Ë¼þ¤ê¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤±¤ì¤É¤¹¤´¤¯¶òÄ¾¤Ê¿ÍÊª¡£¥»¥ê¥ÕÎÌ¤â¤¹¤´¤¯Â¿¤¯¤Æ¡¢¼Çµï¤¬¤«¤Ã¤¿ÀÄÇ¯¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾®¤µ¤¤¤³¤í¤«¤é¼Çµï¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤ä¤Î¸ÀÆ°¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¹á¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¤Þ¤Ç¤Î¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿¥Æ¥ó¥Ý´¶¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÉ½¸½¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ö¿·¤·¤¤¸÷¡×¤Ë
¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤ÇÊª¸ì¤¬Àï¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤¿¤¯¤ä¤Ï¡¢¿ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡Ö²¼¤ÎÀ¤Âå¡×¡£ÀïÁè¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¼¡¤Î¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ò¹Í¤¨¤¿¤È¤¤Ë¡¢£±¤Ä¤Î¸÷¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤À¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤¯¤ä¼«¿È¤â¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤È»þÂå¤Ë»×¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢²»³Ú¤È¼Çµï¤òÄÌ¤¸¤ÆÆüËÜ¤òÌÀ¤ë¤¯¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ë¡£
¤¿¤¯¤ä¤¬Àï¸å¤Î¡Ö¿·¤·¤¤¸÷¡×¤Ë¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ÀïÁè¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤ÏËÌÂ¼·¯¤¬¤¹¤´¤¯¸ºÎÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÂÐÈæ¤È¤·¤Æ¡¢¤¿¤¯¤ä¤òÄÌ¤·¤Æ´õË¾¤¬¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë£³¡Á£µ¥¥íÁýÎÌ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£³°¸«Åª¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢Ìòºî¤ê¤Î¾å¤Ç¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤À¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÎÊÑ²½¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤À¤í¤¦¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¡¢È±¤â¹õ¤¯¤·¤Æ¶ßÂ¤âÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÃÊ¡¢¥ß¥»¥¹¤Ç¤Ï¡¢¤Û¤«¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤âËÍ¤¬´Æ½¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Àè¡¹¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤½¤³¤«¤éµÕ»»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÍ¤¬Ä«¥É¥é´ð¼´¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢º£¸å¤Ï¥Î¡¼¥×¥é¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤¹¤´¤¯¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤Î¼«Ê¬¤È¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤Æ
¤¿¤¯¤ä¤Ï½éÅÐ¾ì»þ¤Ï18ºÐ¤Ç³Ø¥é¥ó»Ñ¤Ç¤¹¡£³Ø¥é¥ó¤òÃå¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¿·Á¯¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¼ã¡¹¤·¤¯¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ë±é¤¸¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ê¬¤Ï18ºÐ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥×¥í¤È¤·¤ÆÅÚÉ¶¤Ë¾å¤¬¤ëÁ°¤Î¼«Ê¬¤È¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¡¢²¿¤Ë¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò´¶¤¸¤Æ¡¢²¿¤Ë´õË¾¤ò¸«½Ð¤·¤ÆÉ½¸½¤ÎÆ»¤Ë¿Ê¤ó¤À¤Î¤«¡¢¤¿¤¯¤ä¤È¤Î¶¦ÄÌ¹à¤òÃµ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¾¢³¤¤¯¤ó¤«¤é¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¥Æ¥ó¥Ý´¶¤ÇÈó¾ï¤Ë¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Î»Ø¿Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÀ¿ô¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¤·¤¿¤é80ÅÀÁ°¸å¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Þ¤À±éµ»¤Î´ð½àÃÍ¤¬¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ØËÍ¤¿¤Á¤¬¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¢2017Ç¯¡Ë¤È¤¤¤¦¥É¥é¥Þ¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ò¥ß¥»¥¹¤¬¡¢¾¢³¤¤¯¤ó¤¿¤Á¤Î¥Ð¥ó¥É¡ÖDISH//¡×¤¬¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÅö»þ¤«¤é¾¢³¤¤¯¤ó¤È¤Ï¿Æ¸ò¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Çµ×¡¹¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤ÏÌò¼Ô¤µ¤ó¤È¤·¤ÆÂè°ìÀþ¤Ç¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ê¤Î¤Ç¡¢»É·ã¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾¢³¤¤¯¤ó¤È¤Ï¡¢¿´¤ËÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Êµ¤»ý¤Á¤Î½Ð¤·Êý¤¬¤¹¤´¤¯»÷¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ã¤Æ¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤«¤é¤¯¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£ÌÀ¤ë¤µ¤¬¤¢¤ë¤«¤é°Å¤µ¤¬¤¢¤ë¡£¼«Í³¤¬¤¢¤ì¤ÐÉÔ¼«Í³¤µ¤¬¤¢¤ë¤ß¤¿¤¤¤ËÉ½Î¢°ìÂÎ¡£¼«Ê¬¤Î¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÉôÊ¬¤Ï²Î»ì¤ò½ñ¤¯¾å¤Ç¤¹¤´¤¯ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á¡ºÙ¤Ê¤È¤³¤í¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤Æ¤½¤ì¤ò¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤·¤Æ¾º²Ú¤µ¤»¤ë¡£
¾¡¼ê¤Ê²ò¼á¤Ç¤¹¤¬¡¢¾¢³¤¤¯¤ó¤â¡¢¿Í¤ÎÁ¡ºÙ¤µ¤ä¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤â¤Î¤ËÂÐ¤¹¤ëÊ°¤ê¤ò¤É¤¦É½¸½¤·¤è¤¦¤«¹Í¤¨¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤ÇÀµ¤·¤¯Íî¤È¤·¹þ¤ó¤ÇÀ®Ê©¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£Á°¼¼¤Ç¤Ï¾¢³¤¤¯¤ó¤È¡¢¡Ö¤ª¸ß¤¤´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤Í¤¨¡×¤È°Ö¤á¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ï³Ú¤·¤¤¡×
³Ú¶Ê¤ò½ñ¤¯¤Î¤Ï¼«Ê¬¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤ºî¶È¡£º£¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤«¤ËÂç¿¹¸µµ®¤È¤·¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë¤«¼«Ìä¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¼þ¤ê¤«¤é¤âÌä¤¤¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¡ÖÃ¯¤«¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤«¡Ö°ã¤¦·Á¤Ç¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤ë¡×¤³¤È¤¬¡¢Èó¾ï¤Ë¶½Ì£¿¼¤¯¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢±é¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï³Ú¤·¤¤¡£¤½¤Î¾ì¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤ª¼Çµï¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤¬»É·ãÅª¤Ç¤¹¡£
²»³Ú¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤ò°·¤¦¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢º£Æü¼«Ê¬¤¬²¿¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¤¬¤Þ¤º¤¤¤Á¤Ð¤ó¤Ë¤¯¤ë¡£¤ª¼Çµï¤Î¸½¾ì¤ÏÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤¿¤Á¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢±é½Ð¤¬¤¢¤ë¡£²»³Ú¤Ï»Ø¼¨¤¹¤ëÂ¦¤Ç¤¹¤¬¡¢±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ï»Ø¼¨¤µ¤ì¤ëÂ¦¤Ê¤Î¤Ç¤½¤Î°ã¤¤¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä«µ¯¤¤Æ¡¢¡Öº£Æü¤Ï±éµ»¤ÎÆü¤À¡×¤È»×¤¦»þ¤Ï¡¢µ¤¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¤¿¤À¡¢¤¿¤¯¤ä¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ò¾Ã¤¹ºî¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼«Ê¬¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿°ÕÌ£¤ò¤¹¤´¤¯¹Í¤¨¤ë¡£¥â¥Ç¥ë¤Î¤¤¤º¤ß¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¤¯ºî¶Ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Âç¤¤Ê¤â¤Î¤òÇØÉé¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡£¤¤¤»¤¿¤¯¤ä¤¬¡¢¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤È¤·¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê»õ¼Ö¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤òËèÆü¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
10Âå¤«¤é50Âå¤Þ¤Ç¤Î¤¿¤¯¤ä¤ò±é¤¸¤Þ¤¹¤¬¡¢Ç¯Îð¤ÎÉý¤Î¤¢¤ëÌò¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¡¢Ä«¥É¥é¤ÎÀöÎé¤ò¿©¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¡£½ã¿è¤Ç¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê¿Í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤É¤ì¤À¤±Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¤â¤Î¤¹¤´¤¯ìÅÍß¤Ç¥Ï¥ó¥°¥ê¡¼¤ÊÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Á°¤Î¤á¤ê¤Ê´¶³Ð¤âÊÑ¤¨¤¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤¿¤¯¤ä¤Ï¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï·ëº§¤ÈÎ¥º§¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ë¿Í¤ò°¦¤·¤¿¤«¤é¡£Îø°¦ÌÌ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¿ó¤Ë¤â¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê¿´¤Ç¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ç¯Ï·¤¤¤Æ¤â¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ÊÉôÊ¬¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£