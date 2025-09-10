フリーアナウンサーで女優の田中みな実（38）が9日放送のTBS「有田哲平とコスられない街」（後10・00）に出演。「どこに住んでるの?」と聞かれた際の返答を明かした。

同番組は通常深夜0時48分放送だが、今回はスペシャルとして午後10時からの放送となった。スペシャル放送のゲストとして俳優の沢村一樹と田中の2人が登場。訪れた街は沢村が36年前に住んでいたという東京・中野。

沢村が田中に「どうしても聞きたいこと」があるとし「最近コンプライアンスうるさいじゃないですか。上限が分からない。どこまでが許されるのか」と悩みを吐露。

続けて「例えばね、女優さんたちと話をしてて“どこに住んでるの?”って、男の俳優同士だったら聞ける。家近いかもと思って“どこ?”って。女優さんには聞いちゃダメなのかな?」と聞いた。

さらに田中が答える前に「そんな具体的じゃなくても」と補足し、お笑いコンビ「平成ノブシコブシ」吉村崇も「○○区とかでも」とフォロー。これに田中は「どうだろう…私だったら、関東圏とか」と答えていることを明かした。

この回答に沢村は大笑い。有田哲平も笑いつつ「言ってない。それはもう。教えてない」と指摘し「何マンション?っていう訳じゃないよ」と伝えた。だが、田中は「いやいや。スーパー（マーケット）とかにいられたら困るじゃないですか」と地域も言わない理由を告げた。