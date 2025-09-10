最初は全然売れなかった！？ 日本初のタマネギ栽培は札幌で始まった【眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話】

タマネギが日本で初めて栽培されたのは札幌だった

最初はまったく売れなかったタマネギ

北海道はタマネギの収穫量が全国の約６割を占める日本一のタマネギ生産地です。また、タマネギが日本で初めて栽培されたのは札幌でした。

明治4年（1871）、開拓使が設置した農業試験場の札幌官園で、アメリカから持ってきたタマネギの種子を栽培したのが最初とされています。その後、札幌農学校で教鞭を執っていたウィリアム・P・ブルックス博士が栽培指導を行い、明治13年（1880）頃に札幌村（現在の東区）の農家がタマネギ栽培に成功しました。

しかし、このタマネギを東京へ運搬して販売を試みたところ、まだ見慣れない野菜だったためまったく売れず、泣く泣く廃棄して帰ったと言われています。

その後、長期保存が可能なことから徐々に需要が高まり、札幌―手宮（小樽）間に鉄道が開通したことで流通面も整備されたことから、札幌を中心とした近隣地域でタマネギ栽培が盛んになっていきました。

栽培の拡大とともに品種改良が重ねられて誕生したタマネギ「札幌黄」は、第２次世界大戦前には海外にも輸出され、戦後もしばらくはタマネギの主流でした。しかし、昭和50年頃から、病気に強く品質が安定している交配種（Ｆ１種）が主流となったため、タマネギ生産の中心は札幌からオホーツク地方へと移りました。

北海道の農産物

北海道では、広大な土地を生かして盛んに農業が行われており、その耕地面積（農作物を育てるために利用する土地）は、実に国内の約４分の１を占めます。また、地域によって気候や土地の状況も異なることから、多種多様な農畜産物が生産されています。

地域ごとの主な農畜産物

北海道のジャガイモはなぜ、おいしいのか

北海道出身者は、道外で暮らして初めて、地元のジャガイモのおいしさに気づくそうです。北海道のジャガイモがおいしいのには、いくつかの理由があります。

一つめの理由は、気候風土です。ジャガイモは１日の気温差が激しいほど糖度が高くなるため、甘みのあるおいしいジャガイモが育ちます。

二つめの理由は、冬の寒さです。ジャガイモは低温管理されると、凍らないようにデンプン質を糖分に変えます。この性質がさらにジャガイモの甘さを引き出すのです。

