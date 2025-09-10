田中みな実、本当はラーメン好きだけど…「年に2回しか食べないって決めてる」

フリーアナウンサーで女優・タレントの田中みな実（38歳）が、9月9日に放送されたバラエティ番組「有田哲平とコスられない街」（TBS系）に出演。ラーメンは好きだが「年に2回しか食べないって決めてる」と語った。



番組は今回、「激うま中野グルメ10連発SP」と題し、田中と俳優の沢村一樹をゲストに、東京・中野の街をブラブラ。食べログに登録されている東京のラーメン店約7000軒の中で、ランキング3位だという牡蠣塩ラーメンで有名な「むかん 中野坂上本店」へ向かう。



そして、同店へ向かう道すがら、「田中さん、ラーメンは？」と質問を受けた田中は「ラーメン好き…本当は好きなんですけど、（美容のため）年に2回しか食べないって決めてるんですよ」と告白。さらに「今年まだ食べてない」と話し、今回のロケでそのうちの1回を使ってしまうことには「（東京ベスト3を食べられて）嬉しいです」と語った。