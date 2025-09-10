緊張することある？ と聞かれた橋本環奈「緊張すか？ ないっす」
俳優の沢村一樹（58歳）が、9月9日に放送されたバラエティ番組「有田哲平とコスられない街」（TBS系）に出演。女優・橋本環奈（26歳）に“驚いたこと”を語った。
番組は今回、「激うま中野グルメ10連発SP」と題し、フリーアナウンサーの田中みな実と沢村をゲストに、東京・中野の街をブラブラ。立ち寄った飲食店で料理を待つ間、沢村が“現場で驚いたこと”について話し始める。
「橋本環奈ちゃんと、何年か前に、1クールびっしり（ドラマで）一緒で」と、2023年に放送された連続ドラマ「トクメイ！警視庁特別会計係」（関西テレビ・フジテレビ系）でのこと。「彼女の役が警察官だけど経理とか財務担当の役で、セリフがめっちゃ難しかった。3〜4ページくらいのセリフが当たり前、それが何回も出てきたりするんだけど、4か月やってて、噛んだところ1回しか見なかった。いない、あんな人」と語る。
そして「環奈ちゃんって緊張することある？」と聞いたところ、「緊張すか？ ないっす」と返って来たそうで、平成ノブシコブシ・吉村崇は「かっけぇ…」、田中みな実も「大物ですね」と唸った。
番組は今回、「激うま中野グルメ10連発SP」と題し、フリーアナウンサーの田中みな実と沢村をゲストに、東京・中野の街をブラブラ。立ち寄った飲食店で料理を待つ間、沢村が“現場で驚いたこと”について話し始める。
そして「環奈ちゃんって緊張することある？」と聞いたところ、「緊張すか？ ないっす」と返って来たそうで、平成ノブシコブシ・吉村崇は「かっけぇ…」、田中みな実も「大物ですね」と唸った。