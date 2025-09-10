◆米大リーグ ドジャース―ロッキーズ（９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が９日（日本時間１０日）、本拠地・ロッキーズ戦のスタメンに「１番・ＤＨ」で名を連ねた。２試合ぶりの４９号が出れば、史上６人目となる２年連続５０本塁打に王手がかかる。

前日８日（同９日）の同戦では、１点を追う６回無死一塁では右腕メヒアから今季９７個目の四球（１６敬遠を含む）を選び、３死球と合わせて今季１００四死球に到達した。エンゼルス時代の２１年以来４年ぶり２度目。９７四球は２１年の９６個を上回り、自己最多だ。大谷の四球がフリーマンの同点適時二塁打につながった。７回２死一塁で迎えた第４打席では、右腕チビイから右翼へ打球速度１１４・３マイル（約１８３・９キロ）の弾丸二塁打。３試合連続安打で２死二、三塁と好機を生み出し、２番ベッツの決勝２点適時打を演出した。

１番打者として「長打、もしくは出塁することが仕事だと思っている。いかにいい状態でフレディ（フリーマン）、ウィル（スミス）に回ることが僕とムーキー（ベッツ）の仕事」と話す大谷にとって、最高の働きだったと言える。

この日のロッキーズ先発右腕、Ｇ・マルケス投手（３０）とは通算１１打数３安打の打率２割７分３厘、１本塁打、３打点、３三振。今季は一発を放っている相手で、この日もアーチに期待がかかる。チームは同地区２位のパドレスとゲーム差１と激しい優勝争いを繰り広げている。同地区最下位のロッキーズ相手には確実に白星を拾っていきたいところ。右手打撲の正捕手スミスが「４番・捕手」で先発復帰。右脇腹痛から前日に復帰したマンシーが５番に入り、打線の役者がそろいつつある。