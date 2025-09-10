

在日外国人には「サブカル好きが高じて日本に」というタイプも多いが、ヒウさんほどのめりこみ度も高く、かつ日本社会でしっかりと社会人として働いている人は珍しいかも（写真：筆者撮影）

【写真】大好きなゲームの”聖地巡礼”をするヒウさん

日本で暮らす在留外国人は376.9万人となり（2024年末現在）、過去最高を記録した。

しかし、増え続ける「外国人の隣人」に、誤解や不安を抱いている人もまだいるのが実情だ。そこで本連載では、さまざまな事情で母国を離れ日本で生活する人に話を聞き、それぞれの暮らしの実際に迫る。

第5回は、電子部品メーカーで働くベトナム出身のヒウさんにお話を聞いた。

＊本記事は後編です（前編『布団敷きのバイトは｢1組70円｣｢休日は聖地巡礼｣日本在住11年"艦これ"オタクのベトナム人男性が語る≪日本の生活≫のいいところ』）

「社畜」になりたい？

そんな学生生活も終わりを迎えつつある4年次、ヒウさんも進路の決断に迫られた。

「アニメとか漫画でもよく出てくるじゃないですか、『社畜』って。実際どうなのか、せっかく日本に住んでいるので、体験してみようと思って」

冗談交じりに言うが、社会人を目指して始めた就職活動は「地獄でした……」と振り返る。

「何十社と落ちました。もし就職できなかったら日本にいられなくなると思って、毎日すごくストレスでした」

日本に住む外国人は誰もが、目的に合った「在留資格」を取得することが義務づけられている。当時のヒウさんのような学生の場合、在留資格は「留学」だ。

就職をしたらその企業を通じて「技術・人文知識・国際業務」など就労用の在留資格に切り替えるわけだが、仕事が決まらないまま卒業したら在留資格を失ってしまう。そうなったら帰国するしかない。日本人よりもプレッシャーが大きいのである。

本連載では、さまざまな事情で母国を離れ日本で生活する方を対象に、取材にご協力いただける方を募集しています。ご協力いただける方はこちらのフォームからご応募ください。

当初の狙いはKADOKAWAや小学館といったアニメや出版関連の企業だったが優秀な新卒の学生が殺到する人気の業界だ。なかなかに厳しいことから間口を広げてたくさんの会社に当たったが、落とされてばかり。苦労したのはここでも履歴書だ。

「一部の会社は履歴書は手書きじゃないとダメってところがあって。あれをたくさん書くのは外国人にとってすごくたいへんなんですよ」

どうにか書類選考やテストを突破すると、次は面接が続く。「面接の回数が多すぎませんか？」とヒウさんはボヤくが、それでも最終面接まで残った会社はなんと5つ。しかし、ここですべて不採用となってしまうのだ。

「最終面接まで進んで落ちるのがいちばん痛い」

まるで昨日のことのように呟く。それでも「まだ日本にいたい。がんばらないといけない」と奮起し、さらに活動を続けた結果2社の内定を得た。大手の製造メーカーと、中小の商社。どちらもベトナムをはじめとした東南アジアに展開している会社で、現地との橋渡しを期待されたのだ。

選んだのは、中小企業のほうだった。

「大手よりも、小さな規模の会社のほうが人間関係が近そうというか、私に合うかなと思って」

商社に就職を果たし、やがてメーカーに転職

就職した会社は三重県にあった。配属されたのはもちろん輸出部だ。日本で生産された水産加工品を東南アジアに輸出していく仕事だ。現地の日本食ブームにも乗って、業績はなかなか好調だったようだ。

「北海道のホタテとかイクラ、三陸のサバやイワシなどが多かったですね。あと、たこわさびのような珍味とか。ベトナムでは『板前造りにしん』というのがすごく人気なんですよ」

ししゃもの卵を固めた上ににしんを乗っけたものらしい。ベトナムだけでなくフィリピンやインドネシアなどにもたびたび出張し、現地の商社と交渉する経験を重ね（ヒウさんは英語も堪能だ）、ヒウさんはアジアを股にかけるビジネスパーソンとなった。その間もちろん、「時雨」たち艦娘もまた着々と成長を遂げていく。

社内は輸出部を中心に外国人も多かったが「自由に働けて、風通しもよかったと思います。みんなでよく遊びに行ったりもしました」と回想する。

しかし6年ほど働いた頃のことだ。自らの仕事に疑問を持つようになる。

「商社って仲介の役目ですよね。A社の商品を買って、B社に卸す。もし私がベトナムのマーケットにある商品を広めたとしても、知られるのは商品をつくったA社さんの名前だけです。私や、私の会社じゃない」

加えて「食品」という商品は「あいまいなんです」とヒウさんは言う。

「たとえば日本で人気の醤油はベトナムだと辛すぎるからと売れない。うなぎのかば焼きは日本だとちょっと焦げ目がついているくらいがいいじゃないですか。でもベトナムでは焦げすぎだと廃棄処分になってしまった」

文化の違いや、それにひとりひとりの好みによっても、食品の評価は分かれる。

「それよりも、もっと明確に、数値で表せるものを扱いたいと思うようになったんです」

こうしてヒウさんは転職し、東京にやってきたばかりだ。電子部品を扱うメーカーで、やはりベトナムはじめ東南アジアに輸出する仕事だが、買いつけた他社の商品ではなく「自社で生産した商品を、誇りをもって販売する」ことが喜びなのだとか。

しかし東京の電車に満ちるストレスフルな空気や、人の多さにはまだまだ慣れないようで「三重のほうが時間の流れがゆっくりで、暮らしやすいですね」と話す。

「艦娘」を育成する日々は終わらない



こちらは愛媛県にある旧海軍の戦闘機・紫電改の展示館。ヒウさんは『艦これ』を通じて日本の戦史にも詳しい（写真：ヒウさん提供）

日本での暮らしも、そして『艦これ』の「提督」に就任してからも10年を超えた。この手のゲームといえばお金を出してアイテムなどを買いまくるほど有利というシステムのように思うが、『艦これ』の「課金圧」はそう高くないようだ。

「課金よりも、どれだけ時間をかけたかというゲームですから。私が10年で使ったお金もたいした額ではないですよ。中には完全無課金ですごく強い提督もいるんです」

定期的に行われるゲーム内のイベントでは難易度順に甲・乙・丙・丁とランクづけされているそうなのだが「過去のすべてのイベントを最高難易度の“甲”でクリアした無課金の人がいるんです。すごい！」

そう熱く語って、プレイ画面を見せてくれた。

「これが甲種勲章です」

最高難易度でイベントをクリアした証で、ヒウさんが「相当やばい」と語る無課金の提督はこれを32個、つまり過去の全イベント分、所有している。ヒウさんは17個だ。

ちなみに提督同士のオフラインの交流もたくさん行われているようだが、まだ参加したことはないという。

「そういう機会があれば行きたいんですが……」

同好の日本人の知り合いがおらず、なかなかきっかけがないそうだ。

ヒウさんは『艦これ』を続けつつ、まだ日本で暮らそうと思っている。

「いまの仕事についてもっと学んで、専門家になりたいんです。そしてゆくゆくはベトナムに帰って、日本で学んだことで母国の経済成長に貢献したい。それが理想ですね」

インタビューの最後にヒウさんは、

「なんだか『艦これ』のプロモみたいになっちゃったな。でも最近やる人が減っているから、この記事をきっかけに増えてくれたら」

なんて話して帰っていくのだった。

（室橋 裕和 ： ライター）