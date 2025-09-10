

『艦これ』の画面を見せつつ熱く語るヒウさん。いまや甲種勲章17の立派な提督である（写真：筆者撮影）

【写真】呉市にある大和ミュージアムにて。『艦これ』聖地巡礼の旅のひとコマ

日本で暮らす在留外国人は376.9万人となり（2024年末現在）、過去最高を記録した。

しかし、増え続ける「外国人の隣人」に、誤解や不安を抱いている人もまだいるのが実情だ。そこで本連載では、さまざまな事情で母国を離れ日本で生活する人に話を聞き、それぞれの暮らしの実際に迫る。

第5回は、電子部品メーカーで働くベトナム出身のヒウさんにお話を聞いた。

学生時代からの『艦これ』オタク

トラン・ノク・ヒウさん（29）はベトナムから来日してそろそろ11年になる。高校を卒業してすぐにやってきた日本で留学生として過ごし、就職活動を勝ち抜いて、いまは電子部品をつくるメーカーに勤めて東南アジアへの輸出を手がける優秀な会社員なのだが、プライベートでは「提督」である。ゲーム『艦隊これくしょん』（艦これ）のヘビーユーザーなのだ。

2013年からサービスが始まったこのゲーム、現在では460万人ものプレイヤーがいるといわれるが、実はベトナムでも（日本語版しかないにも関わらず）多くのコミュニティがあるほどの人気を持つ。旧日本海軍の「大和」や「武蔵」といった実在の艦船を擬人化したキャラクターを育てていくゲームだが、ヒウさんが友人から誘われて「提督」（ゲーム内でプレイヤーはそう呼ばれる）になったのは2015年のこと。

「その頃はAPU（立命館アジア太平洋大学）の2年生だったんですが、まだ日本語があまりわからなくて。でもこのゲームのおかげで、日本語能力が上がったかなと思います」

いまでは流暢な日本語でそう話すヒウさんは、艦船を擬人化したキャラ＝艦娘（かんむす）を操って戦い、育てていくこのゲームに面白さを感じたが、すべての表記はもちろん日本語だ。ゲーム内の用語や会話がどういう意味なのか、ゲームを楽しみたいがためにひとつひとつ調べ、理解度が深まると同時に『艦これ』にハマっていった。

「なんていうんですかね。戦闘の熱さを感じられるんですよ。音楽もいいですし。イベントは実際に第2次世界大戦で起きた海戦を再現していて、そこで歴史を変えることもできる。もともと日本の歴史に興味があったこともあって」

“推し”の「艦娘」は「時雨」だ。 1935年に進水した駆逐艦がモデルになっているが、擬人化した姿は頭の左側の小さな三つ編みが印象的な、小柄でセーラー服姿の女の子。

「“呉の雪風、佐世保の時雨”って言葉があるんです。雪風も時雨も、大戦中にいろいろな戦いを経験したのですが、奇跡的に生き残った艦なんです」

ぜんぜん知らなかった。両艦は太平洋戦争でもとくに損耗率の高かった激戦に投入されまくり、そのたびに生還した「幸運の艦」として名を馳せたのだと、ベトナム人の若者に教えられてしまう（時雨は数々の戦いを潜り抜けるも1945年1月に米潜水艦によって撃沈された）。そんな戦史を知ることもヒウさんの楽しみになっていった。

大和ミュージアムを「聖地巡礼」するベトナム人

呉と佐世保はそれぞれ雪風と時雨の母港だが、いまではそんな港町を巡る「聖地巡礼」も盛んだ。もちろんヒウさんも訪れている。

「呉は2回、行きました。市が『艦これ』とコラボしているんですよ」

明治から戦時中にかけて軍港として栄えた呉市には、戦艦大和の博物館など往時を偲ぶ施設がたくさんある。そんな場所を巡るスタンプラリーとか、美術館での「艦これ」展、「艦娘」声優のライブなどが過去にも行われてきた。



呉市にある大和ミュージアムにて。『艦これ』聖地巡礼の旅のひとコマ（写真：ヒウさん提供）

「あとは横須賀にも行ったんですが、佐世保と舞鶴がまだなんです」

その計4か所が『艦これ』のとりわけ重要な聖地であるらしい。

ちなみに『艦これ』はアニメ化もされているが「あれはダメです。いったいなんなんだコレって思いました」と憤慨する。SNSなどを見るとアニメ版は原作ゲームとかけ離れた内容や、艦娘のキャラ改変といった理由で「提督」の皆さんに酷評されているから、ヒウさんも同じ気持ちを抱いたのだろう。

学生時代のアルバイトは布団敷き1組70円

ゲームだけでなく漫画でも「歴史モノ」が好きで、とりわけ『ヒストリエ』（岩明均）にのめりこんだ。かのアレクサンドロス大王の書記官エウメネスを主人公とした壮大な歴史ドラマなのだが……。

「終わらせてほしい……」

ヒウさんは念じるように呻く。やはり『ヒストリエ』ファンの僕もまったく同じ気持ちなので「岩明先生どうにか続きを」とふたりして祈った。『ヒストリエ』は作者の健康上の理由などから、長いこと休載したままだ。物語の続きを待ち望んでいる多くの読者の中にはベトナム人もいるのである。

ほかに漫画では「異世界モノ」を読むことが多いそうだ。主人公が時空を超えて、見知らぬ地（だいたい中世ヨーロッパをモチーフにしたファンタジーゲーム的な世界）に転移するというもので、「最近では『転スラ』ですかね。あのジャンルは作者がどれだけ異世界の構造を細かく作り込むかが大事だと思うのですが、そこが良かった」

と、『転生したらスライムだった件』を評するヒウさんは、ホーチミンシティで過ごした幼少の頃から、日本のアニメに夢中になって育った。『ドラゴンボール』『ワンピース』……。2010年代はアジア各地で日本のサブカル文化が親しまれ、一気に普及した時代だ。

「だから実際に日本の文化や暮らしを体験したいと思ったんです」

心配する両親を押し切り、高校を卒業すると合格したAPUのある大分県へ。

「最初はすごく不安でした。日本語はほとんどわからないし、ベトナム語の通じない環境で、はじめてのひとり暮らしで」

それでも、高速道路から見た大分の街と大学とがとてもきれいだったのをよく覚えている。

寮で生活しながら国際経営学部で学びつつ、探さなくてはならないのはアルバイトだ。両親からの仕送りはあったが、暮らしていくには自分でも働かなくてはならない。しかし、ぜんぜん仕事は見つからなかった。苦労したのは履歴書だ。

「その頃はまだ日本語がうまく書けなかったので……。日本語の能力が足りないと断られてばかりでした」

それでもベトナム人の先輩の紹介でどうにかレストランのホールのアルバイトにありついた。それとホテルの布団敷きだ。旅館でもよくあるが、館内の別の場所でお客が夕食をとっている間に、部屋に布団が敷かれているアレだ。こういう仕事もいまや外国人頼みなんである。

「布団を出してカバーをかけて整えて、掛け布団と枕をセットして、それで1組たしか70円でしたね」

なんという薄給……と思ったが「がんばれば1時間で2000円くらいは稼げるんですよ」という。

やがてヒウさんは『艦これ』の沼にハマりつつ日本語を上達させ、寮を出て別府の街に引っ越した。APUのベトナム人、日本人と古い一軒家を貸し切ってのシェアライフだ。

「温泉が出る共同浴場がついていたんですよ。それに、山のほうにあって、海が見渡せるんです。あれがすごくいい景色で、これが日本の生活なんだなって」

コンビニバイトのお客さんとの温かな思い出

そしてアルバイトは語学力がある程度ついてきた外国人の例に漏れずコンビニへ。

「お客さんの中に常連のおじいさんがいたんです。すごく親切で優しくて、コーヒーをおごってくれたりして」

ご自宅に誘われたこともあった。老夫婦ふたりにお腹いっぱい日本食をごちそうになった。

「亡くなった息子さんが、私によく似ていたそうなんです」

ヒウさんの心に、深く刻まれた思い出になった。

後編『履歴書は手書き必須、最終面接で全落ち…在日11年ベトナム人男性が体験した就活地獄と≪日本の仕事≫のリアル』では、ヒウさんが経験した壮絶な就活や転職した経緯などを紹介する。



やはり日本に暮らすベトナム人の彼女とは将来についても考えているそうだ（写真：筆者撮影）

（室橋 裕和 ： ライター）