杉野遥亮が主演を務めたNHK特集ドラマ『永遠についての証明』が、10月5日、10月12日にNHK BSプレミアムで放送されることが決定した。

参考：杉野遥亮、俳優として大事にしていること 「“どれだけ自分の全力を出せたか”の積み重ね」

本作は、第9回野性時代フロンティア文学賞（現『小説 野性時代 新人賞』）を受賞した岩井圭也のデビュー作を実写化した青春ドラマ。天才的な数学の才能を誇る三ツ矢瞭司は、協明大学数学科で熊沢勇一と斎藤佐那と出会う。瞭司は初めて他者と数学の喜びを分かち合える瞬間を得るが、その圧倒的な才能が次第に思わぬ影響を周囲に与えていく。熊沢は暸司に対する嫉妬を乗り越えようと別の数学理論に挑むことを決意し、佐那は数学以外の道を模索。次第にバラバラになっていく3人の関係を受け入れられない暸司は、数学だけを拠り所に、未解決の難問「コラッツ予想」に挑む。だがその挑戦の先に待ち受けていたのは、誰も予想しなかった衝撃的な結末だった。

杉野が主人公・瞭司、竜星涼が秀才・熊沢、関水渚が佐那をそれぞれ演じるほか、筧利夫、岸本加世子、小澤征悦がキャストに名を連ねている。

コメント●杉野遥亮（三ツ矢瞭司役）瞭司は数学だけではなく色んなことが見えていたのかなと演じていて思いました。瞭司という人を演じてみて、演じる前よりも好きになれました。短い時間でしたが楽しかったです。作品全体としての見どころは、瞭司と熊沢から生まれる化学反応に注目してほしいです。

●竜星涼（熊沢勇一役）人間らしくて熊沢が自分よりも優れてる人に嫉妬したり、またそんな自分に対して嫌悪感を感じたり、それも含めて青春って感じるんだなと思いながら演じさせていただきました。暸司・佐那・熊沢の三者三様の生き方の選択っていうものに注目しながら自分はどのタイプなのか当てはめながら見ていただけると面白いんじゃないかなと思います。

●関水渚（斎藤佐那役）怖いもの知らずで、明るい未来ばかり想像しながら突き進んでいく佐那を演じていた日々は私も明るく前向きでいられました。共演者の皆様も素晴らしい先輩に恵まれ、撮影期間中はご褒美のような日々でした。この作品は純粋無垢な大学生が30代の大人になっているシーンから始まります。人が大人になっていく過程が生々しく、だからこそ美しく描かれています。ぜひご覧ください！

●筧利夫（平賀寿彦役）数学者というこれまで経験したことのない役柄と難易度最強の台詞。想像力だけが頼りと丹念に台本を読み込み、小説をオンラインで購入し毎日研究するというかなりの日数をかけ充実した準備をし役に立ち向かいました。巨大な壁に立ち向かう青春真っ只中の若者が織りなす挑戦、諦め、挫折、そして達成。このドラマを4Kでご覧になれる現在のテクノロジーが必ずや皆様を次なる時代へと連れ去っていくことでしょう。放送日までに覚悟をお決めになられることをお勧め致します。

●小澤征悦（小沼繁行役）「同じ方向を向いてる仲間がいるって、いいでしょ」これは、自分が演じさせて頂いた小沼教授が、杉野さん演じる三ツ矢暸司に向けて発した言葉です。とても良いセリフ、言葉だなと感じました。この物語では、数学を通しての仲間、という意味ですが、これはどの分野、関係性でも同じです。撮影も同じです。志を持って、同じ目標に向かい、仲間と力を合わせて成し遂げて行く。軋轢や摩擦もあるかも知れないが、それを乗り越えた先に広がる景色が見たくて、頑張る。素敵なことです。でも、そこに馴染めない人も、必ずいます。それが、三ツ矢です。それが三ツ矢の哀しみであり、また、三ツ矢が天才たる由縁です。この作品でそんな空気感を感じて頂けたら、とても幸いです。

