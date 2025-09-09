1本で1日分を超える危険性! 「スポーツドリンク」の糖分とリスクを専門家が解説

夏の水分補給や運動時に欠かせないスポーツドリンク。体に良いイメージがありますが、実は500mlのペットボトル1本で、1日に必要な糖分量を超えてしまうことをご存じですか? 糖分の過剰摂取は、肥満や糖尿病のリスクを高めるだけでなく、子どもにとってはむし歯の原因にもなりかねません。健康を守るための飲み方について、管理栄養士の高木さんに解説して頂きました。

監修管理栄養士：

高木 美奈子（管理栄養士）

京都府内の管理栄養士養成課程の大学を卒業後、委託給食会社に就職し、特別養護老人ホームに配属され、厨房調理業務をおこなう。その後、施設雇用の管理栄養士に転職し、栄養ケアマネジメント業務や給食管理業務、委員会や食事イベント企画運営など、入居者の生活が食事で健康になれるよう工夫する。現在は、フリーランス管理栄養士・ライターとして、健康系の記事執筆を中心に活躍している。

編集部

スポーツドリンクにはどのくらいの糖分が含まれているのでしょうか？

高木さん

スポーツドリンクのほかに、一般的なジュースや炭酸飲料などの「清涼飲料水」の糖分は、ペットボトル1本（500ml）あたり30～60gです。WHOの指針によると、食事以外で1日に必要な糖分の量は、1日の必要なカロリーの5%程度、つまり25g程度と示しています。500mlのペットボトル1本分のスポーツドリンクを飲んでしまうと、1日の必要な糖分の量を超えてしまいます。

※「WHOガイドラインで成人および小児に推奨されている糖分の摂取に関する情報」

https://www.who.int/publications/i/item/WHO-NMH-NHD-15.3

編集部

なぜ、糖分を摂り過ぎるとよくないのでしょうか？

高木さん

糖分の摂り過ぎは、肥満や生活習慣病リスクが高まる原因となることがあります。糖分を摂り過ぎると、体内でインスリンというホルモンが過剰に分泌されます。インスリンは、血糖値を下げる働きがあり、糖分過多の状態では、使いきれなかったブドウ糖が中性脂肪として蓄積される可能性があるのです。その結果、肥満や糖尿病などの生活習慣病のリスクが高まります。

※「インスリン | e-ヘルスネット（厚生労働省）」

https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/dictionary/metabolic/ym-011.html

編集部

多くの子どもがスポーツドリンクを持っているのを見かけます。むし歯の原因にもなると思うのですが、いかがでしょうか？

高木さん

スポーツドリンクを飲み過ぎると、スポーツドリンクに含まれる糖分がむし歯の原因になります。スポーツドリンクは清涼飲料水なので、炭酸飲料やジュースと同じく、糖分が多く含まれます。スポーツドリンクを飲む頻度が多いと、歯に付着しているむし歯菌が糖分を摂取し、酸を作って歯を溶かします。口の中が酸性に傾くと、歯が溶かされやすくなり、むし歯ができてしまうのです。スポーツドリンクを飲んだあとは、水やお茶で口をゆすぐだけでも、むし歯予防になります。

