C・ロナウドがPK弾で5戦連発！　UNL王者ポルトガルがハンガリーに勝利、W杯予選連勝スタート

　FIFAワールドカップ26欧州予選・グループF第2節が9日に行われ、ハンガリー代表とポルトガル代表が対戦した。

　ポルトガルは前節、アルメリアと対戦して5−0と圧勝。UEFAネーションズリーグ王者としての実力を見せつけ、欧州予選の初戦を白星で飾った。

　対するハンガリーは、前節のアイルランド戦で後半アディショナルタイムに失点し、2−2と引き分けた。1986年のメキシコ大会以来となる本大会出場に向け、嫌な雰囲気を払拭したいところだ。

　試合はハンガリーが先制する。21分、自陣で相手のパスをインターセプトし、カウンターに転じると、ドミニク・ソボスライが左ハーフスペースを駆け上がっていたナジ・ジョルトへパスを出す。そのジョルトがボックス内にクロスを上げ、ヴァルガ・バルナバーシュがヘディングで得点した。

　その後もボールを支配するポルトガルは36分、右サイドからのクロスを敵陣ボックス内にいたジョアン・カンセロが左足でうまく前方にパス。待ち構えていたベルナルド・シウバがシュートゴール右上に突き刺し、ポルトガルは試合を振り出しに戻した。

　後半もポルトガルが優位に試合を運んでいく。そして58分、ハンガリーのロイク・ネゴが自陣ボックス内で左手でボールに触れてしまい、ポルトガルはPKを獲得する。これをキッカーのクリスティアーノ・ロナウドが沈め、逆転に成功した。

　その後、ハンガリーは84分にバルナバーシュがこの試合2つ目のゴールを決めて同点とした。だが、直後の86分にポルトガルが敵陣でボールを奪い返すと、カンセロがボックス手前からゴール右にシュートを突き刺す。

　試合はこのまま終了。C・ロナウドが5試合連続で得点を記録し、ポルトガルが3−2でハンガリーに勝利した。

　次節は10月11日に行われ、ハンガリーはホームでアルメリア代表と、ポルトガルもホームでアイルランド代表とそれぞれ対戦する。

【スコア】
ハンガリー代表　2−3　ポルトガル代表

【得点者】
1−0　21分　ヴァルガ・バルナバーシュ（ハンガリー代表）
1−1　36分　ベルナルド・シウバ（ポルトガル代表）
1−2　58分　クリスティアーノ・ロナウド（ポルトガル代表）
2−2　84分　ヴァルガ・バルナバーシュ（ハンガリー代表）
2−3　86分　ジョアン・カンセロ（ポルトガル代表）


【動画】カンセロがミドルシュートで勝負を決める！