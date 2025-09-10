県産ヒノキの端材を活用したアイテム。

日本の優れた商品を認定するセレクションで『最高金賞』に輝き、新たな土産品として期待されています。

県産のヒノキを活用した香り袋「サシェ」と、入浴剤。

（古場一男材木店 古場 信成 取締役）

「天然素材なので、芳香剤のような強い香りはしないが、天然100％のヒノキのふんわりした心地よい香り」

佐世保市大和町の「古場一男材木店」。

商品は、取締役の古場 信成さんが開発しました。

日本の優れた商品を発掘・認定し国の内外に発信する「おもてなしセレクション」で、

今年6月、全国で9件しか選ばれない『最高金賞』を受賞しました。

（古場一男材木店 古場 信成 取締役）

「商品をブラッシュアップして、いいものにしていく。クオリティをあげていくことを、数年ずっと続けてきた結果が受賞につながったと思っている」

活用するのは、西海市産のヒノキです。

自動カンナで削る際に出た“木くず” を加工しています。

（古場一男材木店 古場 信成 取締役）

「きつい仕事をしていても、すがすがしい気持ちになる。みなさんにも感じてもらえる商品を、なんとかして作れないかと思ったのがきっかけ」

商品は木くずと、ヒノキ科の植物に含まれる成分「ヒノキチオール」を染み込ませたチップを合わせています。

袋に詰めると、サシェの完成です。

入浴剤には、サシェの約4倍の量を入れています。

（古場一男材木店 古場 信成 取締役）

「(サシェは）除湿効果があるので、湿気の多い洗面所やトイレに置いてもらうと吸ってくれる」

2級建築士の資格を持つ古場さん。

自ら手掛けたパッケージデザインには、こんなこだわりが…。

（古場一男材木店 古場 信成 取締役）

「英語表記を(入れた）。長崎県に観光で来られた海外のお客さまも、長崎県のお土産として持って帰ってもらえればいい」

香りは、約1カ月間持続。

使い終わったヒノキは、プランターの土の乾燥防止や、クローゼット内のダニ対策として使うことができるそうです。

古場さんは、木材に新しい価値を生み出すことで、県産の材木業界の盛り上がりにも期待を寄せています。

（古場一男材木店 古場 信成 取締役）

「九州の木材だと、大分や熊本や宮崎が一大産地。

長崎県も県産の材木があることを知ってもらえたら、長崎県の材木の業界に返ってくるようなきっかけになればいい」

厳しい暑さが続くなか、天然アロマの香りに癒されませんか。

（藤田智子アナウンサー）

「サシェと入浴剤をスタジオに用意しました。青木さん、香りはいかがですか」

（青木雄大アナウンサー）

「臭い袋は、香りがしっかりしますね。森林浴をしているようなヒノキのさわやかな、あたたかい香りがします」

（藤田智子アナウンサー）

「穏やかな気持ちにもなれますね。この商品は、古場一男材木店のネットショップや、佐世保市の道の駅などで販売されています。

おもてなしセレクションでは、このほか

時津町にある「平坂製薬」の『平坂のきくらげ青汁』、

大村市にある「勝手」の『うたた寝おぎん』が、金賞を受賞してます。