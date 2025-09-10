ÂôÂ¼°ì¼ù¡¡°ìÈÖ¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤ë½Ö´Ö¡Ö¤¢¤ì¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¡¡¿¿ÌÌÌÜ¤Ê²óÅú¤ËÍÅÄÅ¯Ê¿¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÂôÂ¼°ì¼ù¡Ê58¡Ë¤¬9Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿TBS¡ÖÍÅÄÅ¯Ê¿¤È¥³¥¹¤é¤ì¤Ê¤¤³¹¡×¡Ê¸å10¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£°ìÈÖ¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤ë½Ö´Ö¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤ÏÄÌ¾ï¿¼Ìë0»þ48Ê¬¤«¤éÊüÁ÷¤À¤¬¡¢º£²ó¤Ï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤È¤·¤Æ¸á¸å10»þ¤«¤é¤ÎÊüÁ÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÊüÁ÷¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÂôÂ¼¤È¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç½÷Í¥¤ÎÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¤Î2¿Í¤¬ÅÐ¾ì¡£Ë¬¤ì¤¿³¹¤ÏÂôÂ¼¤¬36Ç¯Á°¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Åìµþ¡¦ÃæÌî¡£
¡¡¡È¸¸¤Î¥ª¥à¥é¥¤¥¹¡É¤òµá¤á¤ÆË¬¤ì¤¿¤ªÅ¹¤Ç¡¢ÅÄÃæ¤«¤é¡Ö¤É¤ó¤Ê»þ¤Ë°ìÈÖ¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤«?¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡¢»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤¿ÂôÂ¼¡£
¡¡¤³¤Î¼ÁÌä¤Ë¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸À¤¨¤ë¤ä¤Ä¤Ç¤¹¤è¤Í?¡×¤È¤È¤Ü¤±¤ë¤È¡¢ÍÅÄÅ¯Ê¿¤«¤é¡Ö¸À¤¨¤Ê¤¤¹¬¤»¤Þ¤À¤ä¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«?¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤Æ¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡ÂôÂ¼¤Ï¡ÖÌò¼Ô¤Ã¤Ý¤¤¤³¤È¤Ç¸À¤¦¤È¡¢·ë¹½ÂçÊÑ¤Ê¥·¡¼¥ó¤Î»þ¤Ã¤Æ¡¢²»À¼¤µ¤ó¤È¤«¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤µ¤ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬À¨¤¤½¸Ãæ¤·¤Æ¤ä¤ë»þ¤¬¤¢¤ë¡£¤¢¤ì¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿»þ¤Î¹âÍÈ´¶¡£¤¢¤ì¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¿¿ÌÌÌÜ¤Ê²óÅú¤ËÍÅÄ¤Ï¡Ö°Õ³°¤ÈÂôÂ¼¤µ¤ó¤¬¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¤³¤È¸À¤¦¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¶Ã¤¯¤È¡¢ÂôÂ¼¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤¢¤Î¡Ä»þ´ÖÂÓ¤ò¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£