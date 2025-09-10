市街化調整区域内での無許可開発が発覚し、９月末までの閉園が決まった札幌市南区の民間動物園「ノースサファリサッポロ」を巡り、市は９日、園内では現在も３１９匹・頭の動物が飼育されていることを明らかにした。

閉園後も相当数の動物が残る可能性があり、市は運営会社「サクセス観光」に速やかな動物の移動を指導した。

市によると、動物愛護法に基づく園への立ち入り調査を５日に実施し、哺乳類２０９、鳥類７９、爬虫（はちゅう）類３１の計３１９個体を確認したという。３月末の調査時点では計４３０個体で、同社側は「２０２５年度中にはさらに９５個体を移動させる」との計画を示していた。

現在も残る３１９個体のうち、人に危害を与える危険があるライオンやトラなどの「特定動物」は約２０個体。同園ではこれまでに約１０個体の特定動物が別の動物園などに引き取られてきたが、市の担当者は「さらなる引き取り先を見つけるには時間がかかるのではないか」との見方を示す。

一方、市の担当者によると、サクセス観光の代表者は調査の際に「閉園予定は９月末で変わらない」と明言し、「残った動物たちは適切に飼育し、１０月以降も移動を続ける」とも説明していたという。