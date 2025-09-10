34.6万表示されて多くの猫好きの関心を引いているのは、保護される前まで大雨で打ち上がった魚を食べて生き延びていた子猫のビフォーアフター。現在の姿を見た人たちからは「表情が全然違う！落ち着ける居場所ができて安心してるんだね」「環境にも慣れて幸せなんですね」と安堵のコメントが寄せられています。

ガリガリだった子猫

X（旧Twitter）アカウント「なみそKEN/書籍重版！感謝」さんが投稿したのは、お鼻にあるこげ茶の模様が特徴の子猫「まめちゃん」こと「まめだいふくちゃん」のビフォーアフター。“ビフォー”は、まめちゃんが保護された直後の姿です。

横向きにされた段ボールの中にいるまめちゃんは、こちらを睨みつけるかのように険しい表情をしていたといいます。クッションと毛布が添えられていますが、リラックスとはほど遠い面持ちだったとか。からだにも力が入っていて、緊張感が伝わってきます。

現在の姿は？

現在のまめちゃんは、おめめがまん丸の美猫に！洗ってもらってきれいになり、毛の色は薄茶色から真っ白に！ガリガリだったからだもふっくらしてきたそうです。いちばんの変化は、表情がやわらかくなり、緊張感が消えたといいます。

わずか2週間しか経っていないのに、驚きの変化を見せたまめちゃん。まめちゃんは驚くほど人懐っこい子のようです。

目が合ったら「抱っこ！」

最初こそ緊張していた様子のまめちゃんでしたが、すぐに甘えん坊の素顔を見せ始めたとのこと。とにかく「なでて！」と「抱っこ！」が止まらないといいます。まだ子猫なので、甘えたい盛りなのかもしれませんね。

目が合うと抱っこをせがむ、なでる手を止めると起きる、抱っこするとゴロゴロゴロゴロ喉を鳴らす、仕事をしていると肩にのってくるなど、甘えん坊が増す一方とのこと。思いっきり甘やかしてくれる飼い主さんに出会えて、まめちゃんは幸せ者ですね。

甘えん坊の美猫へと変化したまめちゃんには、X民から「深窓の令嬢まっしぐらですね」「美少女っぷりに磨きがかかってきた」などのコメントも。これからの成長が楽しみですね。

Xアカウント「なみそKEN/書籍重版！感謝」さんのおうちには、実はまめちゃん以外にもたくさんの猫ちゃんたちが暮らしています。今後はまめちゃんと先住猫ちゃんたちとの触れ合いもたくさん投稿されることでしょう。

