《新作》人気すぎて品切れだとッ！？【ローソン】見つけたら即買い推奨♡「新作パン・スイーツ」

トレンドをおさえたこだわり商品が並ぶ【ローソン】には、見つけたら即GETしてほしい「新作パン・スイーツ」があるそう。クオリティの高さに驚く話題の商品を集めたので、お買い物の参考にしてみてください。

満足度高すぎっ！「クリームたっぷり！ ふわもち冷やしクリームパン カスタード」

@hifumi4さんのイチオシは、ぽよんとした見た目がかわいい「クリームたっぷり！ ふわもち 冷やしクリームパン」。まずは真っ白な「カスタードホイップ」をご紹介します。生地はぷにぷにの食感で中のカスタードは卵をしっかりと感じられるそう。たっぷりとクリームが入っていますが「油脂さも無いからどんどん食べれちゃう」と絶賛されています。冷やしても硬くなったりパサついたりすることなく、おいしく食べられそうです。

こっちもいい！「クリームたっぷり！ ふわもち冷やしクリームパン チョコ」

こちらは「クリームたっぷり！ ふわもち冷やしクリームパン」の「チョコホイップ（生チョコ入り）」です。@hifumi4さんいわく「生地はややビターなチョコ」で「甘味の中に優しい苦味がある」のだとか。とろける口溶けと、ぼてっとしたクリームの感じの両方が楽しめるのも魅力的です。公式サイトによると、「クリームたっぷり！ ふわもち冷やしクリームパン」は想定を上回る売れ行きで、品切れが続出しているそう。見つけたら即GETがおすすめです。

ボリュームすごっ！「でっかいシュー 信州八ヶ岳産牛乳のクリーム & ホイップ」

@nyancoromochi_sweets_blogさんが「直径10センチくらいあります」「コクのあるクリームがたっぷり」と大興奮のこちらは、関東限定で販売されている「でっかいシュー」。ふかふかとしたシュー生地に「ミルキーでコクのある甘めなクリームがたっぷり」詰まっていて「満足感がすごい」と大絶賛。この大きさでお値段はなんと\298（税込）。シュークリーム好き・ホイップ好きは、お見逃しなく！

間違いないやつ！「とろけるミルクショコラシュー」

スイーツブロガーの@sujiemonさんのイチオシは、香ばしいシュー生地に「とろける食感で優しい甘さのミルクショコラクリーム」をぎゅぎゅっと詰め込んだぜいたくなシュークリーム。@sujiemonさんによると、ショコラクリームは「濃厚でコク深い味わい」で「ミルクチョコの甘さとコクが最高」だとか。「チョコ好きも納得の味わい」とのことなので、いつもと一味違ったシュークリームが食べたい時にもぴったりです。お値段は\192（税込）です。

