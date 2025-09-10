画面の向こうから猫の顔がだんだんと近づいてきて…？思わずドキドキしてしまう光景が116万7千回を超えて表示され、5万6千件のいいねが寄せられました。

【動画：猫の口元までカメラを近づけた飼い主さん→ゆっくりと引いていくと…】

カメラを近づけていくと…

X（旧Twitter）アカウント『@tanu_tyan』に投稿されたのは、ふわふわの毛並みとまっすぐな眼差しが魅力の猫「たぬ」ちゃん。

この日、飼い主さんがたぬちゃんにカメラを向けて近づけていくと、たぬちゃんはカメラを快く受け入れるかのように目を細めてくれたのだとか。

悶絶級の『チュー待ち顔』にメロメロ

カメラが口元まで到達し、その後ゆっくりと引いていくと、たぬちゃんは優しく目を閉じていたとのこと。

たぬちゃんの穏やかな表情からは「まあ、チューしてもいいけど？」という余裕すら感じられたといいます。妙にドラマチックでクスっと笑えるたぬちゃんの“チュー待ち顔”は、多くの人に癒しを届けることとなったのでした。

投稿には、「ちゃんと目を閉じてくれてるw」「抗い難い誘惑だ！w」「リピート設定にして何時間でも観ていたい」「かわいさ全開でキュンとしちゃいます」など、たくさんの絶賛コメントが寄せられています。

今日も全力でかわいい

別の投稿では、たぬちゃんが大きな目をキラリと光らせながらお尻をフリフリして狙いを定め、一気に飛び出して突進してきた様子も見ることができます。

俊敏すぎるその姿は、まるで小さなハンターそのものだったのだとか。愛嬌たっぷりのたぬちゃんの日常は、これからも多くの人々を笑顔にし、楽しませ続けてくれることでしょう。

Xアカウント『@tanu_tyan』では、この他にもおもしろくてかわいい姿をたくさん見ることができます。

