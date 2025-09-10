『ちはやふる−めぐり−』最終回 “めぐる”當真あみ、幼なじみ“凪”原菜乃華と激闘を繰り広げる
當真あみが主演、上白石萌音が共演するドラマ『ちはやふる−めぐり−』（日本テレビ系／毎週水曜22時）の最終回が10日の今夜放送される。
【写真】読手を務める奏（上白石萌音）
原作『ちはやふる』は、シリーズ累計発行部数2900万部を超える大ヒット漫画で、「第2回マンガ大賞2009」「第35回講談社漫画賞 少女部門」など数々の賞を受賞している。2016年、2018年に映画化された『ちはやふる−上の句・下の句・結び−』では、瑞沢高校に入学した主人公の綾瀬千早（広瀬すず）が、仲間と共に競技かるた部をゼロから作り、全国大会優勝を目指し、成長していく物語が描かれた。本作は、映画から10年後の世界。廃部の危機にある梅園高校・競技かるた部の藍沢めぐる（當真）が、顧問として赴任してきた大江奏（上白石）と出会い、全国大会出場を目指して高校最強の瑞沢高校に挑んでいく。
■最終回あらすじ
全国大会出場を懸けた最終予選。めぐるたち梅園かるた部は、王者・瑞沢と再戦。その読手を奏が務めることになる。本来読手を務める予定だった泉（富田靖子）が、自分の後継者と見込んでいる奏に、あえてこの試合の読手を一任。いついかなる状況でも、読手はすべての選手にとって公正であり続けなければならない。教え子たちの試合で私情を挟まずに読むことができるか。奏にとってこの試合は、中西から与えられた、いわば最終テストだった…。
いよいよ試合開始。会場に、奏の序歌が響き渡る。その美しい声色に観覧席の千早（広瀬すず）、太一（野村周平）、優征（矢本悠馬）、菫（優希美青）ら瑞沢OBも思わず聞きほれる。梅園観覧席には、控えに回った春馬（高村佳偉人）、コーチを務めた勉（森永悠希）、顧問の強（波岡一喜）。父兄観覧席では塔子（内田有紀）、進（要潤）、真人（高橋努）が、梅園の雄姿を固唾をのんで見守る。対峙する梅園と瑞沢、そしてめぐると月浦凪（原菜乃華）。
めぐるが「梅園ファイトー！」と声を出す。隣には風希（齋藤潤）、千江莉（嵐莉菜）、草太（山時聡真）、力（坂元愛登）がいる。序盤から劣勢の梅園だったが、めぐるの「みんないつも通り、1枚ずついこう！」という励ましに息を吹き返していく。
ドラマ『ちはやふる−めぐり−』は日本テレビ系にて毎週水曜22時放送。
