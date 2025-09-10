·²ÇÏÁªÈ´¡¢ÃÏ¸µ³«ºÅ¤Ç£´¶¯¡¡Í§¾ð¤â²êÀ¸¤¨¤¿¡Ä¥Ü¡¼¥¤¥º¥ê¡¼¥°¡¦ÅìÆüËÜÊóÃÎ¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Àï
¢¡£Õ£É¶ä¹Ô¥«¥Ã¥×¡¡ÎáÏÂ£·Ç¯ÅÙ¡¡ÆüËÜ¾¯Ç¯Ìîµå¡¡ÅìÆüËÜÊóÃÎ¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Àï¡¡¢¦½à¡¹·è¾¡¡¡·²ÇÏÁªÈ´£±£±£ø¡½£±£°ÅìµþÅìÁªÈ´¡á±äÄ¹£¸²ó¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¡Ê£¸·î£³£°Æü¡¦¹âºê»Ô¾ëÆîÌîµå¾ì¡Ë¢¦½à·è¾¡¡¡ÀéÍÕÁªÈ´£¹¡½£³·²ÇÏÁªÈ´¡Ê£¸·î£³£±Æü¡¦¹âºê»Ô¾ëÆîÌîµå¾ì¡Ë
¡¡ÅìÆüËÜ¥Ö¥í¥Ã¥¯£±£µ»ÙÉô¤«¤é£±£¶¥Á¡¼¥à¤¬»²²Ã¤·¤¿»ÙÉôÁªÈ´¤ÎÂÐ¹³Àï¡¦£Õ£É¶ä¹Ô¥«¥Ã¥×ÅìÆüËÜÊóÃÎ¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Àï¤¬£¸·î£³£°¡¢£³£±Æü¤Ë·²ÇÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Ç®Àï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¡£ÃÏ¸µ¡¦·²ÇÏÁªÈ´¤Ï£´¶¯Æþ¤ê¤·¤¿¡£
¡¡¡¡¢¨¡¡¡¡¢¨¡¡¡¡¢¨
¡¡ÃÏ¸µ¡¦·²ÇÏÁªÈ´¤Ï£´¶¯Æþ¤ê¤·¤¿¡£½à¡¹·è¾¡¤ÎÅìµþÅìÁªÈ´Àï¤Ï£¶ÅÀº¹¤òÄÉ¤¤ÉÕ¤¡¢±äÄ¹£¸²ó¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤Ç¤Ï£³¼ºÅÀ¤âµÕÅ¾¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤·¤¿¡£¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¤ò´Þ¤à£³°ÂÂÇ£³ÂÇÅÀ¤Î¹â¶¶¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬·è¤á¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÂçµÕÅ¾·à¤Ë¾Ð´é¡£
¡¡½à·è¾¡¤Ç¤Ï½é²ó¤Ë¹â¶¶¤Î±¦Á°°ÂÂÇ¡¢¹¾¸¶¼ç¾¤Îº¸±Û¤¨ÆóÎÝÂÇ¤Ç£±ÅÀ¤òÀè¼è¤âµÕÅ¾Éé¤±¡£¹¾¸¶¤Ï¡ÖÂÇ¤Ã¤Æ³èÌö¤·¤¿¤±¤ì¤É¡¢¼éÈ÷¤ÇÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤¿¡×¤È²ù¤·¤µ¤¢¤ê¤¢¤ê¡£¤½¤ì¤Ç¤âÌó£±¤«·î¤ÎÁªÈ´¥Á¡¼¥à¤Î³èÆ°¤Ç¡Ö¡Ê¹â¶¶¡ËÎ¶¸ç¤«¤é¡¢ÊÑ²½µå¤ÎÂÔ¤ÁÊý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤ÆÂÇ·â¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡£½éÀï¤ÎÅìËÌÆîÁªÈ´Àï¤Ç·è¾¡¥¢¡¼¥Á¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿¼ç¾¤ÏÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿Í§¾ð¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ú·²ÇÏÁªÈ´¡¦ÅÐÏ¿¥á¥ó¥Ð¡¼¡Û¡ú¤Ï¼ç¾¡¢Á´°÷£³Ç¯À¸
¡ú¹¾¸¶ÍªæÆ¡Ê¹âºê¡Ë
¹â»³½¡°ìÏº¡ÊÉÙ²¬¡Ë
¿®ß·ßêÅÍ¡Ê·²ÇÏÀ¾ÌÓ¡Ë
±üµÜ°êÅÍ¡Ê¾å½£¡Ë
ÈÓÄÍÝ¥¡ÊÆ£²¬¡Ë
¿¹ÁÕÉ÷¡Ê¶ÍÀ¸¡Ë
À¶¿å³¤æÆ¡Ê´ÛÎÓ¡Ë
µµ»³æÆÂÀ¡ÊÁ°¶¶ºù¡Ë
Æâ»³É·²í¡ÊËÌÌÓ¡Ë
À¶¿åñ¥ÇÏ¡ÊÆ£²¬¡Ë
ÆÁ¹¾Ê¸ã¹¡Ê·²ÇÏ¸©±û¡Ë
µ×ÊÝ½©·ëæÆ¡ÊÁ°¶¶Ãæ±û¡Ë
ÍÇÏÍ³Íø¡Ê½ÂÀî¡Ë
ÄéÂç°ÎÌé¡ÊÁ°¶¶¡Ë
ÃæÇ¸Î°Í£¡Ê°ËÀªºê¡Ë
ÃÝÎÓ·ò¿Í¡ÊÆ£²¬¡Ë
ÅÏÊÕÎ¦¡Ê·²ÇÏ¸©±û¡Ë
¹â¶¶Î¶¸ç¡Ê°ËÀªºê¡Ë
¹Ó°æÍ¦ÂÀÏ¯¡Ê¹âºê¡Ë
À¶¿åÍÚ¿¿¡Ê·²ÇÏÀ¾ÌÓ¡Ë
¸¶ÅÄ¸×æÆ¡ÊÁ°¶¶ºù¡Ë
ÂçÀîÊâÏ©²»¡ÊÂÀÅÄ¥¹¥Ð¥ë¡Ë
ÅÏîµÂçæÆ¡Ê¶ÍÀ¸¡Ë