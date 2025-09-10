◇プロ野球パ・リーグ 日本ハム7-4ソフトバンク(9日、エスコンフィールドHOKKAIDO)

2位日本ハムは首位ソフトバンク相手に逆転勝利。今川優馬選手が決勝ホームラン含む3安打3打点の活躍を見せました。

この日の試合前、約4か月ぶりに1軍登録された今川選手。首位攻防戦に「2番・センター」でいきなりスタメン起用されると、3点を追う第2打席でモイネロ投手からタイムリー2ベースを放ち反撃ののろしを上げます。

さらに同点の第3打席には決勝の今季1号ソロホームラン。続く打席でもタイムリーを放ち、新庄剛志監督の抜てきに見事応えました。

試合後のヒーローインタビューに伊藤大海投手と山縣秀選手とともに登場した今川選手。今季初のお立ち台に「長かったですね。ずっとこの日を待っていたので、すごくうれしいです」と喜びをかみしめました。

この試合の相手投手は、試合前の時点でリーグトップの防御率1.08を誇ったモイネロ投手。「昇格が決まって、対戦相手を確認したらモイネロ…(笑)」と苦笑いした今川選手でしたが、「厳しい戦いになるとは思っていましたが、いいイメージを膨らませながらいい準備ができたので、それがいい結果につながった」と語りました。

この試合の活躍の裏には新庄剛志監督からの言葉が。「打席に入る前、ボスに『迷ったら代えるからね』と言われた」と明かすと球場から笑いが起こりました。

ファンの声援について尋ねられると、改めて「ただいまー！」と呼びかけて久しぶりの大歓声を浴びた今川選手。最後に「僕が必ずファイターズに勢いをつけたい。ファン時代は2回日本一を経験していますが、次はユニフォームを着て日本一を達成したい」と宣言し、球場中から大きな拍手が送られました。