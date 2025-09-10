【洪水警報】熊本県・宇土市に発表 10日06:53時点
気象台は、午前6時53分に、洪水警報を宇土市に発表しました。
熊本、天草・芦北地方では、10日昼前まで土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■熊本市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
10日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
□洪水警報
10日昼前にかけて警戒
■宇土市
□大雨警報
・土砂災害
10日昼前にかけて警戒
・浸水
10日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
10日昼前にかけて警戒
■上天草市
□大雨警報
・土砂災害
10日昼前にかけて警戒
・浸水
10日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 70mm
■宇城市
□大雨警報
・土砂災害
10日昼前にかけて警戒
・浸水
10日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
■天草市
□大雨警報
・土砂災害
10日昼前にかけて警戒
・浸水
10日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 70mm
□洪水警報
10日昼前にかけて警戒
■苓北町
□大雨警報
・土砂災害
10日昼前にかけて警戒
・浸水
10日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
□洪水警報
10日昼前にかけて警戒