『パワプロ』ドラマ、主人公・鈴木福のライバル役に松本怜生「野球をやってきて本当に良かった」【コメントあり】
俳優の鈴木福が主演を務めるABCテレビ『パワプロドラマ2025 ―平凡な新社会人の俺がサクセスした話―』（26日スタート 深0：24 ※関西ローカル）で、主人公のライバル役として松本怜生が出演することが10日発表された。
【画像】松本怜生演じる猪狩のモチーフ・猪狩守
人気野球ゲーム『パワフルプロ野球』シリーズが初めて実写化した今ドラマでは、忙しない現代社会を舞台に、パワプロ好きな社会人1年目の主人公、西野役を鈴木が演じる。野球ゲームと日常がリンクする奇妙な“パワフル社会人”の世界に挑む。
松本は、主人公・西野のライバルである猪狩守（いかりまもる）役を演じる。西野と同期入社の新人ながら、親会社の御曹司で営業成績は常にトップ、マドンナの山咲も虜にしてしまう超完璧人間。
松本は連続テレビ小説『おむすび』（2024年、NHK）への出演をはじめ、『シンデレラ クロゼット』(25年、TBS系)では、地上波ドラマ初の主演を務め、注目を集めた。小学校から13年もの間野球に取り組んできた生粋の元球児だ。
また、主題歌は、関西を中心に25年以上音楽シーンを熱く盛り上げるアーティスト・ET-KINGの「フレーフレーフレー」に決定した。パワプロドラマの世界を書き下ろした“人生応援ソング”になっている。
■松本怜生
いちパワプロファンとして、まさか実写化されるとは思わず、さらに自分が出演させていただけるなんて…野球をやってきて本当に良かったと、改めて感じました。今回僕が演じさせていただく猪狩守は、ゲームの中でとてもお世話になったキャラクターです。サクセスモードでは「結構 ズバズバ言うな」と思いながら会話を読んでいましたが、改めて久しぶりにスキップ機能を使わずにじっくり読み返してみました。僕と同じように、パワプロファンの方はたくさんいらっしゃると思いますので、皆さんに満足していただけるような猪狩守を演じられるよう頑張ります！
【画像】松本怜生演じる猪狩のモチーフ・猪狩守
人気野球ゲーム『パワフルプロ野球』シリーズが初めて実写化した今ドラマでは、忙しない現代社会を舞台に、パワプロ好きな社会人1年目の主人公、西野役を鈴木が演じる。野球ゲームと日常がリンクする奇妙な“パワフル社会人”の世界に挑む。
松本は連続テレビ小説『おむすび』（2024年、NHK）への出演をはじめ、『シンデレラ クロゼット』(25年、TBS系)では、地上波ドラマ初の主演を務め、注目を集めた。小学校から13年もの間野球に取り組んできた生粋の元球児だ。
また、主題歌は、関西を中心に25年以上音楽シーンを熱く盛り上げるアーティスト・ET-KINGの「フレーフレーフレー」に決定した。パワプロドラマの世界を書き下ろした“人生応援ソング”になっている。
■松本怜生
いちパワプロファンとして、まさか実写化されるとは思わず、さらに自分が出演させていただけるなんて…野球をやってきて本当に良かったと、改めて感じました。今回僕が演じさせていただく猪狩守は、ゲームの中でとてもお世話になったキャラクターです。サクセスモードでは「結構 ズバズバ言うな」と思いながら会話を読んでいましたが、改めて久しぶりにスキップ機能を使わずにじっくり読み返してみました。僕と同じように、パワプロファンの方はたくさんいらっしゃると思いますので、皆さんに満足していただけるような猪狩守を演じられるよう頑張ります！