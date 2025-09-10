寝ているパパに群がる女の子とわんこたちの姿が尊すぎると反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で52万回再生を突破し、「なんて尊いの」「ほのぼのとします…」「幸せ家族の光景」といったコメントが寄せられることとなりました。

みんな大好きなパパ

YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」では、豆柴の『うに』くん、ゴールデンレトリバーの『おから』ちゃん、1歳の女の子『ほの』ちゃんの日常がたくさん紹介されています。

うにくんとおからちゃんは、パパのことが大好き！膝に頭を乗せてゴロゴロしたり、なでてもらったりと、甘える姿がたびたび見られるそうです。

この日は、パパと3兄妹が部屋の中で遊んでいたそう。ほのちゃんがワゴンに興味を示したため、ほのちゃんを乗せたワゴンをパパが押して楽しんでいました。電車のように部屋中を走るワゴンに、ほのちゃんも大喜び！！

パパは疲れてお昼寝

お次は、ほのちゃんとうにくんがワゴンに乗車します。2人を乗せたワゴンを、再び押して遊ばせるパパ。うにくんとの楽しい電車旅に、ほのちゃんはやっぱり笑顔になったといいます。

ワゴン遊びが終わったあとも、まだまだ物足りなくてワゴンに乗ろうとするほのちゃん。その隣では、おからちゃんがパパにナデナデを催促。3兄妹との自由時間は、なかなか体力が必要なようです。パパは、ソファでお昼寝を始めました。

するとそこに、おからちゃんがやってきて…。

重なり合っていく光景にホッコリ

おからちゃんは、パパの上に乗ってお昼寝を始めたといいます。それを見たほのちゃんも、一生懸命ソファによじ登り、2人の上に重なりました。ほのちゃんもまた、パパと一緒に寝たかったようです。

最後はうにくんもパパの傍に来て、みんなが重なるような状態に！大好きなパパと一緒に眠れて、3兄妹は嬉しそうにしていたといいます。パパの温かさに包まれて、みんなで素敵な夢を見たことでしょうね♡

この投稿には、「こんな幸せ家族なかなかいない」「いっぱい愛されてるのがわかる」「世界一幸せなわんちゃんたちですね」など、多くのコメントが寄せられています。

YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」には、うにくん＆おからちゃん＆ほのちゃんの可愛い姿がたくさん投稿されています。気になる方は是非チェックしてみてくださいね！

