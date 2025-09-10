おじいちゃんがお家に遊びに来たら、大型犬が喜びを爆発させて…？大好きの気持ちが伝わってくる熱烈歓迎が話題になり、投稿は記事執筆時点で1万8000回再生を突破しています。

【動画：家に遊びに来たおじいちゃん→4歳の大型犬が、聞いたこともない声で…愛に溢れている『激しい熱烈大歓迎』】

大好きなおじいちゃんがお家に来たら…

Instagramアカウント「syashi_mann51224」に投稿されたのは、ゴールデンレトリバーの「まる」ちゃんのお家に、大好きなおじいちゃんが遊びに来た時の様子です。

お家に到着後、おじいちゃんはお部屋でのんびりくつろいでいました。まるちゃんをおじいちゃんに会わせてあげようと、一緒にお部屋の前にやってきた飼い主さん。

するとまるちゃんはドアに飛びついて、「早く開けて～！」と必死にアピールしたとか。

そして飼い主さんが少しだけドアを開けたら、「早く早く…」と隙間にお鼻を突っ込んだ状態で待機し始めるまるちゃん。今すぐおじいちゃんに会いたくて待ちきれない様子が可愛いです。

大型犬が歓喜の声を上げて熱烈歓迎！

ドアを開けた瞬間に、まるちゃんは「突撃～！」とおじいちゃんのもとへダッシュ。おじいちゃんはソファに座ったまま、ナデナデしようと手を伸ばしてくれたそう。

ところがまるちゃんが喜びを爆発させて激しく動くので、スカッと空振りしてしまったとか。

そしてまるちゃんはソファに乗ると「わん！わん！」と歓喜の声を上げながら、おじいちゃんにじゃれついて熱烈歓迎したそうです。

大好きの気持ちが止まらず、飼い主さんも聞いたことがないほどの高い声を出して、「嬉しいの！」と大騒ぎ。こんな風に真っ直ぐ愛を伝えてもらえて、おじいちゃんも「会いに来てよかった」と幸せな気持ちになったことでしょう。

この投稿には「ラブラブ」「嬉しさ爆発してますね」といったコメントが寄せられ、愛にあふれた再会シーンが多くの人をほっこりさせてくれることとなりました。

おじいちゃんのお家に行った時の様子

おじいちゃんのお家に遊びに行った時には、玄関でピーピー鳴いて「早くおじいちゃんに会いたい」と訴えていたというまるちゃん。飼い主さんがリードを外して「よし」と言った瞬間に、「おじいちゃん、来たよ～！」とばかりに吠えて勢いよく駆け出したそう。

おじいちゃん愛が強すぎるまるちゃんが、たまらなく愛おしいですね。いつまでも2人がラブラブでいてくれますように。

まるちゃんの可愛い姿、おじいちゃんやご家族との愛にあふれた日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「syashi_mann51224」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「syashi_mann51224」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。